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3 января, вторник | Последнее обновление — 09:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Боррель признал неспособность ЕС конкурировать с США
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Пригожин рассказал о сложностях продвижения в Артемовске
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Продвижение в Артемовске осложнено сотнями украинских линий обороны
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ВСУ создали «пятьсот линий обороны» в Артемовске, продвижение российских военных идет с большим трудом, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
По его словам, в Артемовске идет активная борьба за каждый дом, иногда за одно здание идет борьба в течение недели. При этом после взятия очередного дома нельзя сказать, что оборона украинских военных прорвана, передает РИА «Новости».
Пригожин предположил, что таких линий обороны может быть около 500, с учетом того, что рубеж обороны встречается каждые 10 метров.
Как отметил командир одного из отрядов группы с позывным «Механ», встречающий на фронте уже восьмой Новый год – с 2014 года, такая стратегий стала традицией.
«Этот Новый год самый яркий, потому что это самый жесткий год... и после Нового года будет много работы. Но мы все равно идем вперед», – подчеркнул он.
Бойцы группы добавили, что им не хватает техники, особенно БМП-3, и снарядов, «чтобы быстрее и увереннее двигаться по Артемовску».
Ранее сообщалось, то украинское командование отправило в Артемовск и Соледар в ДНР вооруженные оружием натовского калибра отряды с иностранными наемниками.
Минобороны сообщило о гибели 63 российских военных в Макеевке в результате удара ВСУ
ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации российских войск в Макеевке, погибли 63 российских военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.
Как сообщило ведомство в Telegram-канале, киевским режимом был нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе Макеевки в ДНР.
Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда HIMARS были сбиты.
«В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», – сообщили в Минобороны.
Ранее российская армия уничтожила места изготовления, запуска и хранения украинских беспилотников.
Столтенберг назвал способ «убедить» Россию «признать суверенитет» Украины
Столтенберг счел военную помощь Киеву единственным способом «убедить» Россию «признать суверенитет» Украины
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Помощь Киеву, в том числе военная – единственный способ, который позволит «убедить» Россию сесть за стол переговоров и «признать Украину как суверенное государство», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг призвал готовится к «долгому пути», так как Россия, по его словам, не собирается «отказываться от главной цели». Как утверждает Столтенберг, «главной целью» России якобы является получение «контроля» над Украиной, передает «Радио Sputnik» со ссылкой на британские СМИ.
Генсек НАТО отметил, что конфликт между Россией и Украиной, вероятно, завершится переговорами о мире, но условия мира будут целиком зависеть «от соотношения сил на поле боя».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, требуя признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также был выдвинут ряд политических условий. Однако из-за позиции Киева географические задачи СВО претерпели изменения. Так как ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области захотели вернуться в Россию, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
Герой России объяснил отсутствие партизанского движения на Украине
Герой России Клупов объяснил, почему на Украине нет российских диверсионных групп
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На Украине работают российские разведывательные группы, но передавать им взрывчатку для диверсий нет смысла, у России есть средства, чтобы наносить высокоточные удары издалека, заявил ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов.
Разведчик объяснил, что действие диверсионных групп требует очень серьезного организационного процесса, основанного на целом ряде принципов, в том числе хорошей конспирации. Клупов пояснил, что легализовать диверсионные группы на территории Украины можно, но велик риск потерь.
«Во-первых, на Украине повальная мобилизация, и наших людей обязательно призовут в армию. Во-вторых, режим поиска российских диверсантов на Украине сейчас куда более жесткий, чем у нас. Они, занимаясь такими поисками, уже половину населения пересажали и перестреляли», – цитирует «Московский комсомолец» Героя России.
Он добавил, что на Украине работают российские разведывательные группы, но передавать им взрывчатку для диверсий не имеет смысла, у России есть огневые средства, чтобы наносить удары издалека.
Разведчик также заявил, что по станциям разгрузки вооружения и техники на Украине удары наносятся сплошь и рядом, иногда что-то пропускается, но это уже вопрос принятия решений и организации оперативных действий.
«Сейчас, к примеру, принято решение уничтожить объекты энергетической инфраструктуры Украины. Вот по ней и работают большей частью высокоточных боеприпасов. Меньшая часть расходуется на другие цели. Энергосистема – это менее защищенная структура, имеющая очень сильное влияние на боеспособность вооруженных сил Украины. Решается задача принудить противника к отказу от вооруженного сопротивления через уничтожение энергосистемы страны», – заявил Клупов.
