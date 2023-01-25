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В ЛНР открылись первые девять отделений МФЦ
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Отделения Государственного учреждения Луганской народной республики «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ГУ ЛНР «МФЦ») открылись в Луганске, Краснодоне, Свердловске, Стаханове, Станице Луганской, Сватово, Новоайдаре, Беловодске, а также в Новопскове.
В открытии Станичнолуганского отделения приняли участие председатель правительства ЛНР Сергей Козлов и министр связи и массовых коммуникаций ЛНР Андрей Еременко, сообщается на сайте министерства связи и массовых коммуникаций ЛНР.
«Открытие МФЦ – это шаг навстречу людям. Мы создали условия работы, при которых все консультации будут предоставляться по принципу «одного окна». Здесь будут оказываться муниципальные и государственных услуги. Радует то, что жители нашей Республики в составе Российской Федерации будут получать услуги при простой логической развязке», – сказал Козлов.
Еременко рассказал, что на данный момент оказание услуг проводится по трем направлениям: прием заявок на получение материнского капитала, регистрация заявок на получение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), а также регистрация заявок на начало работы по видам работ и услуг для индивидуальных предпринимателей и юрлиц. При этом Козлов дополнил, что уже с 30 января спектр услуг, предоставляемых МФЦ, будет расширен.
«Сегодня отделения МФЦ открылись по всей территории республики – и это первый шаг к присоединению, предоставлению качественных услуг, совсем как в Российской Федерации. В первую очередь мы должны достичь тех результатов, когда человек приходит в единое окно и получает максимальное количество услуг», – отметил Еременко.
Уже с 1 февраля специалисты МФЦ ЛНР будут принимать от жителей Республики документы для предоставления ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка и производить прием заявлений и документов для назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
Также с 1 февраля по территории ЛНР откроются еще девять отделений в городах Ровеньки, Антрацит, Перевальск, Алчевск, Первомайск, Лутугино, Марковка, Счастье, Красный Луч. Всего до конца года в Республике планируется открыть 36 отделений МФЦ.
Блогеры возмутились песней Слепакова о гибели российских военных
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Блогеры возмутились песней-сатирой перебравшегося в Израиль артиста Семена Слепакова о гибели сражающихся на Украине российских военных.
Слепаков в сатирической «колыбельной» поет о матери, один сын которой стал «специалистом каких-то айти» и «предателем», а другой сын погиб, защищая Родину. Видео опубликовано в его Telegram-канале.
Ролик возмутил российских блогеров. Так, журналист Роман Голованов написал, что Слепаков поглумился над смертью русских солдат. «...Брынчит из Израиля. Остался на обочине люксовой жизни», – пишет он, напомнив, что не так давно Слепаков «получал безумные гонорары» на корпоративах в России.
Слепаков издевается над матерями погибших воинов, устраивает пляски на могилах героев, подчеркнул журналист. «И он надеется вернуться под шумок, когда все уляжется? Опять залезть в телевизор? Это испуганный патриот?», – добавил Голованов.
Журналист считает, что «Слепаковы-Галкины» всегда ненавидели наш народ, держали «Ванюш» «за быдло».
«Когда пришла беда, [...] свалили за кордон. А простой русский Ваня взял автомат и опять пошел в окопы за Россию. Возвращать мир. Ванюшу дома ждет мама. Ванюшу ждут жена и дети. Такое ***, как Слепаков, никто не ждет. Ничтожество никому не нужно. Россия проходит очищение», – заключил Голованов.
Telegram-канал «Два майора» напомнил, что Слепаков, когда ему «было выгодно быть патриотом», пел про ветерана войны, который после долгих послевоенных лет «один остался из своего полка» и лихо побеждает сына мэра. Теперь же юморист выпустил «страшный и мерзкий сарказм над абстрактной российской семьей, в которой трагедия – погиб отец, сын, еще один – сбежал».
«Семен Слепаков, твоя новая песня не для народа, а для релокантов и беглецов, трусов и предателей. […] Уверяем тебя, у нас есть и знакомые айтишники, и бизнесмены с очень хорошим достатком, которые добровольцами ушли на фронт. Многие вернулись из-за границы, когда началась война», – пишут авторы канала.
Слепаков перебрался в Израиль вскоре после начала российской спецоперации. В середине января сообщалось, что комедиант погасил долги в России на 19 млн рублей.
