|
13 января, пятница | Последнее обновление — 22:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Спецслужбы Украины подорвали машину главы Бердянского района
Разделы
Не все наши релоканты читали Достоевского, вот и оказались не готовы к тому, что в свободной Европе надо гораздо тщательнее следить за словами, сопровождающими чистку сапог. Тут даже проверенные годами борцы с диктатурой могут лопухнуться.
Подробности...
Сегодня, чтобы растрогать немца до слез, достаточно показать ему крохотный кусочек правды о его жизни. Темный подъезд. Одинокая старуха. Война в семьях. Нищета. Дискриминация по социальному, национальному признаку.
Подробности...
Когда покидаешь Донбасс, неминуемо становится неловко от того, что ты уезжаешь, а они остаются – делать общее дело. Донбасс показывает всем нам невероятную стойкость, о самой возможности которой при равнинном течении жизни так легко забыть.
Подробности...
Анна Линникова, 22-летняя жительница Оренбурга, прошла в финал 71-го конкурса «Мисс Вселенная», который состоялся в Новом Орлеане. На одном из этапов состязания в США девушка представила платье, названное «Корона Российской империи»
Подробности...
Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
Подробности...
Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Госдеп не смог назвать дату прибытия нового посла США в Россию
Замглавы пресс-службы Госдепа Пател не смог назвать дату прибытия нового посла США Линн Трейси в Россию
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Новый посол США Линн Трейси вскоре прибудет в Москву, заявил замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Пател, но добавил, что не знает конкретную дату.
Пател выразил уверенность, что Трейси собирается прибыть в Москву «очень скоро». По его словам, Трейси «ждет с нетерпением» возможности приложить все усилия для «решения важных для США вопросов». Как отметили в Госдепе, некоторые вопросы в отношениях между Россией и США требуют сохранения каналов связи открытыми. Пател подчеркнул, что это верно как для периода «нормального» взаимодействия между государствами, так и, «что более важно, во время конфликта», передает ТАСС.
Напомним, предыдущий посол США – Джон Салливан – досрочно завершил командировку из-за смерти жены от рака. Трейси призвала продолжать ужесточать санкции против России. В свою очередь российский МИД посоветовал новому послу не вмешиваться во внутренние дела России.
Захарова озадачила Госдеп квестом о Зеленском
|
|
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Госдеп США и «вся его проплаченная инфопомойка» взялись «за нее не по-детски». В ответ она предложила американскому внешнеполитическому ведомству поучаствовать в квесте.
Спикер МИД РФ в своем Telegram-канале рассказала, что Госдеп разослал тезисы на отработку «иноагентам типа «Дождя» и навальнистов: раньше, дескать, Захарова была хорошей, а сейчас стала плохой». «Разочарую. Я всегда была не очень», – написала она.
Кроме того, по словам Захаровой, на сайте американского внешнеполитического ведомства появилась ее фотография, сопровождающаяся надписью красными буквами: «Ложь». Захарова поблагодарила Госдеп США за популяризацию, отметив, что «русские хакеры» не взламывали ресурсы американского внешнеполитического ведомства, а ее фото все равно там появилось.
Официальный представитель МИД России предложила Госдепу квест: она сделает заявление, и если в США его не маркируют как «ложь», значит, это правда. «Итак, ловите: ЗЕЛЕНСКИЙ МНОГО ЛЕТ УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА – ОБ ЭТОМ ЕЩЕ ПОРОШЕНКО ЗАЯВЛЯЛ. Время пошло», – написала Захарова.
Ранее Захарова посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому держать на столе биографию бывшего самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, который, по ее словам, был «марионеткой США», а потом стал никем.
Пригожин ответил на заявления Госдепа США о ЧВК «Вагнер»
|
|
Высказывания представителей американского Госдепартамента о военной компании не беспокоят, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Вы знаете, меня не очень беспокоят действия США, поскольку, безусловно, это серьезный противник, но в данный момент, не ключевой», – отметил Пригожин в ответ на просьбу телеканала RTVI прокомментировать заявления советника Госдепартамента США Дерека Шолле о том, что деятельность ЧВК «Вагнер» вызывает беспокойство у Вашингтона, передает Telegram-канал группы «Конкорд».
