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МИД анонсировал приезд нового посла США в Москву
Замглавы МИД Рябков: Новый посол США прибудет в Москву в ближайшие дни
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Новый посол США в России Линн Трейси прибудет в Москву в ближайшие дни, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
По его словам, Трейси прибудет в Москву в ближайшие дни, передает ТАСС.
Рябков рассказал также, что текущая обстановка, в том числе с учетом эскалационного тренда и в действиях, и в риторике со стороны США, не располагает к назначению новой даты консультативной комиссии по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Рябков заметил, что обсуждение вопросов по раздражителям в российско-американских отношениях будет продолжено с новым послом США в России, тем более что Москва отметила публичные сигналы из Вашингтона на уровне официальных представителей о том, что одной из задач Трейси будет улучшение и нормализация условий функционирования дипучреждений.
Напомним, предыдущий посол США – Джон Салливан – досрочно завершил командировку из-за смерти жены от рака.
Напомним, замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Пател заявил, что новый посол США Линн Трейси вскоре прибудет в Москву, но неизвестно, когда именно.
Американский полковник рассказал о попытке США обманом победить Россию
Американский полковник Макрегор заявил, что США недооценили Россию передать оружие Украине
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США хотели обманом победить Владимира Путина на Украине при помощи вооружения НАТО, но недооценили мощь российской армии, заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Полковник американской армии на YouTube-канале Judging Freedom предположил, что Вашингтон решил вмешаться в украинский кризис, потому что ему понравилась идея о слабых и некомпетентных русских, передает РИА «Новости».
По словам военного, предположения Белого дома о плачевном положении ВС России оказались далеки от действительности, и провернуть свой трюк США не удалось. Как отметил Макгрегор, ВСУ исчерпали свои возможности, в то время как Россия достигла своего пика. Полковник считает, что Украина на грани уничтожения, и поставки западного оружия не изменят исход конфликта.
Сейчас Украина находится на грани полного уничтожения, а поставки западных вооружений едва ли смогут изменить исход конфликта, подытожил он.
Ранее президент США Джо Байден обещал Украине «всю помощь, в которой она нуждается».
Вашингтон посоветовал Украине вывести силы из Артемовска
Agence France-Presse рассказало о предложении Вашингтона вывести украинские войска из Артемовска
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По мнению США, Украине следует вывести войска из Артемовска (Бахмута), чтобы подготовить наступление, заявил американский чиновник высокого ранга.
Попытки вооруженных сил Украины удержать контроль над Артемовском, по мнению Вашингтона, мешает готовить наступление. Чиновник заявил, что бои за Артемовск выгодны России, так как у нее больше артиллерийских ресурсов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
AFP заявило, что «США советуют Украине вывести эти силы» для «переоснащения» и «присоединиться к программам под руководством США, направленным на формирование... хорошо вооруженных сил, способных начать наступление на юге». Для обучения ВСУ требуется время, так что Киеву предлагается «обменять» Артемовск на такую подготовку. На обе задачи, как полагают в США, может не хватить ресурсов.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами. Федеральная разведывательная служба Германии сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском.
США анонсировали санкции против ЧВК «Вагнер»
Вашингтон намерен определить ЧВК «Вагнер» как транснациональную преступную организацию и ввести новые санкции против нее, сообщил координатор по страткоммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Такую квалификацию ЧВК дало американское министерство финансов в соответствии с указом Белого дома и поправками к нему, сообщил Кирби, передает ТАСС.
На основании таких квалификаций планируется ввести дополнительные санкции против нее и систем ее поддержки на нескольких континентах.
Между тем основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин задал Кирби вопрос о том, может ли он сказать, какое преступление совершила ЧВК «Вагнер». Обращение опубликовано в Telegram-канале пресс-службы Пригожина.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США планируют нейтрализовать ЧВК «Вагнер».
США признали «прогресс» российских войск под Артемовском и в Соледаре
Кирби признал достигнутый российскими войсками «прогресс» под Артемовском и в Соледаре
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности администрации США Джон Кирби признал «прогресс» российских войск под Артемовском (Бахмутом) и в Соледаре, но попытался преуменьшить его значение.
