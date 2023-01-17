В Тбилиси назвали «недружественным жестом» резолюцию Сейма Польши в поддержку Саакашвили

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17 января, вторник | Последнее обновление — 12:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Шойгу анонсировал масштабные изменения в Российской армии
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Лучшим решением будет дать всем этим певцам во стане неприятельских воинов тихо погрузиться в забвение, не придавая излишнего значения их словам и не делая из них страдальцев за идею.
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16 января 1947 года в СССР был казнен 77-летний генерал Петр Краснов. Казак, участник Первой мировой, Гражданской, и... нацистский пособник. Он обожал Россию всей душой, но при этом воевал против нее.
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Составители различных санкционных списков – а этим, как правило, занимаются бывшие соотечественники, свалившие на Запад, – даже не подозревают, какую важную работу они делают. Ведь это списки самых достойных и активных людей России. Мне повезло попасть в один из них.
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В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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Звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида, известная по фильмам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», умерла на 96-м году жизни. Лолло, как ее называли на родине, стала одним из национальных символов современной Италии
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Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Тбилиси назвали «недружественным жестом» резолюцию Сейма Польши в поддержку Саакашвили
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Вице-премьер Грузии Теа Цулукиани назвала «недружественным жестом» резолюцию Сейма Польши о необходимости вывезти на лечение за пределы Грузии экс-президента, гражданина Украины Михаила Саакашвили, осужденного на шесть лет лишения свободы и с жалобами на здоровье помещенного в одну из клиник Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.
«Я сожалею, это недружественный жест», – сказала зампред правительства Грузии.
По ее словам, автор резолюции – вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевска, которая известна симпатиями к Саакашвили и его сторонникам.
«Таково простое объяснение этого недружественного жеста», – заявила Теа Цулукиани.
Власти Грузии заявляют, что обеспечивают Саакашвили все необходимое лечение.
Между тем сама вице-спикер Сейма Польши заявила, что ей стало известно о возможных проблемах с очередными посещениями Грузии из-за критических выпадов в адрес руководства страны.
Она рассказала грузинским журналистам, что послу Польши в Грузии было якобы выражено недовольство ее деятельностью.
Гошевска ранее говорила, что Варшава готова принять Саакашвили на лечение.
Прошлой осенью вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевска озаботилась тем, что в Тбилиси на улицах можно услышать русскую речь.
Танкист ВСУ назвал причину бегства из Соледара
Pais: Военные ВСУ бросили позиции в Артемовске и Соледаре из-за нехватки боеприпасов
Военнослужащие двух батальонов ВСУ покинули позиции в районе Артемовска и Соледара из-за нехватки боеприпасов, сообщили СМИ.
Как пишет испанская газета Pais, информацию об отступлении подтвердил командир танка 24-й танковой бригады ВСУ с позывным «Бурштин», который рассказал, что из шести боеспособных танков в его роте остался только один, передает ТАСС.
Ранее НМ ДНР опубликовала кадры, на которых видно, что по всему Соледару разбросаны тела боевиков ВСУ, боеприпасы и оружие, также показана подбитая техника, которую украинские военные бросили, убегая в панике из города.
Продюсер Бардаш: Зеленского от наркотической смерти спасают очень серьезные медики
Продюсер группы «Грибы» Бардаш рассказал о наркозависимости Зеленского
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По мимике и лицу заметно, что президент Украины Владимир Зеленский употребляет наркотики, считает украинский основатель групп Quest Pistols и «Грибы» Юрий Бардаш.
Бардаш в интервью проекта «Откровенно с Татаркой» блогера Лили Абрамовой (Татарка FM) отметил, что есть и доказательства употребления наркотиков Зеленским, есть люди, присутствующие на совещаниях и на вечеринках с ним, это и «95-й квартал» в том числе.
«Да и не надо никаких доказательств. Я – человек, прошедший многое и видевший многое. Человек, который никогда не сталкивался с наркотиками, он вообще никогда ничего не поймет», – пояснил он.
По его словам, те люди, которые сталкивались с наркотиками, видят человека, видят мимику лица и уже понимают, что что-то не так. Бардаш также выразил мнение, что Зеленского поддерживают очень серьезные медики для того, чтобы он не умер. «Он выглядит так, как если бы он висел четыре-пять дней без остановки. И он выглядит так каждый день. Электрошоком там его бьют, может. Я не знаю, что делают. На лице вся тяжесть», – сказал он.
