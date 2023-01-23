Политолог: Внутри западной коалиции растет напряжение из-за поставок танков Украине

Без поддержки западного вооружения ВСУ быстро утрачивают боеспособность в условиях новой фазы конфликта, переросшей в борьбу на истощение. Но не все страны Запада готовы продолжать оказывать финансовую и военную помощь киевскому режиму, заявил газете ВЗГЛЯД политолог, член экспертного клуба «Дигория» Марк Ананченков.

Давление со стороны США по поставкам танков Украине провоцирует напряжение внутри западной коалиции, считает Ананченков. По его словам, после нескольких раундов переговоров европейские политики не смогли прийти к консенсусу и согласовать обеспечение вооруженных сил Украины танками Leopard 2, что вызвало резкую критику со стороны украинского президента Владимира Зеленского и его советника Михаила Подоляка.

«Дело в том, что без поддержки западного вооружения ВСУ быстро утрачивают боеспособность в условиях новой фазы конфликта, переросшей в борьбу на истощение. Превосходство России в артиллерийских боях с каждым днем уменьшает преимущество Украины в живой силе на поле боя и не позволяет без новых траншей финансовой помощи и поставок натовского вооружения оказывать сопротивления российским войскам», – говорит эксперт.

Согласно данным издания Politico, американцы наращивают давление на Германию и создают самостоятельную коалицию из 12 европейских стран во главе с Польшей для продавливания вопроса поставок немецких танков Leopard украинским властям. Нарастание противоречий в стане соратников Киева говорит о разногласиях в отношении масштабов военной, экономической и дипломатической поддержки Украины и уровня расходов на оборону, отметил политолог.

«Европейские политики стоят перед выбором между укреплением позиций собственных стран на международной арене и навязываемой американцами политики по продолжению масштабной финансовой и военной помощи киевскому режиму», – заключил Ананченков.

Зарубежные СМИ отмечали, что «Леопарды» для Украины вызвали раскол в НАТО.