Кирби подтвердил, что российские силы «достигли постепенного прогресса в обоих этих районах». При этом США продолжают считать не только Артемовск, но и Соледар «спорными». По версии Вашингтона, «прогресс» российских войск якобы достигнут «экстраординарной ценой», а в случае «успеха» «стратегическая динамика на поле боя» не претерпит существенных изменений. Как заявил Кирби, «это не приведет к тому, что украинцы станут проигрывать», передает ТАСС.
Напомним, наступление на позиции вооруженных сил Украины в Соледаре завершилось разгромом ВСУ. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные в Соледаре потеряли тысячи человек. В частности, стало известно, что входившую в Херсон бригаду ВСУ почти полностью уничтожили в Соледаре. Тем временем немецкая разведка сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском.
Маск осудил готовность США поддержать украинские удары по Крыму
Маск выступил с осуждением готовности США поддержать удары вооруженных сил Украины по Крыму
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Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал позицию Вашингтона относительно возможных атак вооруженных сил Украины на Крым.
Маск заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что настроен «супер проукраински», но, по его мнению, «постоянная эскалация является очень рискованной», как для Украины, так и для всего мира.
Он прокомментировал статью New York Times, согласно которой американская администрация начинает признавать, что Украине могут потребоваться дополнительные силы для удара по территории Крыма. Как пишет издание, Вашингтон отказывался предоставлять Киеву вооружения для ударов по Крыму, но «сейчас эта линия начинает смягчаться», передает РИА «Новости».
Напомним, Пентагон заявил о праве Украины «провести операцию» в Крыму. При этом координатор по страткоммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Киев сам решит, по каким частям Украины, к числу которых США относят и Крым, ВСУ будут наносить удары.
Шольц разочаровал США ответом по поводу отправки танков Leopard Украине
NYT: Шольц разочаровал США своим ответом по поводу отправки танков Leopard Украине
Отказ канцлера Германии Олафа Шольца от поставок танков Leopard 2 Украине отражается на военных планах Украины, пишет газета The New York Times.
Также из статьи следует, что американские официальные лица были разочарованы переговорами с правительством Германии на этой неделе, передает РИА «Новости».
Ранее Германия заявила, что отправит танки Leopard 2 Украине, если США отправят танки Abrams. США отказались, заявив, что невыгодно, так как танки расходуют много бензина.
Автор отмечает, хотя Германия не сказала «да» на отправку танков Leopard на этой неделе, она также не сказала «нет».
Позже даже участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Украине, не смогли принять никакого решения по поставкам танков Leopard 2.
Минфин США признал сложности с лимитом цен на российские нефтепродукты
Глава минфина США Йеллен не исключила, что «все пойдет не по плану» с лимитом цен на российские нефтепродукты
Введение лимита цен на российские нефтепродукты может «пойти не по плану», заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
«Это сложнее, но мы упорно работаем над тем, чтобы понять, как достичь тех же целей», – сказала глава ведомства. По ее словам, «всегда есть вероятность того, что все пойдет не по плану», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
При этом она заверила, что ведомство изучило рынки и рассчитывает «выйти с набором ограничений, которые позволят достичь того же, чего достигли с нефтью». Йеллен подчеркнула важность сохранения непрерывных поставок российского дизельного топлива на рынок.
Напомним, как сообщал минфин США, коалиция стран, поддержавших лимит цен на сырую нефть из России, решила, что на разные категории российских нефтепродуктов будут введены два дополнительных потолка цен.
Россиянина Легкодымова решили судить в Нью-Йорке за работу криптобиржи Bitzlato
Власти США решили перевести россиянина Легкодымова из Майами в Нью-Йорк для суда по делу о криптобирже Bitzlato
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Гражданина России Анатолия Легкодымова, которого власти США считают основателем гонконгской криптовалютной биржи Bitzlato, переведут из Майами в Нью-Йорк, где будут разбираться обвинения против него, следует из материалов американского суда.
Задержанного россиянина обвиняют в том, что его услугами пользовались киберкриминальные структуры, в частности, занимающиеся вымогательством хакеры. Сообщается, что Легкодымов «отказался от слушаний по поводу перемещения». В связи с этим принято решение перевести его в Восточный округ Нью-Йорка, где рассмотрят возможность его освобождения под залог. Легкодымов также отказался от переводчика, передает РИА «Новости».
Сейчас он находится в Федеральном центре заключения в Майами. Россиянина в США считают виновным в причастности к теневым транзакциям с использованием незаконных средств на сумму более 700 млн долларов. По мнению США, Bitzlato обеспечивала расчеты на даркнет-площадке Hydra, где продавали наркотики, поддельные документы и краденую финансовую информацию. Американские власти полагают, что Легкодымов лично управлял деятельностью Bitzlato из Майами. Он обвиняется в организации денежных переводов без соответствующей лицензии.
Напомним, уже несколько лет находится в заключении россиянин Александр Винник, которого американские власти обвиняют в нарушении законодательства США и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов.
США объявили о планах ввести отдельные лимиты цен на бензин и мазут из России
Минфин США сообщил о намерении ввести отдельные лимиты цен на разные категории российских нефтепродуктов
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Представители коалиции стран, которые поддержали лимит цен на сырую нефть из России, договорились о том, что на разные категории российских нефтепродуктов введут два отдельных потолка цен, сообщил минфин США.
По итогам виртуальной встречи первого заместителя министра финансов Адевале Адейемо с иностранными коллегами ведомство сообщило, что «в дополнение к потолку цен на сырую нефть» введут еще два отдельных лимита. Первый будет касаться нефтепродуктов, которые продают «с надбавкой по отношению к сырой нефти», например, дизельного топлива или бензина. Второй лимит цен введут для нефтепродуктов, которые продают «со скидкой по отношению к сырой нефти», например, мазута, передает ТАСС.
В марте участники коалиции проведут оценку соответствия ценового потолка на российскую нефть текущим рыночным условиям с учетом «развития ситуации на глобальных рынках», передает РИА «Новости».
Как сказано в заявлении минфина США, переговоры продемонстрировали «единство участников коалиции, установившей потолок цен», в стремлении «привлекать Россию к ответственности за счет этой исторической политики».
Напомним, глава Российского государства Владимир Путин ввел ответные меры на лимит цен на российскую нефть. Как пояснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, указ касается действующих контрактов, если там есть ссылки на соответствующие ограничения. Сейчас потолок цен на нефть, которая перевозится морским путем, составляет 60 долларов за баррель.
Стало известно о гибели американского морпеха на Украине
Time сообщил о гибели участвовавшего в боях на стороне украинских войск американского морпеха Свифта
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На Украине погиб американский морской пехотинец Дэниел Свифт, который участвовал в боях на стороне украинских войск, сообщают СМИ со ссылкой на должностное лицо в ВМС США.
Утверждается, что оператор первого класса сил специального назначения ВМС США Свифт «ушел в самоволку» и считался дезертиром с 2019 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Time.
По данным издания, Свифт погиб на этой неделе «в ходе атаки России на его подразделение». Сообщается, что он «скончался от ранений». Госдепартамент США ранее заявлял, что недавно на Украине скончался гражданин США, но тогда он не подтвердил, что речь идет о морпехе.
Напомним, попавший в плен украинский мобилизованный рассказал, что в Соледаре, который позднее был освобожден российскими войсками, находились наемники из США. Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко в конце декабря сообщал о переброске Киевом иностранных наемников в Артемовск и Соледар.
США захотели снять с себя ответственность за решение Украины атаковать Крым
Кирби заявил о самостоятельности Зеленского в принятии решений о возможных ударах по Крыму
Украинский президент Владимир Зеленский сам должен решать, по каким частям Украины, к числу которых США относят и Крым, ее войска будут наносить удары, заявил координатор по страткоммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби утверждает, что Крым является «частью Украины». По его словам, только от Зеленского и «его военачальников» зависит, «за какие части Украины» вооруженные силы страны «будут воевать, в каких вести боевые действия, по каким наносить удары», передает ТАСС.
Кроме того, Кирби заверил, что США будут помогать Украине «сколько потребуется». По его словам, он «не может обвести дату в календаре и сказать, когда эта поддержка больше не будет нужна». Кирби заявил, что Зеленский сам решит, «как должна выглядеть победа».
Напомним, Москва обвинила Вашингтон в подталкивании Киева к терактам в России. В Пентагоне заявили о праве Украины «провести операцию» в Крыму. Российский сенатор Ольга Ковитиди считает, что Запад рискует развязать крупномасштабную войну.
