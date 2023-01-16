Доходы бюджета от нефтегазовой отрасли в 2022 году выросли на 28%

Новак: Доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли в 2022 году более чем на четверть вопреки санкциям

Доходы российского бюджета от нефтегазовой отрасли в прошлом году выросли на 28%, или на 2,5 трлн рублей, заявил вице-премьер Александр Новак на совещании у премьера Михаила Мишустина.

Кроме того, добавил он, нефтедобыча по сравнению с 2021 годом в 2022-м увеличилась на 10 млн тонн, или на 2%, экспорт вырос на 7%, передает РИА «Новости».

По словам Новака, такие результаты стали возможны, несмотря на действия недружественных стран и санкции.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение ограничений на цены на российскую нефть, он будет действовать до 1 июля 2023 года. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как Россия намерена пробивать потолок цен на нефть.