Володин: Заявления Киева и Запада подтверждают, что начало СВО оказалось единственно верным решением

Прозвучавшие в Киеве заявления подтверждают, что начало специальной военной операции оказалось единственно правильным решением, принятым на опережение, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин в своем Telegram-канале отметил, что решение главы государства о начале СВО «позволило предотвратить катастрофу, гибель огромного количества людей». Он привел слова президента России Владимира Путина: «Если драка неизбежна, бить надо первым».

Так Володин отреагировал на признание секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, заявившего, что подготовка украинского общества к военным действиям еще до начала российской спецоперации «шла безумная».

Эти заявления, продолжил Володин, а также откровения бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения были способом дать время Киеву на милитаризацию, в очередной раз подтверждают, насколько реальной и серьезной была угроза для безопасности не только жителей Донбасса, но и граждан нашей страны.

По словам спикера нижней палаты российского парламента, признания представителей Киева и экс-глав Германии и Франции должны быть использованы как доказательная база для международного военного трибунала.

«Эти руководители замышляли начать мировую войну с предсказуемыми последствиями. И заслуживают наказания за свои преступления», – заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что заявление Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.