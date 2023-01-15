Белоруссия решила провести учения территориальной обороны

Первый заместитель госсекретаря СБ Белоруссии Муравейко анонсировал в республике учения территориальной обороны

В первом квартале 2023 года в Белоруссии запланировано проведение учений территориальной обороны, сообщил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко.

Как отметил чиновник в интервью телеканалу СТВ, такие учения проводились и будут проводиться, причем ближайшие пройдут уже в первом квартале 2023 года. Он сообщил, что в рамках этих мероприятий планируется призвать взрослое поколение для участия в вопросах территориальной обороны. Первый заместитель госсекретаря СБ Белоруссии заверил, что подразделения территориальной обороны республики готовы защищать свой родной дом, свою Родину, причем готовы не только физически, но и морально, духовно, передает РИА «Новости».

Муравейко пояснил, что такие учения проходят, чтобы поднять навыки, вспомнить способы обращения с оружием, отработать новые приемы и варианты, как это делается в современных войнах, учитывая, что способы ведения боевых действий поменялись.

Ранее в Совете безопасности Белоруссии заявили о готовности республики к любым провокационным действиям со стороны Украины.