Ранее советник Госдепа Дерек Шолле заявил, что США ведут работу, которая должна «нейтрализовать» деятельность ЧВК «Вагнер». По его словам, такая работа ведется, в частности, с правительством в Белграде.
Напомним, Госдеп заявил, что в связи с действиями ЧВК «Вагнер» в Центрально-Африканской Республике организация включена в список «вызывающих особую озабоченность» из-за якобы нарушения религиозных свобод. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что в Африке ЧВК «Вагнер» якобы подвергает опасности миротворцев и сотрудников ООН.
Россия признала США фактическим участником конфликта на Украине
Антонов: Обучение ВСУ на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл в Оклахоме подтверждает участие Вашингтона в конфликте
|
|
Решение Пентагона организовать обучение украинских военных применению комплексов Patriot на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Отвечая на вопрос СМИ, посол РФ в США, слова которого приводит пресс-служба российской дипломатической миссии в Вашингтоне в своем Telegram-канале, подчеркнул, что решение военного ведомства США организовать курс обучения на базе Форт-Силл в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте на стороне нацистских преступников из Киева.
Антонов обратил внимание, что предпринимаемые российской стороной усилия по доведению до американской аудитории истинной опасности такой линии Белого дома постепенно находят понимание в местном экспертном сообществе.
Российский дипломат указал, что обозреватели Washington Post открыто признали, что тренировка военнослужащих ВСУ в США означает расширение американской вовлеченности в противостояние. Там также отметили, что администрация США более не ограничивается укреплением оборонного потенциала Киева, а передает Украине новые вооружения с целью повышения ее наступательных возможностей.
Как подчеркнул глава дипмисии, последний аргумент, высказанный американскими журналистами, красноречиво показывает: Вашингтон осознанно вводил Россию и мировое сообщество в заблуждение, говоря о стремлении укрепить способность Украины к самозащите. Антонов констатировал, что подлинная цель администрации США заключается в том, чтобы нанести России как можно больший урон на поле боя руками украинцев.
Накануне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер информировал, что на следующей неделе украинские военные начнут обучение работе с ЗРК Patriot на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл в американском штате Оклахома.
США сообщили о работе по «нейтрализации» деятельности ЧВК «Вагнер»
Советник Госдепа Шолле заявил о работе Вашингтона с Белградом по «нейтрализации» деятельности ЧВК «Вагнер»
США ведут работу, которая должна «нейтрализовать» деятельность ЧВК «Вагнер», сообщил советник Госдепа Дерек Шолле, отметив, что такая работа ведется, в частности, с правительством в Белграде.
Как утверждала Politico, США активизировали сбор информации о деятельности «вагенровцев». По данным издания, речь идет в том числе о действиях ЧВК в Сербии и ЦАР. США якобы «все больше отслеживают передвижения и действия ЧВК за пределами Украины».
В ходе визита в Сербию Шолле заявил, что ЧВК «Вагнер» «вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира». Он выразил обеспокоенность действиями «вагенровцев» и сообщил, что США «работают» как с Белградом, так и с «остальным миром», передает ТАСС со ссылкой на Tanjug.
Напомним, Госдеп заявил, что в связи с действиями ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской Республике организация включена в список «вызывающих особую озабоченность» из-за якобы нарушения религиозных свобод. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что в Африке ЧВК «Вагнер» якобы подвергает опасности миротворцев и сотрудников ООН.
Стало известно о массовой переброске танков США в Польшу и Литву
Reuters: США начали массовую переброску танков в Польшу и Литву
|
|
Американские танки и боевые машины начали массово перебрасывать в Польшу и Литву, сообщают западные информагентства.