Ранее Вооруженными силами России высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования нанесен удар по объектам ОПК Украины, которые были задействованы в изготовлении ударных беспилотников, применяемых для совершения террористических атак против России.
Напомним, ФСБ сообщила, что 25 декабря была уничтожена группа украинских диверсантов, которая хотела прорваться в Брянскую область.
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Пригожин привез «новый вид вооружения» на базу ЧВК «Вагнер»
Бизнесмен Пригожин передал кувалду инструкторам на базе ЧВК «Вагнер»
Бизнесмен Евгений Пригожин посетил базу ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае и передал «новый вид вооружения» – кувалду, ставшую символом «музыкантов».
Пригожин с иронией отметил, что привез «новую разработку», он отметил, что инструкторам нужно подумать, каким образом обучать, чтобы весь личный состав умел им работать, передает ФАН.
Ранее Пригожин прокомментировал видео, на котором, как утверждается, бывшего российского заключенного из ЧВК «Вагнер», перешедшего на сторону ВСУ в сентябре, убивают ударом кувалды по голове, назвав его прекрасной режиссурой.
Российские войска ликвидировали обстреливавшие Донецк польские гаубицы Krab
В районах Звановки и Иванополья Донецкой народной республики (ДНР) в ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены две самоходные гаубицы Krab польского производства, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
С этих гаубиц велся обстрел жилых кварталов населенных пунктов ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Также в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики (ЛНР) уничтожены две украинские гаубицы Д-20.
Кроме того истребительной авиацией ВКС России возле Полтавки ДНР сбит Ми-8 ВСУ.
Средствами ПВО за минувшие сутки уничтожены 15 украинских беспилотников недалеко от пунктов Николаевка, Максимовка, Металлист, Никольское, Славное, Зеленый Гай ДНР, Площанка Луганской народной республики (ЛНР), Очеретоватое Запорожской области, Цаповка Белгородской области, Очаков Николаевской области, Лиман Второй Харьковской области, а также Джанкой Республики Крым, сообщил Конашенков.
Кроме того, перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Попасная, Макеевка и Поповка Луганской народной республики, отчитались в Минобороны.
Статья о российском гимнасте с буквой Z на груди стала самой популярной в The Guardian
Самой читаемой статьей в The Guardian за весь 2022 год после смерти королевы Елизаветы II стал материал о русском гимнасте Иване Куляке, вышедшем на церемонию награждения с символом Z на груди.
Поступок спортсмена, которого лишили медали и отобрали бронзовую медаль, оценили не только русские болельщики. В итоге самой читаемой статьей в Guardian за весь 2022 год после смерти королевы стал материал о русском гимнасте Иване Куляке, который вышел на пьедестал с буквой Z, пишет «Царьград».
Напомним, Куляк в начале марта занял третье место в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира в Дохе. На награждение россиянин вышел с буквой Z на форме, которая стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине. Сам спортсмен позже рассказал, что таким образом ответил на провокации со стороны украинских спортсменов.
Меладзе на концерте в Дубае продолжил кричалку в поддержку ВСУ
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Певец Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе поклонника.
Мужчина попросил Валерия Меладзе передать привет его жене и выкрикнул украинскую националистическую кричалку, певец убрал микрофон от лица и тихо произнес продолжение лозунга, передает ФАН.
Между тем видео, где с бокалом в руке Меладзе что-то произносит, расходится по Сети, передает RT. После того, как он проговорил кричалку, Меладзе зашикал, чтобы не привлекать внимание.
Блогеры отреагировали на скандальное видео с Меладзе.
Журналист Андрей Медведев поинтересовался в своем Telegram-канале, будет ли реакция следственных органов на «выступление» Меладзе.
«Патриот чего Валерий Меладзе? Он в самом начале осудил СВО, уехал из России, критиковал руководство РФ, рассказывал Собчак, что рос в Грузии и на Украине, а Россию рассматривает лишь в качестве заработка. Что и доказал позже, вернувшись для участия в корпоративах», – написал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.
Режиссер и общественный деятель Никита Михалков в программе «Бесогон» высмеял певца Валерия Меладзе и подчеркнул, что тот не держит слово, ведь артист заявил, что бросает шоу-бизнес и займется профессией инженера и очисткой воды.
Пригожин рассказал о большом количестве взятых группой «Вагнер» пленных
Основатель группы «Вагнер» Пригожин заявил о большом количестве пленных из числа ВСУ
Участвующая в спецоперации на Украине группа «Вагнер» взяла большое количество пленных, среди которых много раненых и испугавшихся украинских военных, заявил основатель группы Евгений Пригожин.
