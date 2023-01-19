Киевский политолог рассказал о противоречиях в силовых структурах Украины

Политолог Скачко: В украинских элитах существует раскол по поводу нынешнего прозападного курса

Главное управление разведки Украины ориентируется на британскую MI6, а СБУ – на ЦРУ. Поэтому даже внутри украинских спецслужб возможны разногласия, сказал киевский политолог Владимир Скачко в ходе круглого стола на тему «Другая Украина: кто стоит в оппозиции киевскому режиму внутри страны?».

Украинские элиты неоднородны. Это касается и военной элиты, которая «делится по центрам влияния и по источникам дохода, которые определяют повестку дня», подчеркнул политолог, обозреватель интернет-издания «Украина.ру» Владимир Скачко.

В частности, по мнению эксперта, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины ориентируется на британскую MI6, а СБУ – на ЦРУ. «Это говорит о том, что в рамках англосаксонского мира существуют две точки зрения на поведение Украины. Например, если американцы будут продавливать тему перемирия, то более воинственные британцы этому противиться – значит, и ГУР тоже будет против», – считает Скачко.

Этой версией аналитик поделился на прошедшем в четверг круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Другая Украина: кто стоит в оппозиции киевскому режиму внутри страны?».

По оценке Скачко, расколы существуют и внутри самой элиты – в частности, он упомянул серьезные противоречия между президентом Владимиром Зеленским и командующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) генералом Валерием Залужным. «Чистый компрадор Зеленский будет до конца выполнять заданную повестку дня, в то же время боевой генерал не может понимать, что как бы ни помогал и ни накачивал Запад его оружием, поражение неизбежно, а следовательно – его путь на скамью подсудимых тоже неизбежен», – уверен Скачко.

Третью группировку на Украине, по мнению Скачко, представляет командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский, «который понимает, что сухопутные войска – это и есть то пушечное мясо, которое поляжет на полях сражений».

Что касается противоречий не в элите, а в самом украинском обществе, то дискуссию о них начала опубликованная в понедельник в «Известиях» статья Виктора Медведчука – лидера запрещенной по решению Зеленского партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ).

Само появление этой статьи стало свидетельством существования «другой Украины» – оппозиционно настроенной части социума, которую существующий режим боится, несмотря на всю поддержку со стороны Запада, подчеркнул политолог.

«Представители «другой Украины» оболганы, запуганы и репрессированы. Почему Зеленский набросился на пул каналов Медведчука и уничтожил их? Этот пул в условиях жесточайшей диктатуры все-таки мог давать обществу альтернативную точку зрения», – напомнил Скачко. Следовательно, подчеркнул он, и в среде так называемого креативного класса существует разделение мнений и сохраняются оппозиционные настроения.

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Более того, действующей власти скрыто оппонирует по крайней мере часть олигархической элиты, считает Скачко. «Парадокс Украины в том, что ее ведут на убой, на полное подчинение всего, что в ней есть, интересам Запада. Ее олигархи являются последними собственниками того, что на Украине еще осталось. Их хотят уничтожить, потому что они сопротивляются. Об этом Медведчук тоже говорит в своей статье», – подчеркнул Скачко.

С другой стороны, класс работников – а эти люди фактически лишены социальной перспективы, «загнаны под плинтус» – долгое время был объектом русофобской пропаганды, которая эксплуатировала естественное чувство патриотизма, отметил политолог. По мнению Скачко, некоторые простые украинцы искренне настроены антироссийски, что проявляется в ходе спецоперации. Поэтому, подчеркнул эксперт, необходимо разъяснять им «новую парадигму – война против России не является войной за Украину».

Позитивным фактором можно считать отсутствие единства среди украинских националистов, добавил Скачко. По его мнению, одна часть из них искренне исповедует националистические или нацистские ценности, а другая часть – «это наемники на зарплате».

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