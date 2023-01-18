Латвийские власти отказали журналисту Касему в апелляции на арест

Европейцы согласились на сокращение территории Украины ради прекращения конфликта

Граждане Германии (60%) и Австрии (64%) выступают за скорейшее прекращение конфликта на Украине, даже если Киеву необходимо будет пойти на территориальные уступки, свидетельствуют результаты опроса компании Euroskopia, который проводился в девяти крупных странах Евросоюза.

Несмотря на то, что Берлин и Вена предоставляют большую военную помощь Украине, немцы и австрийцы выступают за скорое наступление мира, передает RT.

За прекращение конфликта даже при условии территориальных уступок со стороны Киева выступили 48% респондентов в девяти странах ЕС.

В Португалии за скорейшее завершение конфликта выступили 41% опрошенных, в Греции – 54%, в Италии и Испании – 50%, в Польше – 28% Нидерландах – 27%, говорится в Telegram-канале «Социо».

Между тем 48% граждан Нидерландов считают, что Украине не следует отказываться от территорий ради урегулирования конфликта, аналогичного мнения придерживаются 45% жителей Португалии и 42% жителей Польши.

Ранее сообщалось, что большинство граждан Франции поддерживают позицию Москвы по поводу мирных переговоров по украинской проблеме.