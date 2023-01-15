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Минобороны заявило об успешном продвижении штурмовых отрядов к северным окраинам Артемовска
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Российские военные развивали успех в направлении северных окраин города Артемовск (Бахмут) Донецкой Народной Республики (ДНР) и железнодорожной станции Соль, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями ВДВ при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении северных окраин города Артемовск ДНР и железнодорожной станции Соль.
Отмечается, что в ходе боевых действий за сутки уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля.
В Минобороны подчеркнули, что на Купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии Западного военного округа нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР.
В результате огневого поражения и решительных действий подразделений Западного военного округа на данном направлении за сутки уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля, указали в ведомстве.
В Минобороны добавили, что на Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии соединений Центрального военного округа, ударами армейской и штурмовой авиации по скоплениям живой силы нанесено поражение подразделениям 66-й, 92-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка и Кузьмино ЛНР.
Кроме того, артиллерийскими ударами и действиями подразделений ВДВ отражена атака штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. В результате нанесенного поражения противник отброшен на исходные позиции. Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 115-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа, подчеркнули в пресс-службе.
«На Южно-Донецком направлении артиллерийскими и мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа, а также морской пехоты Тихоокеанского флота наносилось огневое поражение по скоплениям живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка и Угледар ДНР. Также в районе населенного пункта Сладкое уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Общие потери ВСУ за сутки составили до 50-ти военнослужащих, три пикапа и автомобиль», – говорится в сообщении.
Накануне в Минобороны заявили, что российские военные развивали успех в направлении Соли в ДНР, ликвидированы более 70 военнослужащих, танк и пять бронемашин.
В посольстве России предупредили о последствиях отправки британских танков Киеву
Посольство России: Отправка британских танков Киеву приведет к жертвам среди мирного населения
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Отправка британских танков Challenger 2 Киеву приведет к ужесточению конфликта на Украине и новым жертвам среди мирного населения, не поможет ВСУ изменить ситуацию на поле боя, сообщили в посольстве России в Лондоне.
Направление танков Киеву полностью отвечает линии Лондона на затягивание конфронтации, что подтверждается воинственной официальной риторикой, передает ТАСС сообщение дипломатов.
В российском посольстве подчеркнули, что поставка британских танков не поможет закончить войну, а лишь ужесточит конфликт, приведет к новым жертвам. Дипломаты отметили, что власти Британии пренебрегают жизнями простых украинцев, а Лондон все больше вовлекается в конфликт.
«Что касается танков Challenger 2, они вряд ли помогут ВСУ переломить ситуацию на поле боя, однако станут законной крупной мишенью для российских орудий», – заявили в посольстве.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о намерении поставить Киеву танки Challenger 2 и дополнительные артиллерийские системы.
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Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов и подразделений ВДВ в направлении Соли
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Штурмовые отряды ВС России во взаимодействии с ВДВ, армейской авиацией и ракетными войсками развивали успех в направлении Соли в ДНР, ликвидированы более 70 военнослужащих и техника, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Были ликвидированы более 70 украинских военнослужащих, танк, пять бронемашин, говорится в Telegram-канале Министерства обороны.
Также в Минобороны сообщили, что на Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией ЗВО нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады терробороны у поселков Берестовое, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское ЛНР.
Кроме того, возле пунктов Першотравневое и Табаевка Харьковской области ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ, ликвидированы порядка 30 военнослужащих, два танка, две бронемашины.
На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии соединений Центрального военного округа и ВДВ нанесено поражение подразделениям 80-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ у пунктов Серебрянка и Григоровка ДНР. Также уничтожена ДРГ, действовавшая в окрестностях Шипиловки. Потери противника составили более 50 военнослужащих, четыре бронемашины.
На Южно-Донецком направлении мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота наносилось поражение позициям ВСУ в районах пунктов Доброволье, Водяное и Пречистовка ДНР. У Новомихайловки и севернее Шевченко уничтожены две ДРГ ВСУ. В течение суток на этом направлении ликвидированы более 30 военнослужащих и две бронемашины.
Ранее Минобороны опубликовало видеозапись поражения украинской военной техники высокоточными боеприпасами нового поколения.
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Москва указала Западу на очень хороший сценарий для всего мира
Полянский: Возвращение Запада к добросовестным переговорам с РФ по безопасности было бы хорошим сценарием для всего мира
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Возвращение Запада к добросовестным переговорам об обеспокоенностях России в сфере безопасности было бы хорошим сценарием для всего мира, но до этого очень далеко, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Отвечая в эфире телеканала RT на вопрос об условиях возобновления диалога с Западом, Полянский подчеркнул, что Москве нужно увидеть, что Запад действительно понял ошибки своей политики и на практике изменил отношение к поддержке украинского режима, которому сейчас дают полный карт-бланш на преступления против человечности, против населения Украины, русскоязычного населения, на все виды дискриминации русскоязычного населения, передает ТАСС.
