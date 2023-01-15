Российские войска за сутки поразили 103 артиллерийских подразделения ВСУ

Российские военные за сутки уничтожили 103 артиллерийских подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), живую силу и военную технику в 123-х районах, сообщили в Минобороны России.

В Telegram-канале ведомства говорится, что оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ в районе населенного пункта Константиновка ДНР поражены склад боеприпасов и база ремонта реактивных систем залпового огня.

Также за сутки на огневых позициях поражены 103 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 123-х районах. В районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ».

В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: артиллерийская система М777 производства США; гаубица Д-20; самоходная гаубица 2С3 «Акация»; две гаубицы «Мста-Б»; две самоходные гаубицы «Гвоздика»; гаубица Д-30. Кроме того, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, указали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. Кроме того, перехвачены восемь снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населенных пунктов Кременная, Лисичанск ЛНР, Васильевка, Подгорное и Новомихайловка Запорожской области.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2882 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7525 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3836 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8052 единиц специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные развивали успех в направлении северных окраин города Артемовск (Бахмут) ДНР и железнодорожной станции Соль.