Россия отказалась платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год

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18 января, среда | Последнее обновление — 20:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кабмин не поддержал законопроект об объявлении 31 декабря выходным днем
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Все тренды прошедшего года говорят об одном: кроме нас самих, никто нашей космонавтике не поможет.
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Внешнеполитическая культура США предполагает использование против их противника «тарана» – державы, которая в силу собственных обстоятельств готова на самопожертвование. В Азии такая роль отведена Японии.
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Когда Путин говорит о многополярном мире – это не обещание некоего «золотого века» и не ставка на лучшее будущее. Это констатация неизбежности перехода человечества на следующий этап развития.
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Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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Звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида, известная по фильмам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», умерла на 96-м году жизни. Лолло, как ее называли на родине, стала одним из национальных символов современной Италии
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Россия отказалась платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год
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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил принять предложение МИД не платить взнос за 2022 год в Европейскую экономическую комиссию ООН.
«Принять предложение МИДа России, согласованные с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год», – цитирует документ РИА «Новости».
МИДу поручается проинформировать данную комиссию о принятом решении.
ЕЭК – одна из пяти региональных комиссий ООН. Она служит для правительств региональным форумом для разработки норм и стандартов для синхронизации действий. ЕЭК обеспечивает гарантии безопасности и качества потребителям, помогает развивать торговлю, а также способствует интеграции в мировую экономику.
При крушении вертолета под Киевом погибло руководство МВД Украины
При крушении вертолета под Киевом погиб глава МВД Украины Монастырский и его первый заместитель Енин
Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
По словам главы нацполиции Украины Игоря Клименко, при авиакатастрофе вертолета министерства внутренних дел в Броварах погибли 16 человек, включая двоих детей. Девять человек из числа погибших находились на борту вертолета, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Еще 22 человека пострадали, в том числе десять детей. Все раненые госпитализированы.
О крушении вертолета рядом с детсадом в Броварах Киевской области стало известно ранее в среду. На месте крушения произошел пожар. По данным СМИ, вертолет загорелся еще в воздухе.
Юморист Гальцев рассказал о прогулке по Львову в нацистской форме
Актер Гальцев рассказал, как жители Львова обрадовались его нацистской форме
Актер и юморист Юрий Гальцев, рассказывая о съемках художественного фильма «Гитлер капут!» во Львове в 2008 году, вспомнил, как переоделся в нацистскую форму и как позитивно отреагировали на это местные жители.
Гальцев в эфире программы «Эмпатия Манучи» на YouTube рассказал, что с актером Юрием Стояновым они облачились в нацистскую форму, но решили в перерыве поесть суши.
Артисты решили не переодеваться и приехали в ресторан в центре города прямо в костюмах. «Для шутки», по словам Гальцева, еще и изобразили немецкую речь. После этого в заведении воцарилась тишина, которую прервала одна пожилая женщина, заявившая, что рада «своим», передает РИА «Новости».
Отходя от темы, Гальцев сказал, что юмор на фронте уместен. «Шутят солдаты очень смешно. Это помогает им», – поделился артист.
СМИ: Граждане Латвии и Швеции попросили убежища в России
Русскоговорящая семья с гражданством Латвии и Швеции попросила убежища в России
В Россию въехала семья с тремя детьми, взрослые члены которой, имея гражданство Латвии и Швеции, попросили предоставить политическое убежище, сообщил источник.
Источник «Московского комсомольца» рассказал, что взрослые члены семьи говорят на русском. В Россию семья въехала во вторник через автомобильный пункт пропуска в Костомукше (Карелия). Сейчас семья все еще находится на территории пункта пропуска. Причины поступка иностранцев пока неизвестны. Официального подтверждения этой информации не поступало.
В январе французский военный Адриан Боке, работавший в Донбассе волонтером, попросил власти России предоставить ему политическое убежище. Посетив Бучу, Боке рассказал, что украинские военные привозили тела, чтобы разложить на улице.
