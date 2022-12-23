Путин заявил о необходимости полностью выполнить гособоронзаказ в 2023 году

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что в 2023 году государственный оборонный заказ будет выполнен полностью.

«Конечно, рассчитываю, что, как и в предыдущие годы, как и в этом году, в 2023 году задания гособоронзаказа в части производства и поставок вооружений, военной и специальной техники будут выполнены в полном объеме», – заявил глава государства в пятницу на совещании с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса в Туле, передает ТАСС.

Путин поблагодарил руководителей и коллективы предприятий ОПК за работу и вклад в укрепление обороноспособности, безопасности России, пожелав успехов.

Ранее Путин заявил, что в 2023 году главной задачей предприятий оборонно-промышленного комплекса станет обеспечение вооружением и снаряжением боевых частей.