Spiegel: Шольц принял решение отправить Киеву танки Leopard 2A6
Spiegel: Канцлер Шольц решил отправить на Украину танки Leopard 2A6
Правительство Германии решило поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера, пишет издание Spiegel.
По данным источников издания, Германия поставит целую роту танков модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера, передает РИА «Новости».
Другие союзники, в том числе из скандинавских стран, как пишет Spiegel, также хотят передать Киеву боевые танки Leopard 2. Кроме того, власти Германии решили разрешить экспорт танков другим странам, в частности Польше, передает ТАСС.
Ранее во вторник СМИ сообщали, что американский президент Джо Байден якобы готов передать Украине 10 танков Abrams, чтобы надавить на Германию.
Песков отреагировал на угрозы Киева об ударах по Москве и Екатеринбургу
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что украинские власти рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу.
Песков напомнил о фактах причастности украинских властей к организации терактов, в том числе взрыва в Подмосковье, в результате которого погибла российский политолог Дарья Дугина.
«Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Это лишний раз подтверждает правильность избранного пути и правильность намерений российских властей оградить страну от такой опасности, добавил представитель Кремля.
В августе 2022 года Дарью Дугину, дочь известного российского философа Александра Дугина, убили, подорвав автомобиль на Можайском шоссе. По данным ФСБ, за убийством девушки стоят спецслужбы Украины.
Полянский нашел объяснение кружащей над Киевом туче воронов
Полянский: Есть вероятность, что вороны кружат над Киевом из-за спонсируемого режимом богохульства
Громадное число ворон над Киевом может быть вызвано действиями киевского режима в отношении церквей и священников, предположил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
В своем Twitter (запрещен в России) он написал, что кружащая стая воронов над Киевом является следствием уничтожения в стране церквей и преследования священников, передает РИА «Новости».
Такой комментарий зампостпреда оставил после публикации очевидцев видео на YouTube.
«Может, это ответ на спонсируемое государством богохульство», подчеркнул Полянский.
Ранее Полянский заявил, что НАТО и западные страны фактически втянуты в конфликт на Украине, но пересечены еще не все красные линии.
Кремль счел провальным план поставки Киеву танков Abrams и Leopard
Кремль: План поставки Киеву танков Abrams и Leopard провальный по технологическим аспектам
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Суть плана поставки киевскому режиму американских танков Abrams и немецких Leopard провальна по технологическим причинам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, многие эксперты и сами понимают абсурдность этого плана, так как чисто по технологическим причинам идея провальна, к тому же переоценена западными специалистами, передает ТАСС.
«Явная переоценка того потенциала, который это добавит ВСУ», – заверил Песков.
Касательно вопроса решения властей Германии предоставить Киеву танки Leopard, пресс-секретарь президента сообщил, что Москва подобных обсуждений с Берлином не ведет.
Накануне издание Spiegel сообщило, что правительство Германии решило поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера.
После этого в Белом доме сообщили о намерении президента США Джо Байдена объявить о поставке Киеву танков Abrams в количестве 30 штук.
«Адмирал Горшков» отработал удар «Цирконом» в Атлантике
Фрегат «Адмирал Горшков» отработал в Атлантике удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»
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Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», действующий в районах западной части Атлантического океана, провел учение с применением гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования, сообщили в Минобороны.
Уточняется, что фрегат отработал удар гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся на удалении более 900 километров, передает ТАСС.
В ходе учений экипаж корабля продемонстрировал высокую слаженность действий, подчеркнули в военном ведомстве.
Минобороны опубликовало кадры электронного пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Как сообщил командир корабля капитан 1-го ранга Игорь Крохмаль, эффективность запуска составила одну единицу, что означает полное соответствие ожиданиям. Учения, по его словам, подтвердили все заложенные в данный комплекс характеристики.
В начале января президент России Владимир Путин поручил направить фрегат «Адмирал Горшков» с ракетными системами «Циркон», не имеющими аналогов в мире, на боевую службу.
МИД: Разговоры о красных линиях остались в прошлом
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Рассуждения о красных линиях остались в прошлом, США признались в стремлении нанести России стратегическое поражение, заявил МИД России.