Стало известно о проблемах вертолета погибшего главы МВД Украины
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Упавший на Украине вертолет с министром внутренних дел Денисом Монастырским закуплен у Франции в 2018 году, у машины наблюдались технические проблемы, сообщают украинские СМИ.
Вертолет был одним из нескольких, закупленных у французской стороны в 2018 году, у модели EC225 (или Н225), падение которой подтвердили власти, наблюдались технические проблемы, сообщает издание «Страна.ua», передает РИА «Новости».
К Airbus Helicopters подавались иски по поводу неисправностей этих моделей.
В полете эти вертолеты иногда теряют несущий винт, у них может произойти «потенциально катастрофический сбой» в конструкции, указало издание.
В 2016 году об этом сообщали СМИ, они упоминали падение у берегов Шотландии в 2009-м вертолета, тогда там погибли 14 человек. По этим данным, в коробке передач вертолета есть проблема с подшипниками. Это же может быть и причиной крушения вертолета в 2016 году, когда погибли 12 человек, и в нескольких других случаях с 1980 года.
После одной из катастроф с таким вертолетом в Норвегии Польша решила выйти из переговоров по закупке 50 экземпляров военной версии такого воздушного судна.
У моделей Super Puma EC225 LP и AS332 L2 также были временные запреты на полеты из-за подобных проблем. Предполагалось, что необходима полная модернизация, требующая порядка пяти лет. До 2017 года запреты на полеты в нескольких странах убрали.
Напомним, при падении вертолета на Украине погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
Воздушное судно рухнуло в Броварах Киевской области рядом с детсадом. По последней информации, погибли 18 человек, включая троих детей.
Киссинджер изменил позицию по нейтральному статусу Украины
Киссинджер: Идея нейтральной Украины больше не имеет смысла
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В нынешних условиях идея нейтральной Украины «не имеет смысла», заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, назвав «оправданным исходом» конфликта членство этой страны в Североатлантическом альянсе.
Киссинджер в ходе выступления по видеосвязи на специальной сессии Всемирного экономического форума в Давосе напомнил, что до начала российской спецоперации выступал против членства Украины в НАТО, поскольку боялся, что это приведет к событиям, которые сегодня уже стали реальностью. Однако теперь, считает политик, идея нейтральной Украины «больше не имеет смысла», передает ТАСС.
В конце концов Украина должна получить гарантии от НАТО – в любой форме, считает он. «И я считаю, что членство Украины в НАТО было бы оправданным исходом», – сказал Киссинджер.
Экс-госсекретарь США добавил, что выступает за продолжение диалога с Россией. «Это страна, протянувшаяся на 11 часовых зон, располагающая ядерным оружием на своей территории», – отметил он. Он призвал обсуждать прекращение боевых действий и санкции.
Киссинджер при этом выразил мнение, что Европа должна быть открыта к России, «если будут выполнены требуемые условия участия в европейских процессах».
Отметим, что 8 января в западных СМИ вышла рецензия на новую книгу Киссинджера. В частности, сообщалось, что, по мнению политика, именно нахождение Украины вне НАТО позволит разрешить конфликт с Россией. В своей книге Киссинджер писал, что если Украина вступит в альянс, то граница блока будет в пределах 500 километров от Москвы, что лишит Россию стратегической глубины, на которую она всегда по праву рассчитывала.
Сенатор Алексей Пушков, комментируя идеи Киссинджера по завершению конфликта на Украине, отметил, что в администрации действующего президента США Джо Байдена нет людей, способных реализовать эти предложения.
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Монеточка на концерте в Литве выкрикивала украинские лозунги
Певица Монеточка на концерте в Литве выкрикивала украинские лозунги
Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) во время концерта в Литве выступила в поддержку Киева и стала выкрикивать националистические лозунги.
Гырдымова предложила фанатам повторять эти лозунги. Некоторые зрители поддержали инициативу артистки громкими возгласами и аплодисментами, сообщает канал «360».
В руках у исполнительницы был бело-сине-белый флаг, используемый протестующими против спецоперации на Украине.