Бизнесмен отметил, что среди пленных много тех, кто вынужден был сдаться, чтобы сохранить жизни своим сослуживцам. Пригожин также заявил, что жестокого отношения к попавшим в плен у бойцов ЧВК «Вагнер» нет, передает РИА «Новости».
По его словам, к солдатам ВСУ относятся жестче те, кто берет их в плен на передовой, потому что для них это враг на войне, где все на адреналине и злости.
«А здесь (в заключении) эти пленные совершенно другие, они уже философствуют», – отметил Пригожин.
Ранее военнопленный из Украины Сергей Мищан рассказал, что в ВСУ плохо организована ротация, предоставляется некачественное питание, солдаты чувствуют себя бомжами в окопах.
Российские войска ударами по «Иностранному легиону» уничтожили более 70 наемников
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ВКС России ударили по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Харьковской области, ликвидированы более 70 иностранных наемников, еще более ста ранены, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным, приведенным в Telegram-канале Минобороны, наемники из «Иностранного легиона» были уничтожены в районах населенных пунктов Краматорск, Марково в ДНР и Новоосиново в Харьковской области.
На Купянском направлении российскими войсками также нанесены артудары по скоплениям живой силы возле населенных пунктов Кисловка, Берестовое и Синьковка Харьковской области, ликвидированы до 30 военнослужащих, две бронемашины.
Также нанесено поражение подразделениям 13-й и 95-й десантно-штурмовых бригад недалеко от Ямполовки ДНР, Червоной Дибровы ЛНР, а также Серебрянки ДНР, уничтожено более 40 военнослужащих, три бронетранспортера.
В Минобороны отметили, что на Донецком направлении были поражены подразделения 79-й десантно-штурмовой и 60-й мотопехотной бригады ВСУ. В результате наступательных действий российскими войсками заняты новые выгодные рубежи. Потери противника составили более 70 военнослужащих, четыре машины пехоты, пять автомобилей.Также уничтожено 40 военнослужащих, три бронемашины и два пикапа на Южно-Донецком направлении в районах населенных пунктов Золотая Нива и Пречистовка.
«В районах пунктов Малиновка, Орехов и Зализничное Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и хранилище топлива 102-й бригады теробороны. В районе Днепропетровска уничтожено хранилище топлива группировки войск ВСУ «Хортица», – говорится в сообщении Минобороны.
Кроме того, во время контрбатарейной борьбы рядом с пунктами Миньковка и Часов Яр ДНР на огневых позициях уничтожены две американские артиллерийские системы М-777. В районе Антоновки Херсонской области уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. Возле Серебрянки ДНР уничтожены на огневых позициях четыре украинские гаубицы Д-30.
Средствами ПВО за сутки сбито 15 украинских беспилотников, перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Красная Гора, Подгорное ДНР и Раденск Херсонской области.
Ранее российские войска ликвидировали обстреливавшие Донецк польские гаубицы Krab.
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Премьеру новогодней сказки с участием Урганта сняли с эфира
Премьеру новогодней сказки с участием телеведущего Ивана Урганта отменили
Онлайн-кинотеатр отменил показ новогоднего фильма «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с участием Ивана Урганта в главной роли.
Телеведущий Иван Ургант сообщил, что один из российских онлайн-кинотеатров, анонсировавший новогодним проект с его участие, удалил страницу с премьерой.
Первой об отмене проката телесказки с Ургантом сообщила в соцсети телекритик Арина Бородина. По ее словам, артист до последнего момента не был заявлен как исполнитель главной роли и появился только в опубликованной накануне афише, пишет «Московский комсомолец».
О том, что сказку действительно сняли с эфира, Иван Ургант подтвердил РБК.
«Почему проект убрали, я ума не приложу. Оцениваю эти действия на четыре с минусом», – пошутил артист.
В сказке «Происшествие в стране Мульти-Пульти» о приключениях героев советской мультипликации помимо Урганта, сыгравшего Карлсона, приняли участие Алексей Серебряков, Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Екатерина Варнава и другие.
Ранее Урганта и Светлакова исключили из новогодней комедии «Елки 9»
Напомним, в июле Ургант впервые за полгода выступил в России в роли ведущего. В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.
Названы потери ВСУ в первый день нового года
Потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки превысили 30 человек в Донецкой народной республике, до 90 человек личного состава уничтожено в ЛНР.