Дипломат также подчеркнул, что на Западе должно произойти подлинное изменение отношения к переговорам с Россией, которые Москва предлагала более года назад по принципам безопасности в Европе. Полянский указал, что это должен быть серьезный и глубокий процесс без каких-то поверхностных попыток обвинить Россию во всех грехах и представить Россию как источник всех проблем для международного сообщества.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН заверил, что если такие перемены произойдут, то есть шансы, что Россия будет вести добросовестные переговоры. По словам дипломата, это был бы очень хороший сценарий для всего мира. При этом он выразил мнение, что стороны в настоящий момент очень далеко от такого положения дел.
Вместе с этим Полянский отметил, что в Москве не теряют надежды. По его словам, в России видят, что на Западе есть много людей, в том числе западные дипломаты, которые очень серьезно думают об извлечении уроков из прошлого. При этом дипломат констатировал, что никаких практических шагов в этом направлении Западом не предпринимается. Он обратил внимание, что на политическом уровне слышна только воинственная риторика и разжигание конфликта. В связи с этим обстоятельством Полянский отметил, что причин для оптимизма на данном этапе нет.
Напомним, в начале января президент России Владимир Путин заявил своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану, что Москва открыта к диалогу по Украине при выполнении Киевом известных требований и учете новых территориальных реалий.
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Пригожин раскрыл тактику взятия Соледара
Руководитель ЧВК «Вагнер» Пригожин раскрыл секреты взятия Соледара и показал руководителя штурмовой группы
Руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара и показал руководившего штурмом кварталов, он также пообещал вернуть на родину погибших украинских военных.
Видео с комментарием Пригожина опубликовано во «ВКонтакте» на странице компании «Конкорд». Он представил военного, и заявил, что «этот вот человек командовал взятием Соледара, взял его... за две недели».
«Соледар зажали в клещи, после этого разделили на части. Зажали подразделения противника, тех, кто отказывался сдаваться в плен – уничтожали. Все тела украинских военных будут отправлены к ним на родину», – отметил Пригожин.
Ранее в Минобороны России отметили серьезную роль ЧВК «Вагнер» в ходе боев за освобождение Соледара.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, где в дальнейшем может быть применена новая тактика ЧВК «Вагнер» и армии.
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Российские военные рассказали о работе танков Т-90М «Прорыв» в зоне СВО
Военные РФ задействовали танки Т-90М «Прорыв» на херсонском и запорожском направлениях
Российские военнослужащие задействовали усовершенствованные танки Т-90М «Прорыв» в специальной военной операции на территории Херсонской и Запорожской областей.
Командир танка Алексей после выполнения задачи рассказал, что цели были подготовлены заранее, также известны координаты, по которым «отработали четко», передает ТАСС.
Механик-водитель Денис пояснил, что танк выдерживает удары за счет композитной брони. Сетка нужна, чтобы при попадании снаряда заряд детонировал до касания основной брони. Танкисты уверены, что «Прорыв» намного мощнее и сильнее, он лучше всех на данный момент, с которыми приходилось сталкиваться в бою.
Участники спецоперации уже начали называть «Прорыв» «танком великой победы» по аналогии с легендарным Т-34.
«Усовершенствованы приборы наблюдения, есть панорама, я могу смотреть на 360 градусов и не надо крутить головой, все могу на компьютере увидеть. Также могу общаться с соседними танками, не выходя на связь, просто пишу им координаты, подъезжаем туда и вместе работаем. У нас Т-90 подорвался на противотанковой мине, гусеницу не повредило, оторвало лишь каток, он своим ходом выбыл из зоны боевых действий, весь экипаж цел», – рассказал командир еще одного танка Т-90М «Прорыв» Руслан.
Танк Т-90М «Прорыв» – самая совершенная машина в семействе Т-90, а также наиболее приспособленная к действиям в условиях современного боя.
Ранее «Уралвагонзавод» сообщил, что отправил Минобороны РФ новую партию модернизированных новейших танков Т-90М «Прорыв».
В Киеве заявили, что упавшая на дом в Днепропетровске ракета была сбита ВСУ
Советник главы офиса президента Украины признал, что ракета упала на жилой дом в Днепре в результате действий украинской ПВО
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что упавшая на жилой дом в Днепропетровске (Днепре) ракета была сбита украинской системой ПВО.
