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В Финляндии указали на «торможение» расширения НАТО
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Отмена встречи министров обороны Турции и Швеции в Анкаре препятствует вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, что тормозит расширение альянса, сказал в интервью агентству STT глава финского МИД Пекка Хаависто.
Комментируя отмену встречи 27 января со стороны Анкары и отмену более раннего визита спикеров финского и шведского парламентов он указал, что подобные решения можно интерпретировать как результат антитурецких провокаций, которые влияют на общественные настроения и вызывают ответную реакцию, передает «Lenta.ru».
Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Это стало одним из поводов для отмены визита главы Минобороны Швеции Пола Йонсона в Анкару – министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в этом больше нет смысла. МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом.
Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом.
Позже стало известно, что у генконсульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, в ходе которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как обострение отношений между Турцией и Швецией отразится на перспективах Стокгольма и Хельсинки вступить в НАТО.
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Украинские тиктокеры «взбесили всю Турцию»
Ролик украинских тиктокеров об Анталье вызвал ярость у турок
Видеоролик украинских тиктокеров, назвавших турок «иностранцами в Анталье», вызвал ярость местных жителей по всей Турции, особенно в самой Анталье, сообщают СМИ.
В ролике показана группа украинцев, при этом видео сопровождается комментарием: «Турки называют нас иностранцами, но турки стали иностранцами в Анталье», – передает РИА «Новости» со ссылкой на 100TV.
Портал поясняет, что после начала российской спецоперации на Украине огромное количество украинцев перебралось в Анталью и ее окрестностях, пользуясь гостеприимством турок. Как сообщает 100TV, после того, как ролик «взбесил всю Турцию», аккаунт на котором его опубликовали, был удален.
Напомним, в конце осени жители турецкого города Анталья организовали сбор подписей с требованием запретить продажу жилья и его аренду иностранным гражданам.
Пушков назвал возможный ответ Турции на сожжение Корана в Швеции
Пушков: Турция должна заблокировать вступление Швеции в НАТО
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Турция сейчас проходит испытание и тест на восприятие себя в мире в качестве важной и, самое главное, автономной политической силы. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя развитие скандала между Анкарой и Стокгольмом из-за сожженого Корана.
Как написал Пушков в своем Telegram-канале, если все ограничится акциями с сожжением шведских флагов, возмущенными заявлениями МИД Турции и угрозами в адрес Швеции со стороны турецких парламентариев, то будет ясно, что Швеция победила.
По словам Пушкова, единственным ответом, подтверждающим серьезность намерений Турции, стала бы блокировка вступления Швеции в НАТО, а вариант с торгом в виде получения от США «компенсаций» в виде поставок Турции новейших военных самолетов, был бы ей выгоден, но он «не исправил бы ущерб образу Турции на мировой арене». Особенно это касается того случая, если после всех угроз и решительных заявлений в вопросе о приеме Швеции в НАТО Эрдоган бы пошел на попятную.
Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом. Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны.
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Эрдоган пригрозил Греции нашествием «бешеных турок»
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса не совершать необдуманных поступков, заверив при этом, что Турция не планирует бить по Афинам баллистической ракетой «Тайфун».
Эрдоган заявил, что хотя Греция и обсуждает вероятность удара турецких ракет «Тайфун» по Афинам, Анкара не ставит таких целей. Главное, по его словам, чтобы Греция «действовала обдуманно», сообщает канал «360».
Президент Турции отреагировал на заявление Греции о том, что, согласно конвенции ООН по морскому праву, страна может расширить территориальные воды с 6 до 12 миль. Эрдоган поинтересовался, действительно ли греческие власти думают, что Турция проигнорирует размещение вооружения на островах, которые по международным договоренностям признаны «демилитаризованными зонами».
«Знайте! Если предпримите ошибочный шаг в отношении нашей страны, то реакция не заставит себя ждать. «Бешеные турки» перейдут к действию», – высказался он.
Ранее Эрдоган заявил, что Греции необходимо отказаться от «антитурецких» планов в Эгейском море. Афины со своей стороны открестились от обвинений Турции.
Турция решительно осудила сожжение Корана в Стокгольме
МИД Турции решительно осудил сожжение Корана в Стокгольме
МИД Турции в субботу решительно осудил сожжение Корана в Стокгольме у здания турецкого посольства и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом.
В турецком дипведомстве заявили, что решительно осудили акцию в Стокгольме, которая является открытым нарушением Швецией подписанного трехстороннего меморандума о вступлении в НАТО, передает ТАСС.
