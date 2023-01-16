Производство шампанского в России выросло на четверть в 2022 году

Росалкогольрегулирование: Производство игристых вин в России в 2022 году выросло на 25,2%

Объем производства игристых (шампанских) вин в России в 2022 году вырос на 25,2% по сравнению с показателем за предыдущий год и составил 16,2 млн дал, говорится в материалах Росалкогольрегулирования.

По данным ведомства, производство виноградных вин в прошлом году выросло на 9,7% – до 32,7 млн дал, виноградосодержащих напитков без этилового спирта упало на 29,9% – до 4,4 млн дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом – на 43,7%, до 79,09 тыс. дал, плодовой алкогольной продукции снизился на 1,8% - до 10,7 млн дал, ликерных вин – вырос в 5,4 раза, до 1,1 млн дал, передает ТАСС.

Всего в 2022 году было произведено 199,5 млн дал алкогольной продукции (за исключением сидра, пуаре, пива, пивных напитков и медовухи), что на 9,8% превышает показатель 2021 года. В том числе производство спиртных напитков крепостью более 9% выросло на 8,4% и составило 115,4 млн дал. Производство водки увеличилось на 3,9% – до 84,05 млн дал, коньяка – на 10,5%, до 8,8 млн дал.

Выпуск ликероводочных изделий крепостью до 25% упал на 78,5% – до 663,5 тыс. дал, ликероводочных изделий крепостью более 25% – вырос на 41,8%, до 13,9 млн дал. Производство слабоалкогольной продукции увеличилось на 25,4% – до почти 19 млн дал.

Напомним, в конце декабря в Минфине заявили, что минимальная стоимость игристого вина в России с нового года вырастет до 239 рублей за 0,75 литра.