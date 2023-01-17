Путин назвал работу бизнеса и властей по поддержке предприятий системной Путин: Инфляция в России может опуститься ниже четырех процентов Путин рассказал о круглосуточной работе предприятий ОПК Путин рассказал о росте оборотов оборонно-промышленного комплекса России в 2022 году 17 января 2023, 17:11

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина по экономическим вопросам заявил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России набрал серьезные обороты в 2022 году и продолжает наращивать мощности. «За последний год он набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности. Предприятия работают в несколько смен, некоторые – практически круглосуточно. В этой связи хочу поблагодарить всех специалистов, занятых в отечественной оборонке, за напряжённый, ответственный труд. Его значимость вообще, а сегодня особенно, высока», – сказал Путин. Он также отметил, что наряду с ОПК выросили объемы и других отраслей экономики. «Отмечу, что многие важнейшие, опорные отрасли, такие как строительство, сельское хозяйство, промышленность, ОПК, конечно, некоторые другие, за прошлый год не только не сократили, но, – несмотря на, как мы много раз уже сказали, беспрецедентное внешнее давление, – наоборот, даже нарастили объемы, создали новые рабочие места, что во многом позволило сохранить стабильность на рынке труда, добиться снижения безработицы до минимального уровня в новейшей истории», – приводятся его слова на сайте Кремля. Ранее сообщалось, что Путин рассчитывает, что в 2023 году государственный оборонный заказ будет выполнен полностью. Путин оценил ход спецоперации на Украине Путин: Динамика проведения СВО положительная, все идет согласно планам 15 января 2023, 14:05

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин» положительно оценил динамику проведения специальной военной операции и выразил надежду на то, что российские бойцы еще неоднократно порадуют результатами своей работы. «Динамика положительная. Все развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы», – передает ТАСС ответ Путина на вопрос журналиста Павла Зарубина. Ранее Путин подчеркнул важность поддержки военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Президент Финляндии заявил об игре ва-банк Путина на Украине Ниинисте: Путин поставил все, говоря о «присоединении навсегда» 15 января 2023, 11:56 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что руководство России «идет ва-банк», присоединив новые территории. В интервью Dagens Nyheter Ниинисте рассказал, что его обеспокоили слова российского президента Владимира Путина о том, что граждане Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР станут гражданами России навсегда. По его словам, это можно истолковать так, словно он поставил все и «пошел ва-банк», передает RT. Напомним, в сентябре на церемонии подписания договоров о воссоединении исторических русских земель с Россией президент Владимир Путин заявил: «Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все: люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда». Новости СМИ2 Путин присвоил звание Героя России погибшему на Украине старшине Алмазу Сафину 17 января 2023, 09:34 Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно старшине Алмазу Сафину из Башкирии, погибшему в ходе спецоперации, сообщили в Кремле. Текст указа опубликован на сайте Кремля. В указе говорится, что звание присвоено за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Уроженец села Раевский Альшеевского района республики 37-летний Алмаз Сафин погиб при исполнении воинского долга на территории Украины, передает ТАСС. В ноябре Путин присвоил звание Героя России (посмертно) Михаилу Васильеву – протоиерею, клирику Московской епархии. Путин призвал отказаться от экспорта необработанной древесины 17 января 2023, 14:52 Текст: Алексей Дегтярёв

