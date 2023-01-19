Россия обвинила Канаду в разгоне конфронтации с Западом

Посол РФ в Оттаве Степанов: Действия Канады разгоняют градус конфронтации между Россией и Западом

Политика властей Канады лишь повышает градус конфронтации между Россией и странами Запада и не оставляет возможности для дальнейшей дипломатической работы, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

Степанов указал, что власти Канады, укореняясь не просто в проукраинской, а в гиперантироссийской линии, разгоняют градус конфронтации и не оставляют возможности для дальнейшей дипломатической работы, передает ТАСС.

Посол подчеркнул, что специальная военная операции РФ на Украине будет продолжаться до тех пор, пока все поставленные цели не будут достигнуты. Он также отметил, что каждый конфликт после достижения своих целей предполагает некое оформление результата, а страны Запада своей конфронтационной политикой ухудшают любые возможности для достижения дипломатических результатов по итогам окончания военной операции РФ.

Ранее посла России в Оттаве вызвали в МИД Канады.