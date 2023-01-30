Премьер Монголии пожаловался на антироссийские санкции

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ: Монголия страдает из-за антироссийских санкций

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил, что его страна страдает из-за санкций, введенных против России.

Как заявил Оюун-Эрдэнэ в интервью Financial Times, Монголия находится под давлением из-за антироссийских санкций, поскольку ограничительные меры против России стали «двойной санкцией» в отношении его страны, передает РИА «Новости».

В качестве примера он привел перелеты Азия-Европа, проходившие над территорией Монголии, которая получала за это «навигационные сборы». С тех пор как Москва в ответ на санкции Евросоюза запретила полеты над Россией, такие выплаты перестали поступать.

В частности, авиакомпании, которые раньше выполняли рейсы Европа-Азия через воздушное пространство России, пролетали также над территорией Монголии, за что Улан-Батор получал «навигационные сборы». Ситуация изменилась после того, как Москва в ответ на санкции ЕС запретила полеты над Россией для ряда стран.

Как заявил премьер Монголии, ситуация вокруг Украины негативно влияет на мировую экономику и «особенно на малые страны, не имеющие выхода к морю, включая Монголию».

Ранее вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан заявил, что российские энергоресурсы важны стране для обеспечения непрерывных поставок «по разумной цене».