Необходимо прекратить поставки необработанной древесины и поставлять продукцию уже с высокой добавленной стоимостью, заявил президент Владимир Путин. «Нужно отказаться от экспорта кругляка, необработанного сырья, и поставлять все на внутренний рынок... затем поставлять продукцию с высокой добавленной стоимостью», – заявил Путин на совещании по экономическим вопросам, передает ТАСС. Он пояснил, что такой процесс должен ускориться, поскольку для этого есть «все объективные основания и возможности». Также президент признал, что в лесопромышленном комплексе ситуация остается непростой. По итогам ноября обработка древесины и производство продукции из дерева снизились на 21,4%. В особо уязвимом положении оказались предприятия на Северо-Западе России. «Нужно сохранить работу этой и других пострадавших отраслей, сберечь их трудовые коллективы, а также придать импульс их развитию через стимулирование внутреннего спроса и углубление переработки сырья и материалов именно в нашей стране, на отечественных производствах и на отечественных производственных мощностях», – заключил президент. Новости СМИ2 Путин назвал стабильной ситуацию в экономике России Путин: Ситуация в экономике России «стабильная, если не сказать хорошая» 15 января 2023, 14:20 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин» оценил ситуацию в российской экономике как стабильную, подчеркнув, что достигнутые показатели оказались лучше ожиданий руководства страны. По его словам, ситуация в экономике России стабильная, более того, она гораздо лучше того, что прогнозировали не только противники России, но и руководство страны. «В целом ситуация у нас не просто стабильная, а, я считаю, вполне удовлетворительная. Я скажу так аккуратно – если не хорошая», – передает ТАСС слова Путина. Ранее президент Владимир Путин заявил, что не стал жизнеспособным ни один негативный прогнозируемый Западом сценарий. Путин разрешил крупным компаниям не учитывать голоса иностранных акционеров Путин позволил крупным компаниям не учитывать голоса иностранных акционеров 17 января 2023, 16:05 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин установил временный порядок принятия решений касательно ряда крупных российских акционерных обществ в сфере машиностроения, энергетики и торговли. Согласно нововведению, органы управления таких компаний смогут принимать решения без учета голосов акционеров из недружественных стран. Разрешение затронет компании, которые соответствуют таким критериям, как введенные санкции против владельцев или бенефициаров или имеющиеся доли в уставном капитале у иностранных лиц, связанных с недружественными государствами (при условии, что эти доли не превышают 50%, а размер выручки организации за предшествующий решению год превышает 100 млрд рублей), передает ТАСС. Так, если в состав органа управления входят граждане из недружественных государств, остальные акционеры вправе принять решение не учитывать их голоса. Тем временем инвесторы из США стали скупать европейские энергетические компании. Новости СМИ2 Путин выразил соболезнования президенту Непала в связи с крушением самолета Президент Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с крушением самолета 15 января 2023, 12:26 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета близ города Покхара, телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Уважаемая госпожа президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета под городом Покхара. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе», – передает РИА «Новости» текст телеграммы. Ранее сообщалось, что самолет, на котором было 68 пассажиров и четыре члена экипажа, потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале. Все 72 человека, находившиеся на борту потерпевшего крушение самолета ATR 72, погибли, на борту разбившегося в Непале самолета находились четверо россиян. Путин пообещал рассмотреть вопросы развития аэропорта в Новосибирске Путин пообещал рассмотреть вопросы развития аэропорта и автотрассы в Новосибирской области 16 января 2023, 15:59 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин пообещал поручить кабмину рассмотреть вопросы развития аэропорта «Толмачево», а также строительства восточного обхода Новосибирска и реконструкции трассы «Иртыш», пишут СМИ. По словам президента, направленная в письменном виде просьба о помощи в развитии объектов будет перенаправлена в правительство для дополнительной проработки и принятия к исполнению, передает РИА «Новости». Международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) им. А. И. Покрышкина является крупнейшим за Уралом транзитным авиаузлом на направлениях между Европой и Азией. Строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска (14-34 км) ведется с 2014 года. Современная объездная дорога обеспечит выход с Чуйского тракта на Северный обход Новосибирска, а также на трассы «Сибирь» и «Иртыш». Ремонт автотрассы «Иртыш» проведут на участке с 50 по 60 км. На трассе обустроят новое покрытие, нанесут разметку, установят сигнальные столбики, барьерные ограждения и дорожные знаки. Кроме того, глава Новосибирской области Андрей Травников пригласил главу государства посетить церемонию открытия строящегося терминала аэропорта, возведение которого продолжается несмотря на пандемию и санкции. Помимо терминала, вокруг аэропорта развивается мощная сопутствующая инфраструктура: введены крупнейший логистический центр «Почты России», несколько логистических центров интернет-магазинов, цех бортового питания, проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы. Ранее Путин назвал Новосибирскую область лидером среди регионов России по ряду параметров. Новости СМИ2 Кремль анонсировал визит Путина в Петербург Песков: Путин может посетить Петербург 18 января 16 января 2023, 13:01 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин может посетить Санкт-Петербург 18 января, в день юбилея прорыва блокады Ленинграда, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, поездка может состояться в среду, в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда, будут мемориальные мероприятия, передает ТАСС. Путин назвал Новосибирскую область лидером среди регионов России по ряду параметров 16 января 2023, 14:15 Текст: Александра Юдина