«Все говорят: это от войны. Да хрен там «это от войны»! Он переживает за свой народ? Да я вас умоляю! Артист переживает только за свою задницу всегда. А Зеленский – артист чистой воды», – считает продюсер.
Бардаш добавил, что если бы Зеленский действительно переживал за свой народ, то «сейчас 400 тыс. человек не было бы убитых».
В июне спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой.
Ранее Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков из-за гримас на совещании. Напомним, противники Зеленского еще во время борьбы за кресло президента Украины обвиняли его в употреблении наркотиков, его оппонентами было опубликовано видео, на котором на Зеленского высыпали вещество, имитирующее кокаин.
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В ЕС потребовали от РФ отменить плату за перелеты над Сибирью для западных компаний
Глава гендиректората ЕК: Россия должна отменить плату за транссибирские перелеты
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В случае открытия российского воздушного пространства для западных авиакомпаний должна исчезнуть плата за транссибирские перелеты, заявил глава гендиректората Еврокомиссии по мобильности и транспорту Хенрик Хололей.
«Если однажды у нас будет возможность увидеть открытие российского воздушного пространства для западных авиаперевозчиков, то одна вещь должна исчезнуть – плата за транссибирские перелеты», – заявил он, подчеркнув, что такое событие не может быть возвращением к ситуации, как будто ничего не произошло, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Напомним, в ответ на решение Евросоюза закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из 36 стран. Это нанесло серьезный ущерб крупным европейским компаниям, потерявшим возможность осуществлять экономичные прямые перелеты в Азию.
Евросоюз безуспешно добивался от России отмены оплаты за транссибирские перелеты с 2002 года.
Газета ВЗГЛЯД писала об убытках авиакомпаний США и ЕС из-за облетов России.
Кремль отреагировал на обвинения в обрушении дома в Днепропетровске
Российские военные не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре в ходе спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры, удары наносятся по военным целям: очевидным или замаскированным», – сказал Песков, комментируя попытки украинской стороны переложить ответственность за разрушение жилого дома в Днепропетровске на Россию, передает РИА «Новости».
Он также обратил внимание на слова представителей киевского режима о том, что причиной обрушения подъезда дома в Днепропетровске стала украинская противоракета.
В воскресенье в администрации Днепропетровской области заявили, что в результате падения ракеты на девятиэтажный жилой дом в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 человека.
В России оценили шансы ВСУ получить сотню истребителей Tornado
Авиаэксперт Пантелеев: ВСУ выгодно получить даже устаревшую авиацию НАТО
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ВСУ устроят даже морально устаревшие модели истребителей Tornado, поскольку вместе с ними украинская армия получит доступ к более широкой и восполняемой ресурсной базе вооружения НАТО. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев. Ранее Киев попросил у Германии самолеты Tornado в условиях растущего дефицита деталей для истребителей МиГ и Су.
«Даже если у Восточной Европы еще не закончились самолеты МиГ и Су, это произойдет через какое-то непродолжительное время. ВСУ понимают, что большого успеха эти самолеты им уже не принесут», – рассказал глава аналитической службы «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
«Получить запчасти и авиационные средства поражения к советским моделям самолетов практически неоткуда, поскольку складские запасы в странах бывшего Варшавского договора практически исчерпаны. Вместе с тем переход на натовскую военную технику дает доступ к специалистам, запчастям и всему необходимому для обслуживания самолетов», – отметил собеседник.
«Учитывая, что Запад активно проводит перевооружение на более современный тип воздушных судов, такие самолеты, как Tornado, которые морально устарели, многие страны могут отдать без сожаления», – полагает эксперт.
«Вместе с тем для воздушных сил Украины вовсе не обязательно переобучать местных летчиков, поскольку летать могут и иностранцы. Украина это легализовала. Кроме того, в условиях насыщенной российской противовоздушной обороны, большого смысла тратить много времени и сил на подготовку летного состава нет. Летать они будут недолго», – отмечает он.
Накануне заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что устаревшие немецкие самолеты Tornado, которые собираются вывести из эксплуатации, можно было бы отдать Киеву. По его словам, бундесвер имеет 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые в ближайшее время выведут из эксплуатации, и хотя это и старый реактивный истребитель, его можно было бы отправить на Украину.
