Маск высмеял спекуляции на тему «русских ботов» в Twitter

Новый владелец Twitter Илон Маск высмеял американских политологов, которые записали в «русские боты» всех пользователей, с мнением которых оказались не согласны.

Так Маск прокомментировал очередную порцию документов из «досье Twitter». Как выяснилось, создатели платформы Hamilton 68, предназначенной для отслеживания за «пропагандой Кремля», массово приписывали «русским ботам» аккаунты настоящих американцев с консервативной ориентацией.

Маск в этой связи опубликовал в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) изображение, имитирующее обложку несуществующей детской книги под названием «Русские боты – это все, с кем я не согласен». Подзаголовок книги гласит: «Детский путеводитель по придумыванию оправданий за политические ошибки для СМИ и правительства». На ее обложке изображен робот с красной звездой на груди, передает РИА «Новости».

В середине января были опубликованы разоблачительные материалы журналиста Мэтта Тайбби, согласно которым СМИ и демократический истеблишмент в США заявляли о кампании «русских ботов» в Twitter, хотя сама соцсеть предупреждала политиков и прессу, что никаких доказательств нет.