Народный артист России Афанасьев попал в больницу

СМИ: Партия Шольца планирует пересмотреть свою политику по отношению к России

Входящая в правительственную коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является канцлер ФРГ Олаф Шольц, в новом позиционном документе призвала к пересмотру своей внешней политики, особенно по отношению к России, передает агентство DPA.

В документе говорится, что для партии пришло время пересмотреть собственную роль в мире и взять на себя больше ответственности за международный порядок, основанный на правилах, сообщает РИА «Новости».

Авторы отводят Германии ведущую роль в Европе. В отношении России подчеркивается, что Берлин слишком долго полагался исключительно на кооперативное будущее с Москвой.

Германии в будущем надо стать «сильным партнером НАТО», говорится в документе, а потому важно оснастить бундесвер таким образом, чтобы немецкая армия могла в любой момент выполнить поставленные перед ней задачи.

Документ будет обсуждаться 23 января в президиуме СДПГ, отмечается в материале.

Напомним, Шольц в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что окончание вооруженного конфликта на украинской территории возможно лишь в случае, если Россия проиграет.

Германский политик Вальдемар Гердт объяснял газете ВЗГЛЯД, почему провалились переговоры о поставках танков Киеву.

Западные СМИ сообщили о том, что Бундесвер готов передать Киеву всего 19 самых старых танков Leopard 2. Отмечается, что из 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V передать Украине могут модели Leopard 2A5, которые сейчас используют для имитации танков противника во время маневров.

Вместе с тем, министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Feniks заявил, что участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, не приняли никакого решения по поставкам танков Leopard 2.