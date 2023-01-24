МИД объяснил понижение уровня дипломатических отношений с Эстонией

Посол Липаев: Эстония вела дело к разрушению отношений с Россией и подрыву перспектив их развития

Эстонские власти вели дело к тому, чтобы разрушить отношения с Россией и подорвать перспективы их развития, заявил посол России в Таллине Владимир Липаев.

По его словам, на протяжении последнего года Эстония делала все, чтобы максимально разрушить ее отношения с Росстей и подорвать любую основу для их перспективного развития, передает РИА «Новости».

Эстонская сторона попыталась максимально осложнить работу дипмиссии за счет блокировки финансовой деятельности, оказания психологического давления и запрета на переводы денег на счет посольства. Липаев добавил, что перед посольством регулярно организуются «хулиганские сборища».

Российский дипломат отметил, что эстонские дипломаты показали себя недоговороспособными, невосприимчивыми к аргументам и проникнутыми «пещерной русофобией», что привело к тому, что сейчас в Эстонии просто не с кем разговаривать и все контакты оказались заблокированы, потому что общаться с российским посольством эстонским представителям «фактически запрещено».

«Нет смысла поддерживать (отношения) с такой страной, как Эстония, на столь высоком уровне, как на уровне посла», – заявил Липаев.

Напомним, в МИД Эстонии заявили послу России о необходимости сократить число российских дипломатов до восьми человек к 1 февраля.

В ответ МИД России понизил уровень дипотношений с Эстонией и заявил, что эстонский посол должен покинуть Москву 7 февраля.

Эстонский МИД сообщал, что посол России Владимир Липаев должен будет покинуть Эстонию 7 февраля одновременно с выездом из России посла Эстонии Маргуса Лайдре.