В ведомстве прокомментировали высказывание первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского. МИД подчеркнул, что против России ведется гибридная война. Как заявило министерство, «не замечать реальность невозможно», передает ТАСС.
Напомним, Полянский заявил, что НАТО и западные страны фактически втянуты в конфликт на Украине, но пересечены еще не все красные линии. Он допустил, что «самые красные» линии пока не были пересечены. Когда имеешь дело с ядерной державой, такой как Россия, нужно просчитывать все возможности, если есть желание вызывать все большую эскалацию, отметил Полянский.
В середине января журнал Newsweek писал, что США и НАТО пересекают все новые красные линии в вопросах поддержки Украины. Несколько месяцев назад США обещали не поставлять Украине системы Patriot, однако в итоге изменили свою позицию. Затем ситуация повторилась с комплексами HIMARS. Теперь новой красной линией стали танки, отмечалось в публикации.
Глава Белгородской области рассказал Путину о героизме семилетнего мальчика
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Президент Владимир Путин провел встречу с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым, во время которой губернатор рассказал о подвиге 7-летнего мальчика, спасшего жизнь сестре.
«В поселке Уразово, куда я приезжал, понравился мальчишка, он рассказывал: начался обстрел, сидел играл в компьютер, ему 7 лет, рядом ползала по полу маленькая сестричка, начался обстрел, побежал, но вспомнил, чему учили, взял сестру, в ванную, легли, спас и ее, и свою жизнь», – передает телеканал «Звезда» со ссылкой на слова Гладкова.
В ходе этой встречи Путин обсудил с белгородским губернатором вопросы безопасности региона. Гладков доложил президенту, что с начала СВО при обстрелах со стороны Украины в регионе погибли 25 человек, 96 получили ранения. С 22 сентября 2022 года в регионе в ходе частичной мобилизации призвали порядка 4,1 тыс. человек.
Во время беседы президент отметил, что россияне устойчивы к дезинформации, их не так просто оболванить украинскими фейками.
Стало известно о желании ЕС пересмотреть либерализацию торговли с Украиной
EurActiv сообщил о желании ЕС пересмотреть вредную для Европы либерализацию торговли с Украиной
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Еврокомиссия приступила к изучению возможности пересмотреть либерализацию торговли с Украиной, поскольку сейчас договоренности вредят европейским фермерам, сообщают СМИ.
Члены ЕС жалуются, что из-за украинских товаров фермеры в Европе оказались в невыгодном положении. Пересмотреть либерализацию торговли могут в ближайшие недели, передает ТАСС со ссылкой на EurActiv.
ЕК «обдумывает вопрос о пересмотре специальной приостановки всех тарифов и квот на украинский агропродовольственный экспорт», передает РИА «Новости».
Напомним, временный режим либерализации установили в 2022 году до июня 2023 года. В соответствии с ним на ряд товаров с Украины действуют нулевые таможенные ставки. Кроме того, соглашение приостанавливает систему входных цен и тарифных квот. Предполагается, что даже после завершения срока действия договоренностей антидемпинговые пошлины не взимаются с продукции, поступающей c Украины.
Как сообщил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи во Львове с Владимиром Зеленским, в Киеве надеются, что официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз должны начаться в 2023 году. Летом Украине был предоставлен статус страны – кандидата на вступление в ЕС, но ей отказали в проведении ускоренной процедуры по вступлению.
Эксперт оценил риски поставок Украине танков Abrams
Военный эксперт Михайлов: ВС РФ нужно тщательно готовиться к поступлению Abrams в ВСУ
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Россия серьезно преуспела в разработке противотанковых средств, что создает потенциальные проблемы для военной промышленности США. Вместе с тем, нам необходимо готовиться к потенциальной поставке Abrams в ВСУ, чтобы дать отпор. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил военный эксперт Александр Михайлов. Ранее Белый дом выразил намерение объявить о поставке Киеву танков Abrams.
«Вероятно, в ближайшее время танки Abrams вряд ли окажутся на передовой. Сейчас Вашингтону важно успокоить Берлин и вынудить его поставить немецкие танки как можно скорее. Пока все заявления происходят в сослагательном направлении», – считает руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Если американские машины доберутся до Украины, то они, скорее всего, не сразу окажутся в зоне боевых действий. Также необходимо время на подготовку специалистов», – подчеркивает эксперт.
