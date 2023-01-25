В ОП предложили признать Слепакова экстремистом за оскорбительную песню о военных

Малькевич предложил вносить дискредитирующих армию России из-за рубежа артистов в списки экстремистов

«Если эти люди вернутся, они попадут под уголовное преследование, у них не будет здесь имущества, они не смогут зарабатывать на бюджетных проектах», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, рассуждая о мерах, которые необходимо принять к Семену Слепакову и другим артистам, которые из-за рубежа занимаются дискредитацией российских военных в зоне СВО.

Российские блогеры раскритиковали сатирическую песню артиста Семена Слепакова, в которой он спел о гибели сражающихся на Украине российских военных. По их словам, комедиант издевается над матерями погибших воинов, устраивает пляски на могилах героев. Также блогеры обратили внимание на то, что когда Слепакову «было выгодно быть патриотом», он пел про побеждающего ветерана войны, а сейчас исполнил «страшный и мерзкий сарказм над абстрактной российской семьей».

«Нахожусь сейчас на передовой в новых регионах Российской Федерации, обсудил эту ситуацию с песней с бойцами. Реакция у них понятная, непечатная, у них всего один вопрос, причем не к уехавшим артистам, а к нашим законодателям: что мешает принять простой и понятный закон, который будет прямого и простого действия? Резкое обозначение своей позиции в отношении своего государства, находящегося в специальной военной операции, это солидаризация с врагом, и особенно глумление над памятью погибших солдат должно вести к нескольким понятным процедурным моментам», – заявил член Общественной палаты, завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского государственного университета Александр Малькевич.

По его словам, поспособствовать решению данной ситуации может ряд мер: моментальное включение таких артистов в реестр экстремистов, лишение любого имущества и пожизненный запрет на участие в каких-либо государственных программах, бюджетных проектах и так далее. Таким образом даже чисто теоретически, если эти люди вернутся, они попадут под уголовное преследование, у них не будет здесь имущества, они не смогут зарабатывать на государстве, участвовать в том числе во всевозможных днях городов и даже корпоративах государственных корпораций и организаций.

«Но это должно быть четко, понятно зафиксировано в законе, а не в ярких заявлениях отдельных депутатов или призывах к сознательности организаторов концертов. Четко и понятно – значит, если плюнул, как Слепаков, как группа «Ногу свело», как актер Артур Смолянинов в память погибших воинов наших, то моментально потерял в России все и навсегда. Это должно быть отрегулировано законом. Мы ждем, когда в данном случае комитет по культуре Госдумы инициирует не обсуждение, а конкретную и очень быструю работу», – говорит член ОП.

Ранее Слепаков, который практически сразу после начала специальной военной операции России на Украине перебрался в Израиль, исполнил сатирическую «колыбельную» о матери, один из сыновей которой стал «специалистом каких-то айти» и «предателем», а другой сын погиб, защищая Родину.