Москва исключила возвращение к дипломатии саммитов по КНДР

Замглавы МИД РФ Руденко: В корейском урегулировании возвращение к дипломатии саммитов образца 2018–2019 годов невозможно

В корейском урегулировании возвращение к так называемой дипломатии саммитов образца 2018–2019 годов, когда Пхеньян совершал безответные жесты доброй воли, уже невозможно, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Российский дипломат в интервью ТАСС указал на необходимость осознать всем заинтересованным в корейском урегулировании сторонам, что возвращение к так называемой дипломатии саммитов образца 2018–2019 годов, когда КНДР совершала инициативные и безответные жесты доброй воли визави своих оппонентов, уже невозможно.

Руденко отметил, что в феврале 2019 года в Ханое США упустили шанс заключить довольно выгодную для них сделку – демонтаж ключевых объектов ядерного потенциала КНДР в Ненбене в обмен на частичное снятие международных санкций в отношении гражданского сектора экономики Северной Кореи. Он подчеркнул, что в результате по вине чрезмерных аппетитов Вашингтона Пхеньян окончательно разочаровался в переговорной логике, которая на определенном этапе допускала увязывание мер по одностороннему разоружению Северной Кореи с устранением преград для ее нормального экономического развития.

Поэтому, продолжил замминистра, теперь, чтобы вернуться к конструктивной повестке, Соединенным Штатам и их союзникам необходимо, во-первых, отказаться от продемонстрировавшей свою неэффективность идеи дальнейшего санкционно-силового давления на Северную Корею как способа решить проблемы Корейского полуострова.

Во-вторых, продолжил Руденко, Штатам и их союзникам необходимо направить в КНДР сигнал о готовности к диалогу с конструктивной повесткой дня: о разрядке, мерах доверия и принципах мирного сосуществования, выстраивании в Северо-Восточной Азии многосторонней системы мира и контроля над вооружениями. По его словам, в рамках такой повестки законные озабоченности всех стран региона будут разрешены путем предоставления юридических и физических гарантий безопасности. Как отметил дипломат, соответствующие идеи отражены в совместных российско-китайских инициативах, в том числе в плане действий по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова.

Ранее представитель ЕС призвал КНДР к полной, необратимой и проверяемой денуклеаризации.