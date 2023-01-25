Песков назвал абсурдными призывы Запада к продолжению боев ради безопасности

Песков назвал абсурдными призывы Запада к продолжению боев на Украине ради «безопасности континента»

Мнение о том, что безопасность Украины позволит обеспечить мощная армия и продолжение боевых действий, является абсурдным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков выразил сожаление тем, что многие политики, эксперты и военнослужащие придерживаются мнения, что только продолжая боевые действия можно обеспечить безопасность континента. «Это абсурдное убеждение, это тупиковый путь развития мысли и военной, и политической», – приводит его слова РИА «Новости».

Так представитель Кремля отреагировал на публикацию в газете Washington Post о том, что, по мнению США, безопасность Украины лучше обеспечит не ее прием в НАТО и договор с участниками по Североатлантическому альянсу, а мощная армия.

Песков напомнил, что чуть более года назад президент Владимир Путин призывал все стороны сесть за стол переговоров. Глава государства заявлял тогда, что на протяжении нескольких десятилетий происходит постепенное наступление НАТО в сторону России, и предупреждал, что это не может остаться без последствий.

Подобные заблуждения чреваты дальнейшим продолжением этого страшного периода, через который мы сейчас проходим, добавил Песков.

Песков заявил также, что возможность дипломатического урегулирования конфликта на Украине сейчас не просматривается.