Арестович признал в эфире YouTube-канала Марка Фейгина* (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов), что украинские военные сбили упавшую на жилой дом в Днепре ракету, в результате чего был разрушен целый подъезд многоэтажки. Арестович уточнил, что ракета «взорвалась, когда упала».
Напомним, в субботу в городах Украины прогремели взрывы. Позже Минэнерго Украины сообщило о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры в пяти областях страны.
По последним данным, в результате падения ракеты на девятиэтажный жилой дом в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 жильца дома, еще 40 остаются пропавшими без вести.
Взрыв прогремел в Киеве
Власти Киевской бласти сообщили о работе ПВО
Взрыв произошел в субботу днем в Киеве, в области работает система ПВО, сообщило местные СМИ.
Украинское издание «Страна» сообщило о взрыве в Киеве, передает ТАСС.
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области работает ПВО.
Между тем, в сообщениях в Telegram-канале украинского «24 канала» говорится, что в Харькове зафиксированы два прилета в объект критической инфраструктуры, во Львовской области также произошел удар по объекту критической инфраструктуры, есть перебои в снабжении светом и водой, передает РИА «Новости».
Поражение объектов критической инфраструктуры Харьковской области и отключение света подтвердил глава областной администрации региона Олег Синегубов.
Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Харькове, после чего город оказался частично обесточен.
Также местные СМИ сообщили, что взрыв прогремел на территории города Кривой Рог Днепропетровской области Украины.
Постпредство РФ в ООН отреагировало на идею создания «спецтрибунала» по России
Постпредство РФ: У Генассамблеи ООН нет полномочий для создания «спецтрибунала» по России
Генеральная Ассамблея ООН не обладает полномочиями для создания «специального трибунала» по России, такие идеи не имеют юридических оснований, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский объяснил, что инициатива «спецтрибунала по России» с юридической точки зрения совершенно ничтожны, у Генеральной Ассамблеи нет подобных полномочий, передает RT.
Дипломат не видит практической основы в эксплуатируемой с популистскими и политическими целями идее Запада. По словам Полянского, она только может заставить серьезных людей смеяться.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина и США превращают ООН в общее место, и предположила какое будущее ждет организацию.
Депутата Халла-ахо резко осудили в Финляндии за призыв к убийству россиян
Политики и министры Финляндии раскритиковали слова депутата Халла-ахо об убийстве российских военных
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Министр образования Финляндии Ли Андерссон резко осудила и назвала неуместными слова председателя финской парламентской комиссии по иностранным делам Юсси Халла-ахо об убийстве российских солдат.
Украинские волонтеры предложили за пожертвование наносить на снаряды любой текст. Финский депутат Халла-ахо выбрал снаряд с надписью «За свободу Финляндии». «Все, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо», – пояснил он.
Министр образования Андерссон сочла заявление депутата неуместным для человека, занимающего такую должность, передает РИА «Новости».
Выступила с критикой и председатель партии «Истинные финны» Риикка Пурра, указав, что «превращение войны в карнавал – безусловно, неправильная стратегия».
Исследователь Института Восточной Финляндии, доцент Юсси Ялонен обвинил финского политика в «расчеловечивании россиян», он также отметил, что, несмотря на признаки военного психоза в финском парламенте, люди устали от конфликта, дискуссия затухает.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, считает, что слова и действия многих западных политиков свидетельствуют о расчеловечивании коллективного Запада, который перестал сдерживать себя в проявлении ненависти.
Минобороны Молдавии прокомментировало падение фрагментов ракеты в приграничном районе
Минобороны Молдавии заявило, что никаких нарушений воздушного пространства не было
Национальная армия не зафиксировала в субботу никаких нарушений воздушного пространства Молдавии, сообщили в военном ведомстве.
Минобороны Молдавии сообщило, что системы воздушного наблюдения Национальной армии не зафиксировали нарушений воздушного пространства республики, передает ТАСС.
Ранее МВД Молдавии сообщило, что пограничная служба обнаружила в районе Бричан на севере страны обломки ракеты, сейчас устанавливается ее принадлежность.
Спецслужбы Украины собрались взорвать под Харьковом зернохранилище
Минобороны: СБУ направила в Харьковскую область специалистов по минно-взрывному делу для диверсии на зернохранилище
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Служба безопасности Украины (СБУ) направила в Волчанск Харьковской области специалистов по минно-взрывному делу с целью подготовки диверсии на зернохранилище в населенном пункте Караичное, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
В Минобороны сообщили, что для подготовки диверсии в город Волчанск Харьковской области прибыла группа украинских специалистов по минно-взрывному делу и сотрудники СБУ общей численностью до 30 человек, передает ТАСС.
