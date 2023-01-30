Турецкий «Фантом» упал в море около авиабазы Андравида

Япония сочла неприемлемой позицию России по рыбному промыслу у Южных Курил

Генсек кабмина Японии Мацуно призвал как можно скорее обеспечить возможность рыбного промысла у Южных Курил

Позиция России в вопросе согласования консультаций о рыбном промысле японских рыбаков у Южных Курил является неприемлемой, заявил генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно.

По словам Мацуно, «неприемлемо, что российская сторона пошла на такой шаг». Япония «настоятельно призывает» Россию как можно скорее ответить на межправительственные консультации для начала промысла «в кратчайшие сроки», передает ТАСС.

На слушаниях в бюджетном комитете парламента Японии депутат от правящей Либерально-демократической партии Такако Судзуки заявила, что для японских рыбаков соглашение Японии и России «является вопросом жизни и смерти», передает РИА «Новости».

Как заявила Судзуки, рыбаки не виноваты в том, что «не могут выйти в море». «Проблема не в них, если посмотреть на фон вокруг того, почему были прерваны консультации, то государство (Япония) обязано взять на себя ответственность и оказать им помощь», – сказала она.

Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Тэцуро Номура указал на «очень тяжелое положение» отношений с Россией.

Напомним, российский МИД сообщил, что в связи с действиями Японии против России Москва не может согласовать межправительственные консультации по соглашению о сотрудничестве в области промысла морских ресурсов у Южных Курил. Летом российские власти заявили о приостановке действия соглашения с Японией от 1998 года о вылове рыбы.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД