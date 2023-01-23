МИД анонсировал приезд нового посла США в Москву

Замглавы МИД Рябков: Новый посол США прибудет в Москву в ближайшие дни

Новый посол США в России Линн Трейси прибудет в Москву в ближайшие дни, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

По его словам, Трейси прибудет в Москву в ближайшие дни, передает ТАСС.

Рябков рассказал также, что текущая обстановка, в том числе с учетом эскалационного тренда и в действиях, и в риторике со стороны США, не располагает к назначению новой даты консультативной комиссии по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Рябков заметил, что обсуждение вопросов по раздражителям в российско-американских отношениях будет продолжено с новым послом США в России, тем более что Москва отметила публичные сигналы из Вашингтона на уровне официальных представителей о том, что одной из задач Трейси будет улучшение и нормализация условий функционирования дипучреждений.

Напомним, предыдущий посол США – Джон Салливан – досрочно завершил командировку из-за смерти жены от рака.

Напомним, замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Пател заявил, что новый посол США Линн Трейси вскоре прибудет в Москву, но неизвестно, когда именно.