Стрелков ответил на приглашение Пригожина прибыть на фронт в ЛНР

Стрелков заявил о готовности рассмотреть предложение Пригожина вступить в ЧВК «Вагнер» для участия в боях на Украине

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что готов рассмотреть приглашение основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина вступить в его военную компанию.

Бывший министр обороны ДНР подчеркнул, что такое предложение можно рассмотреть в закрытом личном режиме. И если предложение будет серьезным, а «не на уровне поиздеваться», Стрелков готов их рассмотреть, его слова приводит интернет-издание аrgumenti.ru.

Ранее Пригожин пригласил Стрелкова на фронт, «чтобы проверить правильность его позиции и использовать, как он заявлял, его боевой опыт», говорится в Telegram-канале пресс-службы основателя ЧВК «Вагнер».

«Предлагаю ему прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений», – сказал Пригожин.

Он добавил, что не сможет предложить ему высокую должность, поскольку для этого «необходимо показать свои возможности».

Стрелков ранее заявил НСН, что Пригожина не нужно допускать в публичное поле. «Я считаю, что заявления Пригожина свидетельствуют о том, что человек с его бэкграундом уголовника и прислуги не должен допускаться в публичное поле РФ, чтобы не демонстрировать свойства его характера», – сказал он.