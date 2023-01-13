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Путин потребовал подготовить предложения по освобождению от воинской обязанности мобилизованных врачей
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Президент Владимир Путин ждет от Минобороны, Минздрава и руководителей четырех новых регионов России предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности мобилизованных врачей.
Российские ведомства совместно с властями ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей должны представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности протезистов, врачей-ортопедов и врачей других специальностей, призванных на службу, передает ТАСС.
Это поручение указано в перечне, опубликованном Кремлем. На исполнение этой задачи Путин отвел срок до 1 февраля.
СМИ: При попытке контратаки на Соледар ВСУ потеряли 200 человек
СМИ: Отступившие из Соледара подразделения ВСУ пытались прорвать окружение и потеряли 200 человек
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Украинские войска потеряли 200 человек при попытке организовать контратаку на Соледар, погибшие были объявлены Киевом «пропавшими без вести», следует из данных радиоперехвата.
Согласно разведданным, отступившие из Соледара сухопутные войска ВСУ пытались прорвать окружение, задействовав силы 46-й и 77-й бригад, но провести операцию не удалось.
«Безуспешный рейд к окруженному Соледару на легкой технике стоил подразделениям ВСУ порядка 200 человек убитыми. В целях занижения потерь в Соледаре погибшие были объявлены Киевом «пропавшими без вести», – передает RT в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в брошенных на прорыв окружения частях отсутствовали командиры рот и батальонов. Сообщается, что подразделения выдвинулись к Соледару на французских бронетранспортерах VAB и британских противоминных БТР Wolfhound, которые были обнаружены и уничтожены звеном штурмовиков Су-25 при корректировке с земли разведгруппой ВС России.
Кроме того, сообщается, что в ходе неудачной атаки ВСУ потеряли почти всю артиллерию огневой поддержки.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном освобождении города.
Позже стало известно, что ВСУ перебросили различные виды вооружений, в том числе артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), на Артемовское направление после потери Соледара.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими должны быть дальнейшие действия российских военных, чтобы закрепить успех после взятия Соледара.
Нагиев опроверг сообщения о пожертвовании 200 млн рублей на нужды СВО
Телеведущий Дмитрий Нагиев заявил, что не жертвовал 200 млн рублей на нужды СВО
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев опроверг сообщения о пожертвовании 200 млн рублей на нужды российской армии, заявив, что у него нет таких денег.
На вопрос о своих планах на будущее, Нагиев ответил: «Лишь бы у будущего были планы на меня! Поэтому я верю в светлое и искреннее! В любовь – в первую очередь». Об этом Нагиев заявил «Москве 24».
Ранее директор Дмитрия Нагиева Елена Шайкина назвала «непонятной информацией из соцсетей» сообщения о том, что артист якобы пожертвовал на СВО 200 млн рублей.
О том, что Дмитрий Нагиев якобы пожертвовал деньги на поддержку СВО, стало известно из поста во «ВКонтакте», опубликованного пользователем Борисом Константиновым, который является однофамильцем режиссера кукольного театра Бориса Константинова, который в свою очередь заявил RTVI, что не знает Нагиева, и информация о пожертвовании артиста является фейком. Сейчас пост удален.
Советник главы ДНР сообщил об оперативном окружении Артемовска
Советник главы ДНР Кимаковский сообщил об оперативном окружении Артемовска и плотном огне артиллерии
Артемовск (Бахмут) взят российскими войсками в оперативное окружение, формируются два «кулака», сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский
Кимаковский заявил, что «серьезные кулаки» создаются с двух сторон и «делают охват города». По его словам, «практически вокруг» города «плотно работает» российская артиллерия, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Напомним, установление контроля над Соледаром позволяет блокировать украинские силы в Артемовске и вести с выгодных позиций огонь артиллерии. В четверг подтверждено занятие российскими военными села Опытное к югу от Артемовска.
Описан алгоритм мародерства ВСУ в городах Донбасса перед бегством
Экс-посол ЛНР Мирошник: У ВСУ выработался алгоритм по разграблению городов перед бегством
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ВСУ при отходе из населенных пунктов уже традиционно вывозят колонны с личными вещами местных жителей. Разграбить и «загадить» город для них – норма поведения. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в Соледаре пожаловались на то, что при отходе из города противник вывез всю бытовую технику и личные вещи населения.
«Реальность такова, что за последние месяцы ВСУ перебросили в Соледар и Артемовск огромное количество живой силы. Среди них было немало людей криминального происхождения. Да и для большей части из них Донбасс – это чужие люди», – сказал Мирошник.
«Ничего другого от боевиков ожидать не приходится. Они в который раз без стеснения грабят города, занимаются откровенным мародерством. Это не пресекается их руководством. Когда наши военные заходят в город, то видят не только разрушения, но и попросту «загаженные» дома», – отмечает дипломат.