«Скорее всего, сперва Abrams пригонят на полигоны Западной Украины. Они станут декорациями для видеороликов о храбрости ВСУ, потому что американцы очень сильно переживают за имидж собственного военного производства и техники», – отмечает Михайлов.
«Abrams уже горели на Ближнем Востоке. И теперь никто не хочет увидеть, как уничтожаются передовые образцы техники в первые недели их присутствия на территории Украины. Между тем, примеров, когда эти танки поражались военнослужащими Ирака или Сирии – немало. Часто в борьбе с ними использовалось советские разработки. Поэтому американцы боятся того, что их танки потеряют репутацию лучших в мире», – подчеркивает эксперт.
«В настоящий момент уровень наших противотанковых вооружений превышает защиту Abrams. Здесь можно вспомнить ПТРК «Корнет», которые зарекомендовали себя достаточно хорошо. Имеются и противотанковые ракеты, доступные для использования танками Т-90. Нельзя забывать и про силы ВКС. К тому же, активно улучшается применение дронов», – акцентирует собеседник.
«Разницы в поражении Leopard, Abrams, Challenger особой нет. Все равно приходится наносить удары через ходовую часть, потому что броню в лобовой атаке сегодня пробить достаточно сложно. Тем не менее, к поступлению западных танков в ВСУ нам нужно готовиться. Немецкие модели, пусть и в количестве не больше 100 штук, непременно доберутся до зоны проведения СВО», – рассуждает Михайлов.
Ранее стало известно, что администрация Байдена намерена поставить Украине танки M1 Abrams. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на официальных лиц США. Отмечается, что Киеву будет передано не менее 30 моделей, однако они не успеют прибыть на территорию конфликта к весне, что критически важно, учитывая планы ВСУ о начале контрнаступления.
Представитель Пентагона, генерал Патрик Райдер, сообщил, что Вашингтону еще предстоит убедиться в возможности украинцев корректно обслуживать танки M1 Abrams. При этом ожидается, что модели будут поставляться Киеву посредством заказа новых образцов у производителей, а не передаваться из запасов США напрямую.
Тем временем в Кремле сочли провальным план поставки Киеву танков Abrams и Leopard. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, многие эксперты и сами понимают абсурдность этого плана, так как чисто по технологическим причинам идея нецелесообразна, к тому же переоценена западными специалистами.
Необходимо отметить, что Abrams существенно отличается от тех моделей танков, которые использовала Украина, цитирует отставного генерал-майора Патрика Донахью CNN. Военный отмечает, что даже после формальной доставки моделей в зону конфликта «залезть в него и сражаться» не получится. Подчеркивается, что для использования американских танков представителям ВСУ придется пройти длительную программу подготовки.
«Abrams – это мощная система, которая крайне дорога в эксплуатации. В нем стоит реактивный двигатель – украинцам с ним не совладать. То есть помимо самой поставки, важно продумать и вопросы будущего обслуживания», – отмечает координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби.
Издание также приводит слова анонимного чиновника министерства обороны, который утверждает, что передача Abrams – это дело не одной недели и даже не месяца. По его мнению, заявление Вашингтона в большей степени направлено на успокоение Берлина в вопросе поставок танков Leopard.
На возможные поставки Украине танков Abrams отреагировало посольство России в США. Глава дипведомства Анатолий Антонов назвал подобные действия вопиющей провокацией Штатов в отношении России.
Дипломат подчеркнул, что в случае прибытия в зону конфликта, американские машины будут уничтожаться так же, как и любая другая техника. По словам посла, американцы постоянно повышают «планку» военного содействия союзникам. Антонов сказал, что США целенаправленно пытаются нанести России стратегическое поражение.
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Политолог: После передачи Украине танков Leopard «зверинец» в Кубинке может ожидать пополнение
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Отправленные на Украину немецкие танки Leopard окажутся в коллекции танкового музея в Кубинке, считает научный сотрудник Института международных исследований Артем Соколов.
«И все же, Шольц смог продержаться сравнительно продолжительное время. Судя по отдельным сообщениям в СМИ, США приняли в том или ином виде его формулу по «Абрамсам». Почти наверняка есть набор специальных договоренностей и с Варшавой», – написал Соколов в своем Telegram-канале.
