В здании Госдумы появилась карта России с новыми регионами

Эксперт: Газпрому пора дисциплинировать Молдавию

Эксперт Юшков: Молдавия пытается скрыть историю долга перед Газпромом

Если Кишинев действительно потерял документы по долгу, то копия договора наверняка есть у Газпрома. Но Молдавия пытается затянуть процесс аудита, чтобы вовсе не платить по счетам. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее в республике усомнились в результативности аудита газового долга перед Москвой.

«Молдавия с самого начала воспринимала этот аудит как возможность для торга. И чем больше проходит времени, тем серьезнее они надеются вовсе не отдавать долг», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Если Газпром до сих пор не перекрыл газ, значит, уже и не будет его отключать, полагают в Кишиневе. И история с якобы несохранившимися документами на это лишний раз указывает», – продолжил собеседник.

«Не исключаю, что если Россия предоставит копию договора, то Молдавия от него откажется, сославшись на то, что нужен их оригинальный экземпляр. При этом, разумеется, у компаний имеются все расчеты. Все операции и балансы фиксируются. И Газпром мог бы прислать все необходимые документы», – подчеркивает эксперт.

«Изначально нынешний коммерческий контракт с молдавской стороной подразумевал, что в ноябре 2021 года начинаются поставки. Но параллельно с этим Кишинев начинает выплачивать прошлый долг. И тогда мы приняли политическое решение, о чем говорили Алексей Миллер и Владимир Путин, не замораживать республику в преддверии отопительного сезона», – напоминает Юшков.

«Но идет уже второй год действия контракта. И Молдавия до сих пор не заплатила ни копейки по старому долгу. А по имеющимся поставкам зачастую пропускает дату платежа. Естественно, у них появляется соблазн не платить вообще», – рассуждает собеседник.

«Только жесткие меры со стороны Газпрома могут дисциплинировать Кишинев, но есть много нюансов. Если Россия отключит Молдавию от газа, то проблемы возникнут у Приднестровья. Дело в том, что наши энергоресурсы идут в том числе на крупную Приднестровскую ГРЭС, которая дает электричество на весь регион, включая большую часть Молдавии», – обращает внимание эксперт.

«Также надо учитывать, что Газпрому необходимы текущие доходы. С горем пополам, но какую-то оплату от Кишинева мы получаем. Судя по всему, нам надо было изначально занимать очень жесткую позицию. Ведь как только речь заходит об отключении газа, Молдавия находит деньги для его оплаты», – продолжил он.

«Проблема в том, что наша уступчивость в этом вопросе не приносит ни политических, ни экономически дивидендов. Власти Молдавии не стали лояльно относиться к Москве. Хотя не исключаю, что в перспективе подобные факты в биографии российско-молдавских отношений сыграют нам на руку», – заключил Юшков.

Ранее глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что не исключена ситуация, при которой международный аудит исторического долга перед Газпромом не сможет прийти к определенным выводам.

По ее словам, проверка должна не только описать долг, но и объяснить его формирование. «К примеру, долг, который был до 1998 года, – с тех пор не очень остались документы», – цитирует политика ТАСС.

Премьер призвала готовиться к серьезному диалогу с Газпромом. По ее словам, руководство Молдавии намерено получить результаты аудита и «вести профессиональный коммерческий диалог по результатам анализа» с российской стороной.

Напомним, аудит проводят нанятые кабмином страны компании Wikborg Rein Advokatfirma A. S (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co. Limited (Великобритания). При этом договоренности с российской стороной предполагали, что Молдавия завершит аудит до 1 октября 2022 года.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему Газпром продолжает поставлять газ в республику, несмотря на неуплату долга.

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