Ранее в Бундестаге призвали канцлера Германии Олафа Шольца выдать Варшаве экспортное разрешение, чтобы Польша могла отправить Украине танки.
Накануне правительство Британии сообщило, что направит Киеву 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90. В сообщении указывалось, что обучение ВСУ для управления этой техникой начнется в ближайшие дни.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие реальные цели могут преследовать страны Запада переброской современной ударной техники НАТО на Украину.
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Тело актера «Папиных дочек» обнаружили в Москве
Тело актера «Папиных дочек» Ипатова обнаружили в Москве
Звезда сериалов «Физрук», «Папины дочки» и «Интерны» актер Владимир Ипатов обнаружен мертвым в квартире на юго-западе Москвы.
Тело актера обнаружила его дочь, которая сообщила в полицию, что отец перестал выходить на связь. Она заявила, что в последний раз разговаривала с ним в конце прошлого года, после чего мужчина перестал брать трубку, передает ТАСС.
Полиция и родственники вскрыли квартиру, где и обнаружили мертвого актера. По предварительным данным, смерть Ипатова наступила около месяца назад и была ненасильственной. Точную причину установит экспертиза.
Владимиру Ипатову было 64 года. Фильмография насчитывает 55 работ, среди них роли в сериалах «Физрук», «Папины дочки» и «Интерны», а также в фильме «Последний богатырь».
Каспийское море замерзло
Опубликовано видео частично замерзшего Каспийского моря
В результате аномальных холодов Каспийское море частично замерзло, сообщают информационные агентства.
Пользователи соцсетей, которые живут рядом с морем, пишут, что еще не видели ничего подобного. «Аномальные холода сковали берег толстым слоем льда», – сообщает «Sputnik Казахстан» в Telegram.
Указывается, что кадры замерзшего Каспия опубликовал блогер Азамат Сарсенбаев в Instagram.
Напомним, суровая зима в Казахстане, стране с резко континентальным климатом, выявила проблему дефицита электроэнергии. В столице Узбекистана Ташкенте из-за мороза начали бесплатно раздавать плов. В Центральной России температура опускалась ниже 30 градусов, а в Якутии – ниже 60.
В группе «Викинг» объяснили «бешеное количество» иностранных наемников в ВСУ
Командир группы «Викинг»: У Киева заканчиваются люди
Командир группы ВС России «Викинг» объяснил, что на Украине происходит наплыв иностранных наемников в связи с истончением мобилизационного ресурса страны.
По его словам, осталось около полумиллиона человек мобилизационного резерва, поэтому в Киеве зафиксировано «бешеное количество» иностранных наемников. Люди таким образом работают, зарабатывают деньги, передает РИА «Новости».
При этом командир отметил высокий уровень мотивации «наших ребят». Так, российские военные сражаются за свою Родину, понимая, что если сейчас ничего не сделать, то завтра война придет в наши семьи.
«А там к каким их семьям что придет?» – подчеркнул он.
Ранее украинский военнопленный рассказал о наемниках из США в Соледаре.
Военкор рассказал о взятии важного поселка под Соледаром
Поселок городского типа Соль, расположенный под Соледаром, взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер», сообщил военкор Ярем.
Поселок полностью освобожден бойцами частной военной компании, передает Telegram-канал «Военкор Ярем».
Он отметил, что этот населенный пункт является важным транспортным узлом, который блокирует сообщение между Артемовском и Северском, которые пока находятся под контролем ВСУ.
В подтверждение своим словам военкор опубликовал соответствующее фото.
Взятие Соли также поможет в наступлении на северные части Артемовска. По информации канала, сообщения о взятии Клещеевки пока преждевременны, за нее еще идут тяжелые бои.
Ранее Минобороны России сообщало о серьезной роли ЧВК «Вагнер» в ходе боев за освобождение Соледара.
Командир группы «Викинг» рассказал об обмане Украиной наемников
Командир группы «Викинг» рассказал о неготовности наемников столкнуться с войсками России из-за украинской пропаганды
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Из-за украинской пропаганды иностранные боевики, которые приезжают на Украину, считают, что российские войска сражаются «в штыковую»; поэтому наемники удивляются, столкнувшись с реальностью, сообщил командир группы «Викинг» Западного военного округа.
