Рябков заявил, что России от Запада ничего не нужно

Рябков обвинил НАТО в маниакальном расширении и зомбировании стран русофобскими страшилками

России от Запада ничего не нужно, Москва хочет, чтобы западные страны оставили Россию в покое, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

Однако, по его словам, НАТО «с маниакальным упорством, достойным лучшего применения, последовательно подползало» к границам России. При этом альянс «зомбировал» государства, расположенные по соседству с Россией, используя для этого «русофобские страшилки», передает РИА «Новости».

Как подчеркнул Рябков, Россия не раз «и по-хорошему, и в более жесткой форме» указывала, что у такой политики «будут последствия», что Москва не станет жертвовать законными интересами в сфере безопасности, а также «не даст в обиду русских людей». При этом США игнорировали российские предупреждения, «науськивая Киев против России», сказал Рябков.

Напомним, Рябков заявил, что США являются главным выгодоприобретателем в украинском кризисе. Украина выполняет для США функцию испытательного полигона для ВПК. Кроме того, Вашингтон хочет навязать Европе многомиллиардные контракты на закупку американской военной продукции.