По данным Reuters, техника начала поступать 11 января в порт Флиссинген в Нидерландах, затем ее отправят в Польшу и Литву.
Уточняется, что переброска военной техники осуществляется в рамках укрепления восточного фланга Североатлантического альянса, пишет ФАН.
Как сообщил полковник Роберт Келлам, курирующий операцию с американской стороны, во Флиссинген прибывает практически 1250 единиц военной техники. Речь идет о танках M-1 Abrams и боевых автомобилях Bradley из второй бригадной боевой группы первой кавалерийской дивизии из Форт-Худа.
Ранее на этой неделе также стало известно, что Польша передаст Украине партию танков Leopard немецкого производства. Немецкие танки появятся на Украине впервые со времен Великой Отечественной. Газета ВЗГЛЯД писала, чем российская армия встретит немецко-польские танки на Украине.
Журналисты CNN рассказали об отступлении ВСУ из Соледара
В пятницу днем сотрудники американской телекомпании CNN наблюдали отступление вооруженных сил Украины из города Соледара, об этом они сообщили в эфире своего телеканала.
Команда американских журналистов находилась примерно в четырех километрах от города, она наблюдала подразделения украинских войск, выходящие из Соледара, что, судя по всему, являлось отступлением ВСУ из города, сообщается на сайте CNN.
В Кремле ранее подчеркивали, что ВС России провели большую работу в Соледаре. Также там указали, что российские военные проявили самоотверженность и героизм.
В пятницу Минобороны России сообщило, что освобождение города Соледара завершено вечером в четверг, 12 января. Город имеет важное значение для продолжения наступления на Донецком направлении.
Россия помогла иностранным самолетам во время сбоя системы уведомлений в США
Во время сбоя системы уведомлений в США Россия помогала иностранным самолетам, сообщает Росавиация.
Там сообщили, что «руководствуясь принципами международной взаимопомощи, главный центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и региональные центры ЕС ОрВД Санкт-Петербург и Магадан оказывали необходимую помощь экипажам воздушных судов, выполнявших транзитные полеты через границу района полетной информации данных центров с районным диспетчерским центром Анкоридж (Аляска)», передает РИА «Новости».
Помощь была оказана самолетам, выполняющим транзитные перелеты с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду через диспетчерский центр Анкоридж и находившимся на момент сбоя системы в воздухе.
Ранее сообщалось, что США отменили вылет всех авиарейсов из-за сбоя системы оповещения пилотов.
Испанский писатель Вильярройя рассказал о планах Запада расчленить Россию
Испанский писатель Вильярройя заявил о плане Запада демонтировать и расчленить Российское государство
|
|
Россия сопротивляется однополярному миру во главе с США и НАТО, поэтому западные противники хотят ее демонтировать и расчленить, выразил мнение испанский писатель и журналист Хосе Мигель Вильярройя.
На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Пул N3, он отметил, что поддерживает Москву, потому что она практически в одиночку, если не считать поддержку Китая, противостоит однополярному миру, который сформировался после распада Советского Союза и привел мир к катастрофическим последствиям для многих людей.
Вильярройя дал свой прогноз насчет окончания конфликта на украинской территории, заявив, что «война закончится, когда Россия займет всю Украину». Также он напомнил о жителях Донбасса, которые с 2014 года живут под украинскими обстрелами. Журналист добавил, что другого решения Москве не оставили.
Кроме того, писатель подчеркнул, что Украина сопротивляется исключительно по причине того, что Европа позволяет ей сопротивляться, отправив им «все, что можно было отправить из вооружения, и все деньги».
Вильярройя добавил, что не стоит винить президента Владимира Путина в том, что европейцы страдают из-за введенных их лидерами антироссийских санкций.
«Путин не налагал на вас никаких санкций. Если ваш счет за электроэнергию стал дороже, то это не из-за Путина. Потому что до войны вы уже платили больше», – подчеркнул автор.
