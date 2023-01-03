После инцидента с врезавшейся в толпу каретой с лошадьми в Петербурге возбудили дело

Уголовное дело возбуждено после происшествия с лошадьми на Дворцовой площади в Петербурге

Испуганные лошади, запряженные в карету, побежали в толпу людей на Дворцовой площади в Петербурге, пострадали три человека, в том числе двое детей, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по городу и области.

Как сообщает пресс-служба ГУМВД, установлено, что установлено, проходивший мимо кареты мужчина спровоцировал своими действиями движение повозки в сторону пешеходов, травмы средней тяжести получил 43-летний мужчина, его 8-летний сын и 9-летняя дочь, все были госпитализированы, передает ТАСС.

По факту действий мужчины полиция Центрального района Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств. Он объявлен в розыск. При этом была задержана возница кареты, которая пыталась скрыться с места ЧП. Она была в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее автомобиль въехал в толпу зрителей во время ночных гонок в Екатеринбурге.