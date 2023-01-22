Володин предупредил Запад о катастрофических последствиях поставок оружия Киеву

Володин: Поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе

Поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как написал Володин в своем Telegram-канале, поставки странами НАТО и США вооружения для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата российских территорий, приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия. Он добавил, что депутаты европейских парламентов и члены Конгресса США должны осознать ответственность перед человечеством.

По словам Володина Вашингтон и Брюссель ведут мир к совсем иным боевым действиям, чем сегодня, когда удары наносятся исключительно по военной и критической инфраструктуре Украины.

«Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны», – написал он.

Ранее Володин сообщил, что прозвучавшие в Киеве слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, заявившего, что подготовка украинского общества к военным действиям еще до начала российской спецоперации «шла безумная», подтверждают, что начало специальной военной операции оказалось единственно правильным решением, принятым на опережение.