В ЕР предложили расширить льготы для Героев России по передаче по наследству прав на бесплатную землю

В Госдуму внесен проект закона о расширении льгот для Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров Ордена Славы, который позволит передавать по наследству право на бесплатный земельный участок их женам, детям и родителям.

Документ внесли представители фракции «Единая Россия», сообщается на сайте ЕР.

Сейчас этой льготой герои могут воспользоваться только лично. И если они по каким-то причинам ее не получили при жизни, она «сгорает» – родные и близкие ничего не наследуют, заявил один из авторов инициативы, секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«При этом мы знаем много случаев, когда звание героя или орден Славы присваивают посмертно. Или человек получает звание, но потом умирает, не успев получить земельный участок, и его семья остается ни с чем. Законопроект «Единой России» устраняет эту несправедливость», – подчеркнул он.

Устанавливается порядок приоритетности предоставления участка: супругу (супруге), детям старше 18 лет, родителям. Допускается передача права приоритетности путем письменного отказа членов семей от предоставления земельного участка. Также документ расширяет функционал земельного участка.

«Если раньше он выдавался героям под постройку дома, садоводство или личное подсобное хозяйство, то теперь они смогут вести и крестьянскую (фермерскую) деятельность», – заключил секретарь генсовета партии.

Реализация законопроекта усилит меры социальной поддержки лиц, отмеченных за особые заслуги перед государством и обществом, в том числе героев, участвовавших в специальной военной операции по защите Донбасса.

В декабре законопроект поддержал экспертный совет «Единой России».

До этого Госдума приняла пакет законов, инициированный депутатами «Единой России», которые направлены на защиту прав военнослужащих и мобилизованных. «Единая Россия» обеспечила право военнослужащих, занятых в СВО, и членов их семей на кредитные каникулы. Также приняты поправки об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просроченные платежи по ЖКХ, при просрочке взносов за капитальный ремонт. Мобилизованным гарантировали на законодательном уровне сохранение рабочих мест.