В штабе информировали, что в населенном пункте Караичное украинской спецслужбой осуществляется минирование зернохранилища, принадлежащего внештатному сотруднику СБУ Уварову. В Минобороны предупредили, что после подрыва объекта Россия будет обвинена в якобы намеренном уничтожении запасов зерна на Украине с целью провоцирования голода и срыва, таким образом, зерновой сделки, передает РИА «Новости».
В Минобороны также предупредили, что в западных средствах массовой информации это происшествие планируется выдать за злодеяние российских войск, требующее жесткой ответной реакции мирового сообщества.
В штабе также сообщили, что Минобороны РФ стали известны «установочные данные» на руководителя группы А.Ткачука и всех остальных ее членов, а также их нынешнее место базирования, – военкомат города Волчанск по адресу ул.Духовная, д.29.
В Минобороны выразили мнение, что Киев таким способом рассчитывает надавить на общественное мнение в странах Запада, чтобы добиться новых поставок оружия на фоне военных неудач ВСУ и в преддверии встречи министров обороны НАТО в Германии 20 января.
Накануне США высказали недовольство российскими досмотрами судов по зерновой сделке.
Обнаружены обломки упавшей на севере Молдавии ракеты
МВД Молдавии сообщило об обнаружении обломков ракеты
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Пограничная служба обнаружила в районе Бричан на севере Молдавии обломки ракеты, устанавливается ее принадлежность, сообщает молдавское МВД.
В связи с ЧП погранполиция увеличила количество патрулей в приграничной зоне с Украиной, которые наблюдают за воздушным пространством и зеленой полосой. Об обнаружении обломков ракеты уведомили все аварийно-спасательные службы и прокуратуру, передает РИА «Новости».
Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям и пограничная полиция обеспечивают охрану периметра. Это третий случай, когда обломки ракет падают на территорию Молдавии.
Ранее 5 декабря некоторые СМИ сообщили, что якобы российская крылатая ракета упала на территории Молдавии. Российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что обломки ракеты, рухнувшей на молдавской территории, по предварительным сведениям, являются частями комплекса ПВО С-300, который есть у ВСУ.
Между тем, МВД Молдавии сообщило, что саперы осмотрели корпус упавшей ракеты и четыре других элемента, обнаруженные в разных районах, и пришли к выводу, что взрывчатого вещества в них нет, риски взрыва исключены. Однако о принадлежности ракеты не сообщили.
Британия решила передать Украине боевые вертолеты
Mirror: Британия предоставит Украине до четырех боевых вертолетов Apache
Британия предоставит Украине до четырех военных вертолетов Apache после передачи танков Challenger 2, сообщили СМИ.
Как сообщает газета Mirror со ссылкой на источник в сфере обороны, сначала Британия отправит Украине танки, после чего начнет прорабатывать вопрос поставки вертолетов, оснащенных ракетами Hellfire, передает РИА «Новости». По данным издания, ВСУ необходимо будет более четырех вертолетов, чтобы они имели какое-то стратегическое значение, поэтому другие страны НАТО последуют примеру Лондона.
Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому о решении передать Киеву танки Challenger 2.
На Украине заговорили об отступлении из Артемовска
Washington Post: В украинских войсках рассматривают возможность отступления из Артемовска
В украинских войсках рассматривают возможность отступления из Артемовска, сообщила американская Washington Post.
Как пишет газета Washington Post, Украина столкнулась с трудностями в определении количества сил, которые нужно направить в Артемовск, потому что будет «вынуждена начать контрнаступление в ближайшие месяцы», передает РИА «Новости».
Как заявил изданию неназванный украинский командующий, ВСУ столкнулись с крупными потерями в Артемовске, а временный вывод войск спасет украинских военнослужащих.
Командующий разведбатом Юрий Скала отметил, что если станет ясно, что потери слишком велики, он поддержит решение главнокомандующего о «тактическом маневре и создании новой линии обороны».
Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский сказал газете ВЗГЛЯД, что в Артемовске находится не менее пяти тысяч бойцов ВСУ.
Румынский министр захрапел во время разговора об Украине в прямом эфире
Министр сельского хозяйства Румынии Дэа уснул в прямом эфире об Украине
Министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа уснул в прямом эфире телеканала Antena 3 во время обсуждения последствий украинского кризиса для румынских фермеров.
Министра спросили о судьбе фермеров, которым грозит банкротство из-за украинского кризиса, но Дэа уснул, пока ждал слова, в прямом эфире раздался храп, передает Sputnik. Ближнее зарубежье.
Ведущая безуспешно позвала спящего чиновника, гости в студии смеялись. Министр инцидент пока никак не комментировал.
Ранее румынские СМИ сообщили, что власти готовятся сократить финансовую помощь украинским беженцам, которые не устраиваются на работу, на которых уже потрачено 565 млн евро.