Также в МИД Турции призвали Швецию предпринять конкретные шаги для выполнения обязательств по противодействию терроризму, закрепленных в меморандуме.
Ранее сообщалось, что лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. В Турции потребовали от Швеции принять меры по планируемой акции с сожжением Корана.
До этого турецкие власти отменили назначенный на 27 января визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в республику,
15 января Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Швецией могут стать гораздо более напряженными, если Стокгольм не примет меры против Рабочей партии Курдистана (РПК).
В России оценили данные о планах ФРГ передать ВСУ «тренировочные» танки Leopard
Военный эксперт Михайлов: Шольц хочет, чтобы ВПК Германии страдал наравне с американским
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НАТО тянет участников альянса в экономическую и политическую яму, склоняя их к новым поставкам оружия и техники для ВСУ. Поэтому в бундесвере ищут какие-то компромиссные решения, которые нанесут наименьший удар по престижу ВПК Германии. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Александр Михайлов. Ранее стало известно, что Бундесвер готов передать Киеву всего 19 самых старых танков Leopard 2.
«Ситуация с поставками военной техники натовского образца Украине осложняется тем, что никто из производителей не хочет терять клиентскую базу на десятилетия вперед. После того, как ВС РФ пожгут западные танки, поставленные в ВСУ, в ближайшие 10-20 лет потенциальные покупатели из стран Ближнего Востока и Азии вряд ли станут их приобретать себе», – рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
«Но, учитывая давление других стран НАТО, Шольц пытается сделать, чтобы все страны альянса одинаково ввязались в эту историю и престиж их ВПК, включая американцев, страдал наравне с немецким. Кроме того, в условиях давления со всех сторон, бундесвер начинает склоняться к возможности передать 19 самых стареньких и неликвидных танков, которые сам использовал в качестве тренировочных», – отмечает собеседник.
«Однако, все прекрасно понимают, что 19 танков Leopard не изменят ситуацию на фронте протяженностью в 1200 километров. Такого количества хватит буквально на два-три дня военных действий, это максимум. За пять-шесть дней наши войска уничтожат целую роту британских танков Challenger. А что тогда будут делать европейцы? Собирать новый Рамштайн и вновь продавливать друг друга на новые поставки, при этом публично заявляя о коллективной решимости и единодушии?», – рассуждает собеседник.
«Кроме того, на Западе, и в частности в Германии, существует очень большой «рассинхрон» между позициями политиков и общества. Западное общество, конечно, любит хайповать на какой-то популярной теме, но по прошествии нескольких месяцев устает от нее. Сказываются и внутренние проблемы в экономике и энергетике», – убежден эксперт.
«Поэтому власти сейчас пытаются, с одной стороны, объяснить своим гражданам, куда утекают деньги; а с другой стороны – они готовят общественное мнение к тому, что танки уже и так отправились на Украину, поэтому не все так страшно», – добавил он.
«Вместе с тем, европейские власти, поставляя оружие Киеву, продолжают надеяться на умеренную реакцию Москвы. Кроме того, они прекрасно понимают, что рано или поздно им придется восстанавливать отношения с Россией. В купе это дает нарастание протеста и в обществе, и в элитах, и даже в голове Шольца, который стал немножко упираться, когда партнеры по НАТО пытаются затащить его в глубокую экономическую и политическую яму» – заключил Михайлов.
Ранее западные СМИ сообщили о том, что Бундесвер готов передать Киеву всего 19 самых старых танков Leopard 2. Отмечается, что из 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V передать Украине могут модели Leopard 2A5, которые сейчас используют для имитации танков противника во время маневров.
Вместе с тем, министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Feniks заявил, что участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, не приняли никакого решения по поставкам танков Leopard 2.
Американское издание Washington Post предлагает президенту США Джо Байдену передать хоть какое-то число американских танков Abrams Украине, чтобы подтолкнуть Берлин на передачу Leopard 2.
Напомним, стало известно, что Кристина Ламбрехт за неделю до ухода с поста министра обороны Германии запретила инвентаризацию танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца перед встречей на американской базе Рамштайн.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась для чего США и Польша склоняют Германию к передаче своих танков Leopard 2 Украине.
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Перед посольством Швеции в Анкаре начался митинг против сожжения Корана
В Анкаре у посольства Швеции проходит митинг в ответ на сожжение Корана в Стокгольме
Масштабная акция в ответ на сожжение Корана в Стокгольме проходит в Анкаре перед посольством Швеции, сообщили СМИ.
Акция организована Турецким молодежным фондом TUGVA. Участники скандируют мусумальснкие лозунги, передает РИА «Новости».
Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом. Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны.
Сенатор Алексей Пушков также прокомментировал развитие скандала между Анкарой и Стокгольмом из-за сожженого Корана, отметив, что Турция сейчас проходит испытание и тест на восприятие себя в мире в качестве важной и, самое главное, автономной политической силы. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом.
Позже стало известно, что у генконсульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, в ходе которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг.
Нидерланды предложили оплатить поставки немецких танков Украине
Министр обороны Нидерландов заявила о готовности королевства оплатить поставки танков Leopard на Украину
Нидерланды готовы оплатить поставки танков Leopard («Леопард») на Украину, заявила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен.
Об этом Оллонгрен заявила в интервью Bloomberg на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Как подчеркнула министр обороны королевства, это определенно то, что Нидерланды бы хотели сделать. При этом она отметила, что все ждут решения Германии по этому вопросу. Оллонгрен также добавила, что сама выступает за то, чтобы постараться отправить танки на Украину, передает ТАСС.
Напомним также, во вторник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне сообщил о намерении королевства передать Украине комплексы Patriot.
Турция потребовала от Швеции принять меры по планируемой акции с сожжением Корана
Турция ожидает от правительства Швеции принятия мер до начала акции по сожжению Корана перед посольством страны в Стокгольме, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу рассказал, что ранее в МИД Турции был вызван посол Швеции в Анкаре, были сделаны соответствующие предупреждения, передает РИА «Новости».
Подобную акцию министр назвал расизмом и ненавистью, отказавшись призвать это свободой слова и самовыражением.
«Надеемся, что шведская сторона примет соответствующие меры и не позволит этой акции реализоваться», – сказал Чавушоглу на брифинге в субботу.
Ранее сообщалось, что лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Акция планируется в субботу в 16.00 по мск.
Антонов обвинил США и НАТО в ведении гибридной войны против России
Посол РФ в Вашингтоне Антонов: США и их союзники развязали против РФ на российской территории гибридную войну
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США и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на ее же территории, заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
Глава российской дипмиссии в Вашингтоне заявил, что американцы и их союзники развязали тотальную гибридную войну против РФ на российской же территории. Антонов также обратил внимание, что США одновременно наживаются на партнерах по НАТО, заставляя финансировать ренессанс американского ВПК. Дипломат отметил, что таких денег «оборонка» США не видела даже в годы холодной войны, передает РИА «Новости».
Как подчеркнул глава дипмиссии, Россия предупреждает США, что курс Вашингтона ведет мир к катастрофическому сценарию.
Антонов также опроверг утверждения о том, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия, назвав их пустопорожними и безответственными. Он указал, что никто в политическом и военном руководстве России никогда не высказывался подобным образом.
Накануне Москва обвинила Вашингтон в подталкивании Киева к терактам в России.
Жители Турции жестко ответили на сожжение Корана в Швеции
В Турции сожгли флаг Швеции в ответ на провокацию с Кораном в Стокгольме
У генерального консульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, в ходе которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг, сообщили СМИ.
T24 пишет, что после сожжения государственного флага Швеции участники митинга молились, читая Коран, передает РИА «Новости».
Акция стала ответом на провокационные действия ультраправого датского политика и адвоката Расмуса Палудана, который возглавляет также антиисламскую партию «Жесткий курс».
Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Позже МИД Турции решительно осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом.
В воскресенье глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, комментируя акцию ультраправой партии, призвал не считать это признаком исламофобии властей страны.
Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил сожжение Корана шведским ультраправым политиком Расмусом Палуданом, отметив, что этим поступком все причастные обрекли себя на вечное проклятие.
Власти Турции отменили визит главы минобороны Швеции
Власти Турции отменили визит главы минобороны Швеции Йонсона
Турецкие власти отменили назначенный на 27 января визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в республику, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Причиной, по словам Акара, стали антитурецкие демонстрации в Стокгольме. Он назвал эти протесты «отвратительными действиями» против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и самой Турции, подчеркнув, что власти Швеции не приняли в связи с этим никаких мер, передает ТАСС.
Потому, сообщил Акар, «важность и смысл визита министра обороны Швеции Йонсона в Турцию 27 января больше не имеет никакого значения». Визит отменен, сообщил он.
15 января Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Швецией могут стать гораздо более напряженными, если Стокгольм не примет меры против Рабочей партии Курдистана (РПК).
Блинкен заявил о готовности Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО
Госсекретарь США Блинкен: Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО
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Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в телефонных разговорах с главами МИД этих стран Пеккой Хаависто и Тобиасом Билльстремом, следует из сообщений пресс-службы Госдепартамента США.