Певица вместе с супругом покинула Россию в мае прошлого года. Накануне сообщалось, что Гырдымова решила продать квартиру в Москве. Артистка просит за жилье 30 млн рублей.
В декабре прошлого года Монеточка оказалась в центре скандала после того, как посоветовала критикующим ее вокал зрителям сходить на концерт умершего в 2018 году эстрадного певца Иосифа Кобзона.
Эксперт оценил последствия для россиян ужесточения правил въезда в Казахстан
Директор Института ЕАЭС: Накопление русскоязычного населения казахским властям сейчас не нужно
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Казахстан ужесточил правила въезда иностранцев, чтобы ответить на запрос националистически настроенной части общества. Но в целом отношение республиканских элит к России не меняется, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Центральной Азии Владимир Лепехин. Ранее Казахстан решил ограничить пребывание граждан стран ЕАЭС 90–дневным сроком.
«Главная причина решения Астаны об ужесточении правила въезда и пребывания иностранцев состоит в следующем: Казахстан планомерно ведет политику, способствующую отъезду из страны русскоязычного населения. Правительство хочет создать моноэтничное государство. Важно сказать, что, к сожалению, подобная линия действий соответствует настроению большинства граждан», – считает генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.
По его мнению, в казахском обществе преобладают «мягко-националистичные взгляды». «Другой идеологии в бывших советских республиках быть не может. В то же время после начала спецоперации в страну прибыло большое число россиян, что вызвало негативную реакцию у ряда социальных групп. В информационном поле стало появляться больше число материалов, как текстов, так и видео, с посылом о том, что приезжим лучше бы вернуться в Россию», – отметил Лепехин.
Таким образом, указал он, руководство Казахстана вынуждено идти навстречу подобным запросам своего общества. «Правительству необходимо блокировать потенциально возможные в будущем миграционные потоки, чтобы успокоить националистические круги. Для руководства крайне важно не допустить переход общего недовольства ситуацией в критику конкретных политических групп», – подчеркнул эксперт.
«Впрочем, введенные ограничения – чисто формальная мера, мало что означающая с точки зрения реального изменения настроений элит государства по отношению к России. Конечно, существует проблема малого числа контрольно-пропускных пунктов на столь протяженной границе, однако осуществлять жесткий контроль по всей линии не потребуется», – отметил Лепехин. Напомним, что общая протяженность сухопутной границы России и Казахстана – без малого 7,6 тыс. км.
«В конце концов, кто решится преодолевать большие расстояния пешком по болотам и другой пересеченной местности? В целом, путь россиянина в Казахстан таков: покупается билет, бронируется номер в гостинице, ищутся места дальнейшей остановки. Все привыкли действовать цивилизованно. Конечно, кто-то сумеет просочиться через слабо охраняемые участки, но таковых единицы», – сказал эксперт.
«Поэтому решение можно назвать чисто формальным, принятым в угоду националистически настроенным кругам. Отмена визарана, таким образом, является продолжением этой политики. Накопление русскоязычного населения им сейчас не нужно», – резюмировал Лепехин.
Насколько надежным союзником России является Казахстан?
Во вторник стало известно, что правительство Казахстана изменило правила въезда и пребывания иностранцев в республике. Согласно новому порядку, который начнет действовать с 27 января, гражданам стран – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе и россиянам, можно находиться в Казахстане не более 90 дней в течение 180-дневного периода, сообщает «Коммерсант».
Ранее в республике действовал так называемый «визаран» – пересечение границы государства для обновления сроков легального пребывания. Благодаря этому мигранты, у которых подходил к концу срок пребывания в стране, могли выехать за ее пределы и вернуться назад, «обнулив счетчик».
Теперь срок пребывания ограничен 90 календарными днями в течение каждого периода в 180 календарных дней. В случае превышения этого срока иностранцу, выехавшему за пределы страны, будет отказано во въезде. На имеющих разрешение на временное проживание новые правила не распространяются.
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Полиция задержала экоактивистку Грету Тунберг
Шведская экоактивистка Грета Тунберг была задержана во время протестов рядом с заброшенным поселением Лютцерат на западе Германии, сообщили в полиции.