«Анонсированное количество поставляемых танков пока невелико. Будут ли они прикрывать тыловые районы или отправятся на фронт – непонятно. Но прецедент создан, и его последствия будут значительны. «Зверинец» в Кубинке может ожидать пополнение», – считает Соколов.
Ранее издание Spiegel написало, что правительство Германии решило поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера.
Бронетанковый музей в городе Кубинка – один из крупнейших в мире музеев, экспонирующих броневое и танковое вооружение и технику (БТВТ), различных видов и исторических периодов. Экспозиция музея включает крупнейшую коллекцию танков, самоходных артиллерийских установок (САУ), бронеавтомобилей, броневых транспортеров (БТР) и иное вооружение различных государств мира, включая серийные машины и уникальные прототипы. Там представлены танки времен Великой Отечественной, в том числе трофейные немецкие «Тигры» и «Пантеры», самоходные установки вермахта «Elefant» (Слон), в экспозиции присутствет противотанковая САУ «Nashorn» (Носорог), названная так лично Гитлером.
Захарова прокомментировала признание Бербок о войне Германии против России
Захарова: Запад заранее спланировал войну против России
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Высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Европа ведет войну против России свидетельствуют о том, что Запад ее заранее спланировал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале привела речь Бербок на заседании ПАСЕ 24 января, в которой та говорит, что «если мы продолжим эту игру показывания пальцем на других (потому что это удобнее и легче), то Россия и Путин выиграют».
«Вот почему я не обращаюсь к вашей стране, к другим странам, спрашивая, почему вы не поставили самоходные артиллерийские установки – гаубицы PzH 2000, хотя их поставили Нидерланды и Германия. Это ни к чему не приведет. Это закончится только разделением Европы. Поэтому я уже говорила недавно: да, мы должны больше делать для защиты Украины, да, мы должны больше делать в том, что касается танков. Но самая важная и решающая вещь заключается в том, чтобы мы делали это вместе, а не играли в игру «найди виновного» в Европе, потому что мы ведем войну против России, а не друг против друга», – сказала Бербок.
Захарова считает, что если прибавить к этому слова Меркель о том, что «они укрепляли Украину и не рассчитывали на минские договоренности, то речь идет о заранее спланированной против России войне».
Меркель в интервью газете «Цайт» признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас.
Президент России Владимир Путин отмечал, что заявление Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
Эксперт: Российские учения с «Цирконом» взволновали НАТО
Военный эксперт Дандыкин: «Циркон» серьезно волнует НАТО
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В НАТО прекрасно понимают, что может произойти, если «Циркон» поразит авианосец. Поэтому они внимательно следили за нашими учениями, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провел учения по применению противокорабельной гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морской цели в Атлантике.
«Учения «Адмирала Горшкова» сразу же вызвали волнения на Западе. Мол, «зачем вы движетесь к берегам США?». Создалось такое впечатление, будто бы по направлению к ним вышла целая эскадра», – иронично сказал капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин.
«Корабль просто отрабатывал поставленные ему задачи. Причем работать он будет во всех ранее заявленных пунктах. Атлантика – большая, и проводить учения в западной ее части вполне логично, особенно на фоне текущих событий в Восточной Европе», – продолжил военный эксперт.
«Конечно, «Циркон» серьезно волнует НАТО. Ракета идет с огромной скоростью, сбить ее очень непросто, если вообще возможно. Кроме того, она может нести боезаряд со специальной головной частью. Несложно представить, что будет с авианосцем, если ракета его поразит», – обратил внимание собеседник.
«Также ракета способна поражать цели в радиусе тысячи километров. Но при этом мы должны проводить учения с подобными ракетами не только в Арктике, но и в Атлантике, выходя на соответствующие рубежи пуска. Ровно по этой причине США внимательно наблюдали за нашими учениями, оценивали их и делали выводы», – предполагает он.
«Более того, мы ведь неоднократно и довольно аккуратно рассказывали НАТО, что у нас есть такое оружие. Демонстрировалась компьютерная графика. Но они не верили. Что ж, теперь сомнений не осталось. Наши учения в этом районе Атлантики – это полноценный элемент боевой подготовки, который иллюстрирует: важно не количество вооружений, а их качество», – подчеркнул Дандыкин.
