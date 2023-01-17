Западные банки столкнулись со сложностями при «бегстве» из России

FT: У западных банков возникли проблемы с продажей российских дочерних структур

Западные банки столкнулись со сложностями при выходе из российских активов из-за утвержденного президентом Владимиром Путиным запрета на сделки для иностранных банков из недружественных стран без его одобрения, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Речь идет о 45 иностранных кредитных организациях, у которых есть «дочки» в России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Financial Times.

Уточняется, что переговорный процесс был начат еще до вступления распоряжения главы государства в силу.

Один из источников FT прогнозирует, что уже согласованные цены упадут вдвое. По его словам, есть «несколько очень влиятельных россиян», которые стремятся отобрать эти организации у «бегущих [из России] иностранцев», пишет «Газета.Ru».

По словам партнера юридической фирмы Dechert Лауры Бранк, осуществлять такие сделки становится труднее с каждым днем. Она отметила, что у российских властей «нет никаких стимулов облегчать банкам уход».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила в июле, что решения о работе российских «дочек» иностранных банков и разрешение на их продажу принимает правительственная комиссия, в которой также участвует Банк России. Она отмечала, что в каждой ситуации решение будет приниматься индивидуально.