Новосибирская область стала лидером среди других российских областей по многим показателям, сообщил российский лидер Владимир Путин на встрече с губернатором области Андреем Травниковым. По его словам, все заявленные параметры весьма достойные, удовлетворительные, передает РИА «Новости». Ранее эксперты ЭИСИ оценили работу губернаторов в ходе частичной мобилизации. Новости СМИ2 Кремль спросили о купании Путина на Крещение Песков пока не знает, планирует ли Путин окунаться в купель на Крещение 16 января 2023, 13:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока не знает, планирует ли Владимир Путин окунаться в купель на Крещение. «Пока не знаю», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о планах главы государства на праздник Крещения. Напомним, в 2022 году президент Владимир Путин решил не окунаться в прорубь на Крещение в связи с пандемийными условиями. Путин и Эрдоган обсудили создание газового хаба в Турции 16 января 2023, 17:54 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили сотрудничество стран в энергетике, сообщила пресс-служба Кремля. На сайте Кремля говорится, что с обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее комплексное развитие российско-турецкого сотрудничества. В числе приоритетов – взаимодействие в сфере энергетики, включая поставки российского природного газа и создание в Турции регионального газового хаба. 5 января Эрдоган заявил в ходе телефонных переговоров с Путиным о планах по скорейшему завершению дорожной карты газового хаба, а также обсудил сирийский кризис. С идеей создания в Турции хаба, куда можно перенаправить транзит «Северного потока», выступил Путин. Он пояснил, что речь идет о возможности строительства еще одной трубопроводной системы и о создании в Турции хаба, через который газ будет поступать в третьи страны. Новости СМИ2 Путин и Эрдоган обсудили сирийское урегулирование Путин и Эрдоган обсудили урегулирование турецко-сирийских отношений 16 января 2023, 18:14 Текст: Алексей Дегтярёв

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили нормализацию отношений Анкары и Дамаска, сообщили в пресс-службе Кремля. Российский и турецкий лидер обсудили нормализацию турецко-сирийских отношений, включая инициативу Анкары о консультациях с российскими, сирийскими и турецкими представителями, сообщается на сайте Кремля. Президенты отметили практическую значимость совместной работы России, Турции и Ирана по Астанинскому процессу содействия сирийскому урегулированию. Ранее глава сирийского МИД Фейсал Микдад заявил, что для нормализации отношений с Сирией Турция должна прекратить оккупацию территории страны. Путин оценил дефицит федерального бюджета России за прошлый год 17 января 2023, 15:09 Текст: Алексей Дегтярёв

Уровень дефицита бюджета страны в 2022 году стал одним из лучших показателей у участников G20, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «Расходы у нас увеличились более высокими темпами, более заметно, причем на четверть, и превысили 31 трлн рублей. В результате дефицит федерального бюджета РФ составил 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП», – цитирует Путина ТАСС. Путин пояснил, что это один из лучших показателей среди стран G20. Вместе с тем президент указал, что нужно выдерживать «последовательную линию на сохранение устойчивости государственных финансов». По его словам, некоторые отечественные и многие зарубежные эксперты предрекали падение ВВП от 10 до 20%, но эти прогнозы не сбылись. Инфляция по итогам прошлого года составила 11,9%, «это меньше, чем прогнозировали ЦБ и правительство», сказал Путин. «Уже во втором квартале текущего года инфляция может опуститься ниже целевого уровня 4%. По первому кварталу мы ожидаем снижения где-то до 5%», — подчеркнул президент. Доходы бюджета России в прошлом году поднялись на 10%, до 27,8 трлн рублей, указал Путин. Также в ходе совещания глава государства призвал отказаться от поставок необработанной древесины. Новости СМИ2 Путин потребовал добиться ощутимых результатов по повышению зарплат граждан 17 января 2023, 14:46 Текст: Елизавета Шишкова

Власти России должны в этом году добиться ощутимых результатов по повышению реальных зарплат граждан, такую задачу поставил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономике. «Инфляция прямо влияет на доходы граждан. В этом году нам нужно добиться ощутимых результатов по увеличению реальных зарплат, повышения благополучия российских семей», – передает его слова ТАСС. Глава государства предложил также обсудить на совещании конкретные меры для решения первостепенных задач развития. «Мы договорились сегодня встретиться и поговорить по вопросам экономической повестки. Вместе с руководством правительства, Центрального банка обсудим ключевые показатели и тенденции как в нашей экономике, так и на глобальных рынках. И конечно, рассмотрим конкретные меры для решения первостепенных задач развития», – сказал президент. Напомним, во вторник Путин проводит совещание по экономическим вопросам.