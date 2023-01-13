Раскрытая Маском информация опровергла спекуляции о «русских ботах» в Twitter

Журналист Тайбби сообщил об отказе Twitter верить в спекуляции о кампании «русских ботов» в соцсети

Демократический истеблишмент в США и СМИ заявляли о кампании «русских ботов» в Twitter, хотя сама соцсеть предупреждала политиков и прессу, что никаких доказательств нет, следует из очередной порции разоблачительных материалов, публикуемых журналистом-расследователем Мэттом Тайбби.

Тайбби работает с раскрытой по инициативе Илона Маска внутренней документацией Twitter (соцсеть заблокирована в России). Из нее следует, что в 2018 году демократы в США обвиняли «русских ботов» в кампании за рассекречивание доклада конгрессмена Дэвина Нунеса. Доклад касался ошибок ФБР, допущенных в ходе расследовании «сговора», который якобы был между Трампом и Россией, передает РИА «Новости».

Как сообщил Тайбби, Twitter указывал политикам и прессе, что у соцсети не только нет доказательств участия «русских ботов», но «есть доказательства того, что аккаунты не были российскими». «Но это все было проигнорировано», – заявил Тайбби, добавив, что компания не стала публично опровергать заявления о причастности России к сообщениям, в которых пользователи требовали «обнародовать меморандум».

Напомним, Маск раскрыл и передал Тайбби информацию об участии соцсети в сокрытии скандала с ноутбуком Хантера Байдена – сына президента США Джо Байдена, а также рассказал, что правительство США платило социальной сети миллионы долларов за цензуру.