Эксперты также отмечают, что боевой поход «Адмирала Горшкова» с «Цирконами» является уникальным событием еще и потому, что Россия первой открывает новую страницу в истории под названием «Гиперзвуковые ракеты на океанских просторах».
«По официальной информации, «Адмирал Горшков» пройдет Атлантику, Индийский океан, Средиземное море. И это действительно новшество – ничего подобного до сегодняшнего дня не было», – отметил Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН. Несмотря на то, что подобные программы разработки гиперзвуковых ракет для кораблей ведутся и в других странах, включая США и Китай, Россия их фактически опередила.
«При этом, конечно, нельзя сказать, что это какое-то революционное изменение ситуации. Традиционный акцент советского, а затем российского флота – на высокоскоростных противокорабельных ракетах. То, что сейчас поменялось, это возможность поражать и наземные цели, что также является магистральным развитием и других противокорабельных ракет. При этом здесь идет речь о совсем другом уровне скорости и дальности», – цитирует Стефановича РЕН-ТВ.
Ранее фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», действующий в районах западной части Атлантического океана, провел учение с применением гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования, сообщили в Минобороны.
Уточняется, что фрегат отработал удар ракетой «Циркон» по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся на удалении более 900 километров. В ходе учений экипаж корабля продемонстрировал высокую слаженность действий, подчеркнули в военном ведомстве.
Как сообщил командир корабля капитан 1-го ранга Игорь Крохмаль, эффективность запуска составила одну единицу, что означает полное соответствие ожиданиям. Учения, по его словам, подтвердили все заложенные в данный комплекс характеристики.
Ожидается, что во второй половине февраля «Адмирал Горшков» также примет участие в учениях ВМФ стран БРИКС (России, Китая и ЮАР) в акватории Индийского океана у берегов ЮАР у города Дурбан и в соседнем заливе Ричардс Бэй. В начале января президент России Владимир Путин поручил направить фрегат «Адмирал Горшков» с ракетными системами «Циркон» на боевую службу.
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Кулеба потребовал от Запада «заставить» Россию «пойти на уступки»
Кулеба пожаловался на попытки представителей стран Запада уговорить Украину вступить в переговоры с Россией
Западные партнеры Киева должны «заставить» Россию, а не Украину «пойти на уступки», заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
Кулеба сказал, что есть люди в США и других западные странах, которые предлагают Киеву как можно скорее согласиться на переговоры с Москвой. Министр заявил, что Украине нельзя «повторять ошибки» минских соглашений. По его мнению, минский процесс должен стать «примером того, как не стоит вести переговоры с Россией», а «Минск-3» приведет к еще более кровавому конфликту, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Глава МИД Украины также опубликовал в соцсетях диалог с неназванным «европейским коллегой», который якобы заявил, что «берет в работу» вопрос предоставления Киеву американских истребителей F-16, передает ТАСС.
Напомним, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев не против переговоров с Москвой, но состояться они должны на основе международного права, а не ультиматумов.
В конце 2022 года экс-канцлер Германии Ангела Меркель признала, что минские соглашения рассматривались как попытка «дать Украине время», чтобы Киев стал сильнее. После Меркель об этом же заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд.
Шольц анонсировал крупнейшую с XIX века индустриальную модернизацию в Германии
Шольц заявил об ожидающем Германию «неслыханном проекте» индустриальной модернизации
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Германии предстоит провести самую крупную с конца XIX века индустриальную модернизацию, это «неслыханный проект», заявил канцлер Олаф Шольц.
Шольц заявил, что «без малого через 22 года, пускай, и не все, но очень многое изменится». По его словам, речь идет о «самой большой индустриальной модернизации в Германии, вероятно, со времен большой фазы индустриализации и роста Германии в конце XIX века», передает РИА «Новости».
Канцлер отметил, что сейчас Германия успешно справляется с энергетическим кризисом – так, страна смогла не допустить глубокую рецессию. Кроме того, он заявил, что Германия избавилась от зависимости от российских энергоресурсов. Он сообщил, что Германия собирается производить больше электричества и водорода, добиться самообеспечения, а следом – «большого прорыва», модернизировав индустрию.
Напомним, немецкое издание Der Spiegel заявило, что из-за энергетического кризиса экономику Германии ожидают «трагедия в пяти актах» и рецессия, в которую она может «полностью погрузиться».