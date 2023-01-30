При взрыве в мечети в Пакистане погибли не менее 17 человек

Geo: Не менее 17 человек погибли при взрыве в мечети в Пакистане

Не менее 17 человек погибли при теракте в мечети в пакистанском городе Пешаваре, более 90 получили ранения, сообщает телеканал Geo.

По сообщению телеканала, в результате взрыва погибли 17 человек, в том числе двое полицейских, более 90 раненых доставлены в больницу, большинство из пострадавших – полицейские. Десять пострадавших находятся в критическом состоянии, передает РИА «Новости».

Также сообщается, что в момент взрыва в мечети находились по меньшей мере 120 человек. По данным издания Dawn, в момент взрыва в мечети были представители полиции и армии.

Ранее сообщалось, что взрыв совершил террорист-смертник.

Ранее Geo сообщил, что минимум 50 человек пострадали в результате взрыва в мечети в пакистанском городе Пешаваре неподалеку от афганской границы.