По словам военного, иностранные боевики после украинской пропаганды ждут, «что здесь толпа дебилов». «Что мы тут ежей доели, воюем, как говорится, в штыковую», – приводит РИА «Новости» слова командира группы «Викинг».
В результате наемники, которые ехали «окрыленными» и полагали, «что им ничего не будет», «очень удивляются, когда по ним четко прилетает в располагу», и когда выясняется, что у российских сил есть беспилотники. «Чтобы заманить человека куда-то, нужно показать, насколько там все тупорылые с той стороны», – сказал он.
Напомним, разведчики группы «Викинг» локализовали пункт временной дислокации наемников в поселке Красногоровка в ДНР, после чего по пункту нанесли удар. «Викинги» отметили, что, согласно данным с радиоперехвата, больше всего расстраивались из-за атаки польские наемники.
Рогов заявил о резком изменении тактики ВСУ в Запорожской области
Вооруженные силы Украины приступили к возведению фортификационной линии на временно оккупированной части Запорожской области, сообщил председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов отметил, что если раньше украинские националисты готовились наступать, то теперь их тактика резко изменилась. Украинская сторона начала в значительной степени готовиться к обороне, в срочном порядке начали возводить укрепрайоны, строить фортификационные сооружения, приводит его слова РИА «Новости».
Он уточнил, что украинская сторона возводит несколько линий обороны, включая ближайший пригород Запорожья.
16 января российские танкисты ликвидировали опорный пункт украинских военных в Запорожской области.
Киев признал «безумную» подготовку Украины к войне до СВО
Секретарь СНБО Украины Данилов сообщил о подготовке украинского общества к войне еще до начала спецоперации России
Украинское общество готовили к войне еще до того, как Россия начала спецоперацию, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Данилов сообщил, что этим занимались и СНБО, и президент Украины Владимир Зеленский. По словам Данилова, «была выбрана стратегия абсолютно уместная на то время». Он заявил, что подготовка «шла безумно». Как заявил Данилов, «устанет сейчас общество или нет, зависит от общества». «Мы не имеем право устать», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, Минобороны России уже указывало, что украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года, но спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Названы сроки окончания ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»
Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» будет сдан в эксплуатацию в 2024 году, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
На данный момент завершен плановый доковый ремонт, подводная часть корабля полностью покрашена. Также специалисты установили донно-забортную арматуру и винты линии вала, говорится в сообщении на сайте ОСК.
По словам Рахманова, над ремонтом крейсера одновременно работают более 2 тыс. человек.
Напомним, в декабре в ходе ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» произошло небольшое возгорание.
Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Знаменитая итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла в возрасте 95 лет.
В сентябре ей провели успешную операцию после перелома бедра со смещением. Актриса проживала на своей вилле на Аппиевой дороге в Риме.Об этом сообщает РИА «Новости».
Карьеру в кинематографе Лоллобриджиданачала в 1946 году. Актриса получила известность, сыграв в фильмах «Фанфан-Тюльпан» (1952) режиссера Кристиана-Жака и «Собор Парижской Богоматери» (1956) – Жана Деланнуа.
В 1973 году Лоллобриджида входила в состав членов жюри VIII Московского кинофестиваля, а в 1997 году на XX Московском кинофестивале ей вручили приз за вклад в киноискусство. За всю жизнь Лоллобриджида снялась в более чем 60 фильмах.
У актрисы есть единственный сын Милко Скофич и внук Дмитрий
Эксперт: Поставленные на Украину танки НАТО станут металлоломом
Танки, которые НАТО поставит на Украину, станут металлоломом или трофеями на земле Донбасса, заявил военно-политический эксперт из ДНР Ян Гагин.
Гагин отметил, что чаще всего поставленная странами Запада бронетехника уже использовалась ранее, а недостаточное техническое обслуживание существенно сказалось на ее качестве. По мнению эксперта, в Донбассе их ждет участь металлолома, или в крайнем случае трофея, передает ТАСС.
Он также указал, что ВС России достаточно успешно поражают любую бронетехнику, и подчеркнул, что нельзя сказать, что немецкие танки Leopard, которые хотят передать Польша и Финляндия, намного лучше Т-80 или Т-90.
Ранее в офисе премьер-министра Риши Сунака сообщили, что Британия передаст Киеву 14 танков Challenger.
Также Британия собралась передать Украине бронетранспортеры Bulldog.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как поставки отразятся на ходе СВО.
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