Девушка была среди активистов, задержанных возле угольной шахты недалеко от поселения, передает ТАСС со ссылкой на издание Reuters.
Демонстранты, к которым присоединилась Тунберг, выступают против разработки новой шахты и сноса построек.
Административный пункт на 43 тыс. жителей находился в нескольких километрах от него. Всех местных жителей расселили в 2006 году, так как на месте построек должна была появиться угольная шахта.
Украине предрекли новую борьбу кланов из-за гибели главы МВД
Политолог Шеслер: После гибели руководства МВД на Украине начнется борьба кланов за этот пост
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На Украине сразу несколько кланов заинтересованы в том, чтобы взять под контроль место главы МВД. И сейчас они начнут ожесточенное противостояние за этот пост, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее под Киевом при крушении вертолета погибло руководство силового ведомства Украины.
«В руководстве МВД Украины, равно как и во всем военно-политическом руководстве страны, нет никаких намеков на то, что изменение командного состава любой из структур приведет к переменам», – сказала политолог Лариса Шеслер.
«Однако МВД Украины, начиная с Арсена Авакова и госпереворота в 2014 году, стало инструментом националистического государства. Сегодня это еще и винтик военной машины. Сейчас внутри страны начнется активная борьба кланов за возможность получить место министра», – продолжила эксперт.
«Примечательно, что Арсен Аваков до сих пор не потерял свою роль. В Раде также есть группы, которые стремятся занять высокие позиции в силовых структурах. Приближенные к олигарху Игорю Коломойскому люди тоже вступят в это противостояние. В качестве противовеса, вероятно, выступит военный блок в лице некоего представителя главкома ВСУ Валерия Залужного», – перечислила собеседница.
«Также не стоит думать, что на фоне ухода Арестовича и гибели Монастырского как-то ослабнет влияние Андрея Ермака на политические процессы внутри Украины. Его позиции может пошатнуть только недовольство со стороны Лондона и Вашингтона», – объясняет политолог.
«Поэтому какой бы ожесточенной не была борьба кланов, всем в итоге придется договариваться именно с Ермаком. И можно с уверенностью сказать, что ему будет крайне невыгоден человек, усиливающий позиции Залужного», – заключила Шеслер.
В среду в результате крушения вертолета погибли глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
Вертолет упал в Броварах Киевской области рядом с детским садом. По последним данным, погибли 18 человек, включая троих детей, сообщили в МВД Украины. Ранее сообщалось о гибели 16 человек, включая двоих детей.
Официально причины авиакатастрофы пока не озвучены. Однако издание «Украинские новости» пишет, что всему виной ошибка пилота, передает РИА «Новости». Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил ранее, что в качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники и нарушение правил безопасности.
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Кадыров показал взятый штурмом опорный пункт ВСУ
Кадыров сообщил о взятии штурмом спецназом «Ахмат» украинского опорного пункта на Марьинском направлении
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На Марьинском направлении бойцы полка спецназначения «Север-Ахмат» взяли штурмом опорный пункт вооруженных сил Украины, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров опубликовал в Telegram видео с захваченных чеченскими бойцами позиций. Он рассказал, что укрепленные позиции противника «состояли сплошь из линии окопов, замаскированных блиндажей, стрелковых защитных сооружений». По его словам, стратегически важный опорный пункт находился «в выгодной для врага местности».
Сообщается, что бойцы спецназа уничтожили «большую часть живой силы противника, внушительное количество бойцов ВСУ взято в плен». Захват опорного пункта «является существенным успехом» на данном направлении, отметил глава Чечни.
Кадыров подчеркнул, что «под неприятельским артобстрелом чеченцы оказывали первую помощь пленным», которые еще несколько минут назад стреляли по ним.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на Марьинском направлении вооруженные силы Украины пытаются удержаться на заранее подготовленных позициях в частном секторе.
