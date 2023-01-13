Раскрытая Маском информация опровергла спекуляции о «русских ботах» в Twitter

|
13 января, пятница | Последнее обновление — 01:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Советник главы ДНР сообщил об оперативном окружении Артемовска
Разделы
Почему США выдают коррумпированному киевскому режиму очередные бесконтрольные транши на миллиарды долларов из бюджета, в то время как отменяется программа бесплатной медицинской помощи, принятая в связи с ковидом, и миллионы американцев останутся без медицинского обслуживания?
Подробности...
На наших глазах сейчас западная часть человечества выпускает на волю все новых бесов, все новые силы, одержимые «добром», к которому нужно – пусть и насильно – привести весь цивилизованный мир. Но мы это уже проходили.
Подробности...
Без Артемовска невозможно представить ДНР, а значит, и Россию. Самая великая страница истории Артемовска пишется сегодня, когда русская армия освобождает город от ВСУ.
Подробности...
Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
Подробности...
Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
Подробности...
29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Раскрытая Маском информация опровергла спекуляции о «русских ботах» в Twitter
Журналист Тайбби сообщил об отказе Twitter верить в спекуляции о кампании «русских ботов» в соцсети
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Демократический истеблишмент в США и СМИ заявляли о кампании «русских ботов» в Twitter, хотя сама соцсеть предупреждала политиков и прессу, что никаких доказательств нет, следует из очередной порции разоблачительных материалов, публикуемых журналистом-расследователем Мэттом Тайбби.
Тайбби работает с раскрытой по инициативе Илона Маска внутренней документацией Twitter (соцсеть заблокирована в России). Из нее следует, что в 2018 году демократы в США обвиняли «русских ботов» в кампании за рассекречивание доклада конгрессмена Дэвина Нунеса. Доклад касался ошибок ФБР, допущенных в ходе расследовании «сговора», который якобы был между Трампом и Россией, передает РИА «Новости».
Как сообщил Тайбби, Twitter указывал политикам и прессе, что у соцсети не только нет доказательств участия «русских ботов», но «есть доказательства того, что аккаунты не были российскими». «Но это все было проигнорировано», – заявил Тайбби, добавив, что компания не стала публично опровергать заявления о причастности России к сообщениям, в которых пользователи требовали «обнародовать меморандум».
Напомним, Маск раскрыл и передал Тайбби информацию об участии соцсети в сокрытии скандала с ноутбуком Хантера Байдена – сына президента США Джо Байдена, а также рассказал, что правительство США платило социальной сети миллионы долларов за цензуру.
Пушилин прокомментировал сообщения украинских СМИ о «коридоре в Соледаре»
Врио главы ДНР Пушилин назвал сообщения СМИ Украины о «коридоре в Соледаре» дешевым спектаклем
Информационные попытки заявить о некоем «зеленом коридоре» для ВСУ со стороны украинских СМИ выглядят дешевым спектаклем, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
В своем Telegram-канале он сравнил новые инфовбросы с операцией советских войск по ликвидации сталинградского котла 80 лет назад. «Представьте заявление Геббельса о возможности договориться с русскими о применении к войскам Паулюса «процедуры экстракшн», – отметил Пушилин.
Накануне Пригожин объявил о взятии под контроль Соледара бойцами ЧВК «Вагнер». Позже он сообщил, что не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ в Соледаре уничтожены.
В свою очередь командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» сообщил, что российские военные ведут зачистку окрестностей Соледара от остатков украинских вооруженных формирований.
В ДНР назвали число потерь ВСУ в Соледаре
Советник Гагин: Порядка пяти бригад ВСУ уничтожено в Соледаре
Порядка пяти бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено в городе Соледаре в Донецкой народной республике (ДНР), но цифра по потерям может быть выше, так как еще не учтены иностранные наемники, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, порядка пяти бригад ВСУ уничтожены в Соледаре, эта информация объективна, хотя, возможно, потерь больше, поскольку не были учтены многочисленные наемники, передает ТАСС.
Численный состав общевойсковой бригады в армиях, организованных по принципам НАТО, составляет от 3,5 до 5 тыс. человек.
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин объявил о взятии под контроль Соледара бойцами ЧВК «Вагнер». Позже он сообщил, что не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ в Соледаре уничтожены.
В ДНР сообщили о серьезном продвижении российских сил в районе Артемовска
Советник врио главы ДНР Кимаковский заявил о серьезном продвижении ВС России в районе Артемовска
Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о серьезном продвижении российских военных в районе Артемовска.