По данным Народной милиции ДНР, потери в живой силе противника составили более 30 человек, передает радио Sputnik.
Представитель народной милиции ЛНР Филипоненко сообщил, что во время наступления войск ЛНР противник понес существенные потери в живой силе и военной технике, было уничтожено до 90 человек личного состава.Также были уничтожены три танка и пять бронетранспортеров ВСУ.
Ранее основатель группы ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о большом количестве пленных из числа ВСУ.
Российская армия уничтожила места изготовления, запуска и хранения украинских беспилотников
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Вооруженными Силами России высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования нанесен удар по объектам ОПК Украины, которые были задействованы в изготовлении ударных беспилотников, применяемых для совершения террористических атак против России, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того поражены стоянки хранения и места запуска ударных беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Цель удара была достигнута. Планы киевского режима по совершению террористических атак против России в ближайшее время сорваны.
Также в Минобороны отчитались о ходе проведения СВО.
Российскими войсками нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ на Купянском направлении в районах Ивановки, Котляровки, Подолов, Першотравневого Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы более 40 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в ведомстве.
Огнем артиллерии на Красно-Лиманском направлении поражены пять ротных тактических групп 95-й десантно-штурмовой, 92-й механизированной бригад ВСУ и 111-й бригады терробороны у населенных пунктов Стельмаховка и Розовка ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 150 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер.
Российские войска продолжают наступательные действия на Донецком направлении. В результате активных действий российских подразделений за прошедшие сутки ликвидированы более 110 военнослужащих, две машины пехоты, пять бронемашин, перечислил Конашенков.
В районе Дорожнянки Запорожского области на Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предприняли безуспешные попытки контратаковать для возврата утраченных позиций. Ударами артиллерии контратаки отражены. Уничтожено более 50 военнослужащих, две бронемашины.
Также уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), действовавших в направлении Дорожнянки, Новоандреевки Запорожской области, Нескучного, Никольского и Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР).
Ракетными войсками и артиллерией ВС России поражены 68 артподразделений на огневых позициях, живая сила и техника в 102 районах, сообщили в Минобороны.
В районе Камышевки ДНР уничтожен мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства ВСУ.
В районе Артемовска ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы АN/TPQ-50.
В районе Мирнеого Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.
Путин вручил госнаграду Суровикину
Президент России Владимир Путин вручил государственную награду Герою РФ Сергею Суровикину, руководящему группировкой войск в ходе специальной военной операции.
Суровикин получил орден Святого Георгия 3-й степени, передает ТАСС.
Награда присуждена за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.
Напомним, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назначил в начале октября Сергея Суровикина, который руководил в ходе СВО Южной группировкой российских войск, командующим объединенной группировкой сил в районе проведения специальной военной операции.
Ранее новые воинские формирования получили знамена от президента Владимира Путина в ходе его посещения штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону.
Forbes: Российские комплексы РЭБ вывели из строя 90% украинских БПЛА
Forbes: Российские комплексы РЭБ помешали украинским БПЛА вести разведку
Российская армия активно применяет различные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе спецоперации на Украине, они выводят из строя около 90% украинских БПЛА, пишет Forbes.
В публикации Forbes говорится, что около 90% украинских БПЛА выводятся из строя российскими системами РЭБ, и мешают ВСУ собирать разведданные с помощью дронов, передает ФАН.
Также издание отмечает, что беспилотники сталкиваются с большими проблемами при осуществлении навигации, поиска целей, наводки и корректировки огня артиллерии. ВС России активно используют комплексы «Свет-КУ», «Леер-3», а также системы постановки помех «Синица» и «Житель».
Газета ВЗГЛЯД писала, почему натовская ПВО бессильна против российских ракет.
Экс-генерал НАТО дал прогноз по поводу переговоров России и Украины
Экс-генерал НАТО Домрезе заявил, что российско-украинские переговоры начнутся весной
Российско-украинские переговоры начнутся весной, так как к тому времени стороны придут к осознанию бесполезности боевых действий, выразил мнение изданию WirtschaftsWoche бывший генерал Североатлантического альянса Ханс-Лотар Домрезе.
По его словам, наиболее вероятным временем для переговоров станет период между февралем и маем. Домрезе предположил, что к тому времени обе стороны поймут, что они застряли, передает Ura.ru.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что помощь Киеву, в том числе военная – единственный способ, который позволит «убедить» Россию сесть за стол переговоров и «признать Украину как суверенное государство».
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