СБУ назвала версии крушения вертолета с главой МВД
Служба безопасности Украины (СБУ) допускает версию того, что вертолет, при крушении которого под Киевом погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, был уничтожен умышленно.
Всего следователи рассматривают три версии случившегося: нарушение правил полета; техническая неисправность; умышленные действия, передает ТАСС.
Между тем число пострадавших при падении вертолета в Браварах возросло до 30 человек, среди которых 12 детей, сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее сообщалось, что при крушении вертолета в Киевской области погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
Вертолет упал около детского сада, по последней информации, погибли 18 человек, включая троих детей.
Стало известно о тайных поставках Болгарии дизтоплива ВСУ с российского завода
Die Welt: Болгария тайно снабжала ВСУ дизельным топливом после начала спецоперации
Болгария тайно снабжала ВСУ дизельным топливом производства (НПЗ) «Лукойл нефтохим Бургас» после начала спецоперации России, сообщила германская газета Die Welt со ссылкой на экс-министра финансов Болгарии Асена Василева.
По словам Василева, Болгария после начала СВО покрывала до 40% потребностей Украины в дизельном топливе. Политик рассказал, что просил руководство НПЗ отправлять излишки дизеля на нужды ВСУ, причем поставки производились негласно через фирмы-посредники, передает ТАСС.
Как сообщает издание, Болгария перестала скрывать поставки после перехода НПЗ под управление Софии, при этом руководство страны еще в ноябре «направила запрос в Еврокомиссию о выдаче ей разрешения на использование нефти из России, импортируемой по морю, для производства и последующего экспорта дизеля», в том числе на Украину.
Ранее Конституционный суд Болгарии решил проверить на соответствие основному закону страны решение парламента об оказании военно-технической помощи Украине.
Путин: Россия хочет прекратить войну в Донбассе
Путин заявил о намерении России остановить войну в Донбассе
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Цель спецоперации России на Украине – остановить войну в Донбассе, которая продолжается с 2014 года, заявил президент Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.
«По сути полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались – с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. Это все происходило. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции, – это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там, на этих территориях проживают», – передает его слова ТАСС.
«Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как выясняется сейчас, нас просто водили за нос, обманывали. <...> Тем не менее мы сделали все возможное для того, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно», – подчеркнул Путин.
Ранее Путин заявил, что спецоперация – вынужденная и необходимая мера, надо быть благодарным нашим воинам, которые действуют достойно.
Путин: Победа России неизбежна
Путин заявил о неизбежности победы России
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Президент России Владимир Путин во время посещения входящего в концерн «Алмаз-Антей» Обуховского завода и общения с его работниками заявил, что победа России неизбежна.
«С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта и, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса, таких предприятий, как ваше», – заявил Путин, передает ТАСС.
В ходе общения Путин заявил, что российский ОПК ежегодно выпускает столько же ракет ПВО, сколько все остальные производители в мире, также он назвал другие основы, которые внушают уверенность в победе России.
Ранее Путин заявил, что вопрос об отсрочке от службы для работников в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будет решен в ближайшее время.
В ДНР рассказали, как ВСУ подставили польских наемников в Соледаре
Советник Гагин: ВСУ выдают в радиоэфире позиции польских наемников
Военные ВСУ говорили в радиоэфире о позициях польских наемников в Соледаре, что позволило наносить по ним точные удары артиллерии, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, в Соледаре часть серьезных потерь польских наемников произошла благодаря обсуждению военными ВСУ в открытом эфире позиций «коллег», передает РИА «Новости». Гагин добавил, что украинцы постоянно подставляют поляков на самые опасные участки и в целом их не любят. При этом он напомнил, что Польша хочет забрать западную часть Украины, которая, в свою очередь,« хочет какой-то независимости», плюс к этому никто не забыл про опыт взаимного геноцида – Волынскую резню, что в сумме «напоминает натуральную шизофрению».
Ранее ВКС России ударили по дислокации подразделений «Иностранного легиона» в ДНР и Харьковской области, в результате чего были ликвидированы более 70 иностранных наемников, еще более ста были ранены.
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