По его словам, в четверг усиленно работает российская артиллерия, на некоторых участках ВСУ даже не могут вылезти из окопов, что уже привело к сокращению обстрелов Донецка и говорит о том, что российские войска начинают работать более эффективно, передает РИА «Новости».
В связи с этим у российских войск есть продвижения по Авдеевскому направлению и серьезное продвижение в районе Артемовска.
Напомним, в среду ВС России освободили в ДНР поселок Подгородное в пригороде Артемовска.
Гребенщиков оскорбил поддерживающих СВО и рассказал о помощи ВСУ
|
|
Музыкант Борис Гребенщиков назвал граждан, которые поддерживают СВО, «фашистами» и заявил, что собрал 12 млн евро, в том числе на нужды ВСУ.
Интервью с Гребенщиковым было опубликовано в мае 2022 года. Музыкант признался, что провел концерт в Берлине у Бранденбургских ворот, где собрал 12 млн евро, часть из которых передал на нужды ВСУ, передает «Царьград».
«Одно государство в центре Европы напало на другое. Весь мир стоит в сторонке и нервно курит. Вы всерьез можете считать, что можно общаться с людьми, которые выступают за уничтожение другой страны? Нет? Все, конец. У меня никогда, никогда не было фашистов среди друзей. Они – психически больные, но они имеют власть, поэтому могут уничтожить, задавить танками любого человека, которого встретят на улице», – процитировал военкор Александр Коц Гребенщикова в своем Telegram-канал, проиллюстрировав пост фотографией, где музыкант играет на гитаре в компании Михаила Саакашвили. Снимок Коц подписал: «Лошадиная доза «Этодругина».
Ранее звезда фильма «9 рота», актер Артур Смольянинов дал интервью, в котором заявил о готовности воевать на стороне Украины. В беседе с журналистом он также пригрозил убить одного из своих коллег Сослана Фидарова, который принимает активное участие в СВО. Заслуженный артист Северной Осетии Фидаров в свою очередь отметил, что Смольянинов не сможет убить его «на поле боя», потому что «мы оба понимаем, что на поле боя тебя никогда не будет».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем некоторые творческие личности публично занимают антироссийскую позицию и как на это следует реагировать государству и обществу.
Кремль объяснил назначение Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Кремль объяснил назначение Герасимова командующим Объединенной группировкой войск расширением масштаба задач СВО
Начальник Генштаба Валерий Герасимов был назначен командующим Объединенной группировкой войск (ОГВ) с расширением масштаба задач спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он также указал, что причину назначения накануне разъяснило Миноброны – увязка с расширением масштаба стоящих задач. Добавить к этому у него нечего, пояснил Песков, передает ТАСС.
Накануне министр обороны Сергей Шойгу назначил главу Генштаба Герасимова командующим Объединенной группировкой войск.
Полковник запаса Игорь Коротченко пояснил газете ВЗГЛЯД, что Герасимов теперь будет лично отвечать за успех СВО. Его назначение должно ускорить освобождение четырех новых субъектов России.
Блогеры высмеяли участницу «Мисс Вселенная» от Украины
В Сети раскритиковали образ представительницы Украины на конкурсе «Мисс Вселенная»
Представительница Украины на конкурсе «Мисс Вселенная» Виктория Апанасенко выступила на конкурсе национальных костюмов в виде «воина света» с крыльями и мечом.
Девушка вышла на сцену в белом платье и с крыльями за спиной, в руках она держала меч, по задумке, украинка представляла собой «воина света».
В соцсетях костюм конкурсантки раскритиковали. Так, автор Telegram-канала «Выпускайте Кракена» назвал костюм убожеством, который якобы «несет свет через темноту, которая пришла на украинские земли». Он также заявил, что выступление модели – это кривляние с куском пластика в виде меча.
«Страна-аттракцион», – прокомментировал выход модели Telegram-канал «Пул N3».
США подтвердили готовность применить для защиты Японии ядерное оружие
США подтвердили готовность применить для защиты Японии американское ядерное оружие
|
|
Соединенные Штаты намерены обеспечивать безопасность Японии в том числе при помощи ядерных вооружений, говорится в совместном заявлении американского и японского правительств по итогам переговоров глав МИД и военных ведомств двух стран в Вашингтоне.
В совместном заявлении сторон Соединенные Штаты вновь заявили о своей непоколебимой приверженности обороне Японии в соответствии со статьей пять Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с применением всех средств военного потенциала, включая ядерные, передает ТАСС.
В заявлении говорится, что участники встреч в столице США в деталях обсудили вопросы, связанные с прикрытием Японии американским ядерным зонтиком, и подтвердили намерение обеих стран углублять содержательные дискуссии в рамках диалога о расширенном сдерживании потенциального противника и различных встреч высокого уровня.