Сенатор США «устал от бардака» в вопросе поставок танков Украине
Американские сенаторы Грэм, Блюменталь и Уайтхаус после встречи с Зеленским призвали дать Киеву танки западного образца
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В Киеве прошла встреча американских сенаторов Линдси Грэма, Ричарда Блюменталя и Шелдона Уайтхауса с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пресс-служба Грэма сообщила, что сенаторы после встречи призвали передать Украине танки западного образца.
Сенаторы, представляющие как Республиканскую, так и Демократическую партии США, заявили, что стремятся к «общей цели» – «освобождению» Украины от российских сил. Грэм заявил, что для этого вооруженным силам Украины требуются поставки танков. Он посетовал, что «устал от бардака вокруг того, кто и когда направит танки».
Грэм призвал Германию «направить танки на Украину». Кроме того, по мнению законодателя, действующая американская администрация также должна «направить танки» Киеву, чтобы «другие последовали примеру» США, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, контактная группа по предоставлению военной помощи Киеву не смогла договориться по вопросу поставок Украине танков Leopard немецкого производства. Сообщалось, что Берлин выражал готовность разрешить поставки Leopard только при условии согласия Соединенных Штатов предоставить Киеву образцы Abrams, но власти Германии опровергли эту информацию.
Россиянина в США обвинили в попытке вывести из-под санкций яхту Вексельберга
Власти США выписали ордер на арест россиянина Осипова по делу о попытке вывести из-под санкций яхту Вексельберга
Выписан ордер на арест россиянина Владислава Осипова, который, по версии американских властей, якобы пытался вывести из-под санкций яхту предпринимателя Виктора Вексельберга, сообщил минюст США.
Власти США считают, что Осипов и гражданин Великобритании Ричард Мастерс хотели скрыть принадлежность яхты «Танго» Вексельбергу. Яхта оценивается в 90 млн долларов, передает РИА «Новости».
Осипова и Мастерса обвинили в заговоре с целью обмана американских властей, нарушении санкций и отмывании денег. Мастерс арестован в Испании, его ждет экстрадиция в США. У Осипова, про которого власти США заявили, что он занимал высокие должности в компаниях Вексельберга, есть гражданство Швейцарии.
Соответствующие исковые заявления были поданы в суд в федеральном округе Колумбия, передает ТАСС.
Напомним, весной испанская гражданская гвардия сообщила о том, что наложила арест на Балеарских островах на яхту Вексельберга. Операция проводилась совместно с правоохранительными органами США.
В США засомневались в способности ВСУ начать наступление даже с оружием НАТО
Офицер в отставке Дэвис заявил, что оружие НАТО не поможет Зеленскому в наступлении
Поставки тяжелого вооружения представителями Североатлантического альянса не помогут Киеву провести успешное военное наступление, заявил изданию 19fortyfive офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис.
По его словам, киевский режим надеется, что новейшая военная помощь Запада позволит ВСУ изменить ход спецоперации и одержать победу в конфликте. При этом Дэвис подчеркнул, что кроме использования современного качественного оружия, есть множество других нюансов, создающих сильную боевую мощь, передает Ura.ru.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС России. Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что страны НАТО играют с огнем, поставляя оружие на Украину.
Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью до 2,5 млрд долларов.
СМИ: Желание Украины отвоевать Крым может привести к Третьей мировой войне
TAC: Желание Украины отвоевать Крым может привести к Третьей мировой войне
США вызывают сильное недовольство европейцев, поскольку все больше людей начинают понимать, что предполагаемые интересы Вашингтона в борьбе с Россией не совпадают с их интересами, сообщили местные СМИ.
The American Conservative пишет, что никто не ожидает, что Украина «сдастся русским». «Но, конечно же, мы должны сделать все возможное, чтобы остановить этот конфликт. Вместо этого теперь Вашингтон думает о том, чтобы поддержать сумасшедшую идею Киева отвоевать Крым, где базируется российский Черноморский флот», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».
По мнению автора, такая политика некоторых западных чиновников может «подарить нам Третью мировую войну». Нужно их остановить, резюмировалось в материале.
Напомним, Пентагон заявил о праве Украины «провести операцию» в Крыму. При этом координатор по страткоммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Киев сам решит, по каким частям Украины, к числу которых США относят и Крым, ВСУ будут наносить удары.