Писатель заметил, что Европа самостоятельно приняла решение покупать сжиженный газ в США втридорога.
«Проблема не в Путине. Проблема в русских людях, которым надоели определенные вещи, которые делают с ними из Запада и США», – заключил он.
В Госдепе сочли санкции против России «обязательством» Сербии
Советник госдепартамента США Шолле назвал санкции против России условием развития Сербии
Сербия должна выполнять свои обязательства; пока она старается «держаться подальше» от антироссийских санкций, Сербия не сможет развиваться, заявил советник госдепартамента США Дерек Шолле.
В ходе визита в Сербию Шолле заявил, что с уважением относится к позиции «лидеров в Белграде», но «по практическим соображениям» США полагают, что Сербия должна присоединиться к санкциям, передает ТАСС со ссылкой на Tanjug.
Шолле отметил, что Сербия уже «предприняла какие-то существенные шаги», например, «голосование против России в ООН». США собираются «работать с друзьями в Белграде», надеясь уговорить их усилить поддержку Украины, которая в этом «нуждается». Шолле сказал, что США хотят убедить Белград «наказать Россию».
Напомним, глава республики Александр Вучич заявил, что Сербия придерживается принципиальной позиции по антироссийским санкциям, но может ввести их, если собственные интересы Белграда окажутся под угрозой. При этом он полагает, что после согласия Сербии на санкции Запад потребует от властей страны подписать соглашения о признании Косово.
WSJ: США ведут переговоры по введению лимита цен на нефтепродукты из России
WSJ: США ведут переговоры с союзниками по введению лимита цен на российские нефтепродукты
Соединенные Штаты и их западные союзники обсуждают возможность введения новых санкций против российской нефтяной промышленности, в частности, ценовых ограничений на нефтепродукты, сообщает The Wall Street Journal.
Авторы материала отмечают, что на этой неделе чиновники Минфина США в Европе обсуждают детали предстоящих ограничительных мер на российские нефтепродукты, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
По информации газеты, планируется ввести два лимита цен на российские нефтепродукты. Первый коснется экспортных товаров с высокой стоимостью – дизельного топлива, а второй затронет товары с низкой стоимостью, например, мазута.
Ранее Песков призвал не ускорять прогнозы о потерях доходов от энергоресурсов, опираясь на «турбулентный период» нефтяного рынка.
Напомним, стоимость российской нефти упала до 38 долларов за баррель из-за европейских санкций. Западные СМИ заявили, что российские нефтяники теперь сильно зависят от двух крупнейших покупателей – Китая и Индии, которые выторговывают себе более выгодные условия.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как обстоят дела на нефтяном рынке на самом деле.
В НАСА согласились с выводами Роскосмоса об ударе метеороида по кораблю «Союз»
В НАСА согласились с выводами Роскосмоса об ударе метеороида по «Союз МС-22»
В НАСА согласны с заключением Роскосмоса по причинам повреждения обшивки «Союз МС-22», заявил глава американской программы МКС Джоэл Монталбано.
Американская сторона рассчитывает получить дополнительные снимки, но сейчас в НАСА согласны с предварительными выводами Роскосмоса, заявил Монталбано, передает ТАСС.
Ранее в среду глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что радиатор охлаждения корабля получил повреждения после удара спорадического метеороида.
Из-за повреждения системы охлаждения «Союз МС-22» космонавты не смогли выйти в открытый космос.
Украинских военных отправили в Оклахому обучаться использовать ЗРК «Пэтриот» на симуляторах
|
|
В США начали тренировать украинских военных использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot («Пэтриот») на базе в Оклахоме, пишут СМИ.
Согласно информации Пентагона, около ста украинских военных начнут обучение использованию системы противоракетной обороны Patriot на американской военной базе уже на следующей неделе, пишет Wall Street Journal.
Как уточнил генерал Пэт Райдер, специализирующиеся на управлении ПВО украинские военные отправятся в Форт-Силл штата Оклахома.