Напомним, в сентябре минувшего года Пентагон уже обещал обеспечить защиту Японии от возможных угроз с учетом традиционных видов оружия и своего ядерного потенциала.
СМИ: При попытке контратаки на Соледар ВСУ потеряли 200 человек
СМИ: Отступившие из Соледара подразделения ВСУ пытались прорвать окружение и потеряли 200 человек
|
|
Украинские войска потеряли 200 человек при попытке организовать контратаку на Соледар, погибшие были объявлены Киевом «пропавшими без вести», следует из данных радиоперехвата.
Согласно разведданным, отступившие из Соледара сухопутные войска ВСУ пытались прорвать окружение, задействовав силы 46-й и 77-й бригад, но провести операцию не удалось.
«Безуспешный рейд к окруженному Соледару на легкой технике стоил подразделениям ВСУ порядка 200 человек убитыми. В целях занижения потерь в Соледаре погибшие были объявлены Киевом «пропавшими без вести», – передает RT в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в брошенных на прорыв окружения частях отсутствовали командиры рот и батальонов. Сообщается, что подразделения выдвинулись к Соледару на французских бронетранспортерах VAB и британских противоминных БТР Wolfhound, которые были обнаружены и уничтожены звеном штурмовиков Су-25 при корректировке с земли разведгруппой ВС России.
Кроме того, сообщается, что в ходе неудачной атаки ВСУ потеряли почти всю артиллерию огневой поддержки.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном освобождении города.
Позже стало известно, что ВСУ перебросили различные виды вооружений, в том числе артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), на Артемовское направление после потери Соледара.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими должны быть дальнейшие действия российских военных, чтобы закрепить успех после взятия Соледара.
Стало известно о переброске сил ВСУ под Артемовск после потери Соледара
НМ ДНР: ВСУ перебросили вооружение на Артемовское направление после потери Соледара
ВСУ перебросили различные виды вооружений, в том числе артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), на Артемовское направление после потери Соледара, заявил депутат парламента ДНР Андрей Баевский.
По его словам, артиллерийские и реактивные системы залпового огня и другие вооружения, применявшиеся на направлениях Ясиноватой, Донецка и Горловки, были переброшены на северный фланг, чтобы попытаться сдержать наступление ВС России, передает ТАСС.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о значительном продвижении российских военных в районе Артемовска.
Стало известно о замерзающих военных дронах на Украине
Bloomberg: Из-за сильных морозов военные дроны на Украине замерзли
|
|
В последние дни на востоке Украины отмечается морозная погода, что позволило нарастить применение тяжелой военной техники, однако привело к замерзанию БПЛА, пишет Bloomberg.
По информации Bloomberg, ни российские, ни украинские военные не могут проводить наступательные действия, так как батареи беспилотников и радиостанций из-за холода приходится перезаряжать в два раза чаще, а плохая видимость приводит к их непригодности для разведки и наведения артиллерии, передает «Коммерсант».
При этом в статье отмечается, что промерзание почвы позволило увеличить использование колесных и гусеничных машин. Однако авторы публикации со ссылкой на мнение сотрудника лондонского аналитического центра Королевского института объединенных служб Эда Арнольда признают, что это всего один из многих факторов, которые командование должно учитывать при организации нового наступления.
Ранее офицер ЛНР Андрей Марочко опубликовал видеозапись со сломавшимся от украинских морозов американским бронетранспортером «Брэдли».
Нагиев опроверг сообщения о пожертвовании 200 млн рублей на нужды СВО
Телеведущий Дмитрий Нагиев заявил, что не жертвовал 200 млн рублей на нужды СВО
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев опроверг сообщения о пожертвовании 200 млн рублей на нужды российской армии, заявив, что у него нет таких денег.
На вопрос о своих планах на будущее, Нагиев ответил: «Лишь бы у будущего были планы на меня! Поэтому я верю в светлое и искреннее! В любовь – в первую очередь». Об этом Нагиев заявил «Москве 24».
Ранее директор Дмитрия Нагиева Елена Шайкина назвала «непонятной информацией из соцсетей» сообщения о том, что артист якобы пожертвовал на СВО 200 млн рублей.
О том, что Дмитрий Нагиев якобы пожертвовал деньги на поддержку СВО, стало известно из поста во «ВКонтакте», опубликованного пользователем Борисом Константиновым, который является однофамильцем режиссера кукольного театра Бориса Константинова, который в свою очередь заявил RTVI, что не знает Нагиева, и информация о пожертвовании артиста является фейком. Сейчас пост удален.
