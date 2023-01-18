Старейший содовый завод в России обязали выплатить штраф за «голубую воду»

Самый старый в России Березниковский содовый завод обязали выплатить 111 млн рублей за незаконный сброс отходов, соответствующее решение принял Пермский краевой суд, сообщили в прокуратуре края.

У шламонакопителя предприятия в Березниках появилось озеро ярко-голубого цвета, его берега покрылись белым кристаллизованным веществом. Эксперты установили, что жидкость идентична отходам с производства завода, пояснили в надзорном ведомстве, передает РИА «Новости».

Отходы сбрасывались на землю у реки Камы и отравляли почву. Природоохранный прокурор потребовал в суде от предприятия возместить ущерб. Суд первой инстанции вынес отрицательное решение, но его обжаловали.

Пермский краевой суд постановил взыскать с предприятия в бюджет Березниковского городского округа 111 млн рублей. Пока решение суда еще не вступило в силу.

Сам завод уже занялся «восстановлением целостности оборудования», чтобы не допустить подобных сбросов в дальнейшем.

Березниковский содовый завод – самый старый в России содовый завод, он производит соду и карбонатные породы.

В мае 2020 года на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (которая входит в ГК «Норильский никель»), произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Причиной стало нарушение при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара.