Из России в Грузию в 2022 году перевели 2 млрд долларов

В Грузию из России в декабре 2022 года перечислено 317,3 млн долларов, что на 0,4% больше ноябрьского показателя, и это является историческим максимумом. Всего в 2022 году в Грузию из России поступило переводов на сумму свыше 2 млрд долларов, передает данные Нацбанка Грузии корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Также в декабре поставлен рекорд по объемам перечислений за месяц – 535,3 млн долларов.

В ноябре прошлого года в Грузию поступило из России на 2,7% меньше – 521,2 млн долларов.

В декабре 2021 года из России в Грузию было переведено 39,7 млн долларов.

На втором месте по показателям декабря 2022 года – Италия (43,2 млн долларов), на третьем – США (34,3 млн).

Всего в течение 2022 года в Грузию перевели 4,37 млрд долларов, почти половина из которых поступила из России (2,067 млрд долларов).

В Грузии в конце 2022 года находилось до 60 тыс. граждан России, заявил тогда вице-премьер, министр экономики Леван Давиташвили. По его словам, после 24 февраля в страну прибыло из России более 200 тыс. человек, часть которых перебралась затем в Турцию или в Армению.