Дитер Болен: Нельзя остановить войну на Украине, посылая все больше и больше танков
|
|
Действие вызывает противодействие, поэтому невозможно остановить конфликт, поставляя Украине все новые и новые тяжелые вооружения, выразил мнение немецкий музыкальный модератор и основатель группы Modern Talking Дитер Болен.
По его словам, он всего лишь защищает свою пацифистскую позицию, аргументируя тем, что невозможно прекратить кровопролитие, отправляя все больше и больше танков, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов) со ссылкой на немецкий журнал Stern.
Этим комментарием музыкант пояснил свое заявление во время выступления на конференции для предпринимателей Founder Summit 2022 летом, когда люди рьяно раскритиковали его слова о том, что многих глупостей, в частности, жесткой экономии, политики могли избежать, если бы разумно сели за стол переговоров. «Это все дерьмо с моей точки зрения», – возмутился он тогда.
Как указано в статье, Болен не поддерживает «путь постоянной конфронтации, на который вступила Германия». Музыкант рассказал, что имеет много друзей и в России, и на Украине, а его бабушка и мама родом из бывшего Кенигсберга, который в данный момент является российским городом. Также Болен поделился, что «чувствует в себе печаль русской души и русскую меланхолию».
Российские военные начали засекать артиллерию ВСУ с помощью смартфонов
Российские военные придумали в зоне специальной военной операции новый метод определения позиций украинской артиллерии, засекая звук ее выстрелов с помощью нескольких смартфонов, пишет журнал «Арсенал Отечества».
По сообщению издания, российские военные разработали ПО для смартфонов, определяющее координаты источников звука по выстрелу. Четыре звукометриста со смартфонами располагаются на удалении от линии боевого соприкосновения и с помощью программы определяют время обнаружения звука выстрела, после чего данные передаются на центральный планшет с программой «ЗвукЦентр», которая рассчитывает координаты цели, передает РИА «Новости».
В статье отмечается, что такой способ в основном используют для передачи целеуказаний расчету беспилотников, который производит дополнительную разведку позиции противника.
В Германии пожаловались на принуждение к передаче Украине танков
Bild: Канцлера Германии Шольца принуждают принять решение о передаче Украине танков Leopard 2
Канцлер Германии Олаф Шольц оказался под большим давлением после решения Польши передать Украине танки Leopard 2 («Леопард-2»), Берлин принуждают принять решение, говорится в статье, опубликованной в немецком издании Bild.
В статье утверждается, что Шольца, который до сих пор отказывался от поставок танков Leopard 2 Украине, принуждают к тому, чтобы сделать ход. В материале говорится, что Германии предстоит либо позволить Польше такие поставки, либо заблокировать их. Используя шахматный термин «цугцванг», автор выражает точку зрения, что оба варианта неудобны для Берлина, передает ТАСС.
Накануне польский президент Анджей Дуда пообещал передать Украине роту танков Leopard 2 немецкого производства. При этом он заявил, для передачи Киеву танков должен быть выполнен ряд формальных требований, проведены согласования.
Директор Нагиева удивилась сообщениям о пожертвованиях артиста на СВО
|
|
Директор Дмитрия Нагиева Елена Шайкина назвала «непонятной информацией из соцсетей» сообщения о том, что артист якобы пожертвовал на СВО 200 млн рублей.
Шайкина удивилась, почему информация из соцсетей является каким-то инфоповодом. По ее словам, если Нагиев «когда-нибудь делает что-нибудь доброе, никогда об этом не узнаете, не прочтете нигде, ни в непонятных соцсетях, ни в прессе».
«Он человек интеллигентный, не привык хвастать добрыми делами. Для меня вообще странно, что сейчас журналисты черпают информацию из непонятных записей в соцсетях», – заявила директор артиста «Газете.Ru».
О том, что Дмитрий Нагиев якобы пожертвовал деньги на поддержку СВО, стало известно из поста во «ВКонтакте», опубликованного пользователем Борисом Константиновым, который является однофамильцем режиссера кукольного театра Бориса Константинова, который в свою очередь заявил RTVI, что не знает Нагиева, и информация о пожертвовании артиста является фейком. Сейчас пост удален.
Напомним, актер и телеведущий Дмитрий Нагиев отреагировал на появившуюся в Сети информацию о его отъезде из страны словами «Дима дома». При этом Нагиев заявил, что взял творческую паузу и не участвует в популярных телевизионных проектах, где раньше был ведущим.
Ранее награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством» музыкант Борис Гребенщиков назвал русских, которые поддерживают СВО, «фашистами» и заявил, что собрал 12 млн евро, в том числе на нужды ВСУ.
|
|