По словам американских военных, обучение обычно длится несколько месяцев, однако ВСУ будут тренировать быстрее.
По информации Минобороны, ВСУ будут тренироваться на тренажерах и оборудовании, которые будет сложно перевезти в другое место.
В Кремле ранее подчеркивали, что комплексы Patriot станут законной целью для российских войск. В Конгрессе США предупредили, что поставка Украине ЗРК «Пэтриот» может обернуться проблемой в будущем как в законодательной, так и в надзорной сферах его деятельности.
Раскрытая Маском информация опровергла спекуляции о «русских ботах» в Twitter
Журналист Тайбби сообщил об отказе Twitter верить в спекуляции о кампании «русских ботов» в соцсети
СМИ и демократический истеблишмент в США заявляли о кампании «русских ботов» в Twitter, хотя сама соцсеть предупреждала политиков и прессу, что никаких доказательств нет, следует из очередной порции разоблачительных материалов, публикуемых журналистом-расследователем Мэттом Тайбби.
Тайбби работает с раскрытой по инициативе Илона Маска внутренней документацией Twitter (соцсеть заблокирована в России). Из нее следует, что в 2018 году демократы в США обвиняли «русских ботов» в кампании за рассекречивание доклада конгрессмена Дэвина Нунеса. Доклад касался ошибок ФБР, допущенных в ходе расследовании «сговора», который якобы был между Трампом и Россией, передает РИА «Новости».
Как сообщил Тайбби, Twitter указывал политикам и прессе, что у соцсети не только нет доказательств участия «русских ботов», но «есть доказательства того, что аккаунты не были российскими». «Но это все было проигнорировано», – заявил Тайбби, добавив, что компания не стала публично опровергать заявления о причастности России к сообщениям, в которых пользователи требовали «обнародовать меморандум».
Напомним, Маск раскрыл и передал Тайбби информацию об участии соцсети в сокрытии скандала с ноутбуком Хантера Байдена – сына президента США Джо Байдена, а также рассказал, что правительство США платило социальной сети миллионы долларов за цензуру.
Экс-посол США в России оценил работу Лаврова
Экс-посол США в России Джон Салливан высоко оценил работу Лаврова на посту главы МИД
Бывший посол США в России Джон Салливан в беседе с изданием Foreign Policy высоко оценил работу главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова.
Салливан посоветовал не недооценивать главу МИД Сергея Лаврова, которого, по его словам, высоко ценит президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости». Оценивая работу российского МИД, Салливан рассказал, что россияне обращают особое внимание на формальные процедуры.
Напомним, в сентябре Джон Салливан досрочно завершил служебную командировку и по семейным обстоятельствам покинул пост посла США в России.
Экс-министр США назвал путь к прорыву в отношениях между Россией и Америкой
Экс-министр США Ричардсон заявил о пути к прорыву в отношениях между Россией и Америкой через гуманитарные дела
Путь к прорыву в отношениях между Россией и США может появиться на этапе обсуждения гуманитарных проблем, Москва показала, что готова к такому взаимодействию с Вашингтоном, заявил отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон.
«Считаю, что при нынешних чрезвычайно кислых американо-российских отношениях, в основном из-за Украины, путь к прорыву лежит через гуманитарные дела, через возвращение граждан двух стран на родину», – передает ТАСС слова Ричардсона, который участвовал в передаче на российско-польской границе американского гражданина Тейлора Дадли.
Он назвал совместное решение гуманитарных проблем путем к успеху, отметив, что диалог еще имеет место быть. Как подчеркнул Ричардсон – Россия готова вести такое взаимодействие.
Ранее сообщалось, что ветеран ВМС США Тэйлор Дадли вернется домой после освобождения из-под ареста в России. Он был освобожден на российско-польском пограничном переходе Багратионовск – Безледы.
Напомним, в начале декабря 2022 года россиянина Виктора Бута, осужденного в США, освободили в Штатах и отправили домой в обмен на освобожденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
|
|