В заявлении американского внешнеполитического ведомства, посвященному разговору Блинкена и Билльстрема, говорится, что госсекретарь Блинкен подчеркнул твердое убеждение Соединенных Штатов в том, что Швеция и Финляндия готовы присоединиться к альянсу, передает ТАСС.
В заявлении о беседе Блинкена и Хаависто подчеркивается, что США призывают оставшихся союзников по НАТО быстро ратифицировать Финляндии и Швеции вступление в Североатлантический блок.
В сообщении о разговоре Блинкена и Билльстрема также упоминается, что глава Госдепартамента США высказался за скорейшее завершение зарубежными союзниками ратификационных процедур, относящихся к вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.
По свидетельству руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, Блинкен и Билльстрем подчеркнули приверженность США и Швеции трансатлантическому партнерству и прочным двусторонним отношениям. Согласно изложенной Прайсом информации, о прочных двусторонних отношениях было заявлено и в беседе Блинкена с Хаависто.
Между тем в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в Анкаре позитивно оценивают шаги, предпринятые Швецией и Финляндией на пути интеграции в Североатлантический альянс. В то же время, как подчеркнул глава МИД Турции, Анкара исходит из того, что Швеция пока находится в самом начале этого пути.
В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе в четверг выразил уверенность, что Финляндия и Швеция станут полноценными членами НАТО в этом году.
Напомним, в начале ноября минувшего года генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Хельсинки и Стокгольм выполнили требования Анкары для вступления в Североатлантический альянс, поэтому пришло время принять эти страны в НАТО.
Президент Молдавии Санду допустила вступление страны в НАТО
Президент Молдавии Майя Санду допустила возможность отказа от нейтралитета ради вступления в НАТО
Жители Молдавии сами должны решить вопрос необходимости отказа страны от нейтрального статуса, идет большая дискуссия о способности республики самостоятельно себя защитить, заявила президент Молдавии Майя Санду.
Санду заявила, что сейчас обсуждается, следует ли Молдавии стать частью НАТО, чтобы защитить себя, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Politico.
По словам молдавского президента, решение о необходимости отойти от нейтрального статуса должны принять граждане Молдавии посредством демократического процесса.
Politico отмечает, что вступить в НАТО Молдавии «мешают» российские военные в Приднестровье.
Ранее стало известно, что в 2023 году Кишинев планирует нарастить расходы на оборону в полтора раза. Военный эксперт Александр Бартош сказал газете ВЗГЛЯД, что Молдавия, вероятно, потратит деньги на организацию вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО.
До этого президент Майя Санду заявила о том, что США, ЕС и НАТО увеличили помощь для укрепления обороноспособности республики. По ее словам, на цели вооружения Молдавии по стандартам НАТО будет отдельно выделено 40 млн евро.
Финляндия удовлетворила запрос Турции об экстрадиции
Финляндия в октябре удовлетворила запрос Турции об экстрадиции, еще один запрос находится на рассмотрении, сообщает агентство STT со ссылкой на Минюст Финляндии.
В сообщении говорится, что с принятием нового решения Финляндия выдала Турции трех человек в период с 2019 по 2022 год, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в ноябре Финляндия приняла отрицательное решение по запросу Турции об экстрадиции. В конце 2022 года Турция опять направила Финляндии новый запрос об экстрадиции, который все еще находится на рассмотрении.
Швеция, равно как и Финляндия, заявили о своем желании вступить в НАТО в мае прошлого года. Однако против присоединения стран к альянсу выступила Турция. Президент Тайип Эрдоган выдвинул двум государствам десять условий для снятия вето на членство. В результате был подписан трехсторонний меморандум по безопасности.
Среди прочего страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.
Эрдоган: Турция готова внести «весомый вклад» в установление мира на Украине
Эрдоган подтвердил Зеленскому готовность стать посредником по мирным переговорам с Россией
Турецкий лидер Тайип Эрдоган в ходе телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил, что может стать посредником по установлению мира между Москвой и Киевом.
Эрдоган выразил готовность внести «весомый дипломатический вклад» в установление прочного мира между странами, передает ТАСС.
Также президент Турции выразил соболезнования украинскому коллеге в связи с крушением вертолета, на борту которого был глава МВД страны Денис Монастырский.
Напомним, в Киевской области рухнул вертолет, погибли глава украинского МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Воздушное судно рухнуло возле детсада, по последним данным, погибли 18 человек, в том числе трое детей.