«У ВСУ даже появился своего рода алгоритм на этот счет. Вооруженные формирования заходят в город и в первую очередь отбирают автомобили, мотивируя это нуждами армии. Затем они переходят к жилым домам, куда против воли населения расселяют подразделение. Спустя какое-то время из этого здания делается долгосрочная огневая точка», – описал собеседник.
«Также есть неоднократные свидетельства того, как бегущие из городов ВСУ вывозят целые колонны со скарбом местных жителей. И там можно найти абсолютно все – от бытовых мелочей до матрасов и элементов мебели», – указывает он.
«Что касается сообщений о том, что командование ВСУ бросает подразделения, это происходит уже далеко не первый раз. Подобные ситуации фактически становятся своего рода закономерностью, «визитной карточкой» командования противника, наряду с мародерством», – заключил Мирошник.
Ранее местные жители рассказали, что ВСУ увезли из Соледара всю бытовую технику и личные вещи уехавших из города людей. По словам Сергея Кузина, вывозили всё, даже туалетную бумагу.
Украинские военные выламывали двери и ворота пустующих домов, а затем загружали награбленное в гражданские автомобили. При этом, когда сам Кузин это увидел, свое поведение ВСУ мотивировали «поиском удобной позиции».
Кроме того, по сообщениям местных жителей, противник обстреливал Соледар фосфорными снарядами, обвиняя в атаке российские войска. «Но российская армия тогда брала Владимировку, далековато она была», – цитирует Кузина РИА «Новости». Он также отметил, что украинские танки базировались в жилом секторе, откуда вели обстрел.
На фоне этого поступила очередная жалоба от самих военнослужащих ВСУ. Как рассказал телеканалу CNN один из бойцов, командование обещало отвести его подразделение, но на деле просто бросило их под Соледаром.
Он также рассказал, что у солдат закончилась еда, вода, среди них есть раненые. «Последняя эвакуация была три дня назад. Нам был дан приказ держаться до самого конца. Если не поступит срочный приказ об отходе, то мы просто не успеем», – цитирует его американский телеканал.
Напомним, основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «вагнеровцы» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Украинские войска потеряли 200 человек при попытке организовать контратаку на Соледар.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что успехи ВС России в Донбассе дали командованию свободу выбора для следующих операций.
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В Соледаре рассказали, как ВСУ разграбили местных жителей
В Соледаре рассказали, как ВСУ вывезли из города всю технику и вещи местных жителей
ВСУ увезли из города Соледар в ДНР всю бытовую технику и личные вещи уехавших из города жителей, рассказал местный житель Сергей Кузин.
По его словам, вывозили все, даже туалетную бумагу. Украинские военные выламывали двери и ворота пустующего после отъезда людей жилья, загружали в гражданские машины бытовую технику, вещи, передает РИА «Новости».
Сам Кузин рассказал, что поймал военных на месте, когда вместе с отцом пришел к соседям. «А они нам сказали, что позицию ищут», – вспоминает он.
Также местный житель добавил, что одна его знакомая выехала на Украину и рассказала позже, что на территории государства больше ломбардов с вывезенной из Донбасса техникой, чем продуктовых магазинов.
Напомним, основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «вагенровцы» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Украинские войска потеряли 200 человек при попытке организовать контратаку на Соледар.
МИД указал на столкновение России с «натовско-украинским конгломератом»
Директор департамента стран СНГ МИДа Полищук заявил о противостоянии России «натовско-украинскому конгломерату»
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Россия противостоит не Украине, а «натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату», заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Полищук указал, что с тех пор, как Киев отказался от переговоров, ситуация изменилась, «в состав России вошли новые регионы», так что в случае возобновления переговоров «должны учитываться новые реалии», передает ТАСС.
Он рассказал, что в конце февраля российская сторона «откликнулась на просьбу Киева», а в марте-апреле стороны «вышли на взаимоприемлемую основу для договоренностей». Однако Украина внезапно отказалась продолжать переговоры. Полищук выразил уверенность, что Киев сделал это «по указке англосаксов, испугавшихся перспективы мирного урегулирования».
Полищук отметил, что России приходится «иметь дело не с Киевом», а с «натовско-украинским военно-промышленным конгломератом», причем украинцы в нем – «инструмент вооруженной борьбы с Россией», а страны НАТО выполняют роль «тыла, поставщика оружия, разведданных и целеуказаний».
Хотя поступило уже около 20 предложений посредничества и так называемых добрых услуг для урегулирования, «не все они искренние и заслуживают доверия», сказал Полищук. В частности, это касается государств, которые ввели санкции против России и поставляют на Украину вооружения, «становясь тем самым стороной конфликта». Он не видит, «как это может сочетаться с их посредническими амбициями».
По мнению Полищука, отказ Киева от предложенного Россией рождественского перемирия говорит о том, что украинские власти не хотят ассоциироваться с жителями новых российских регионов, а также «с собственными гражданами, жизни и судьбы» которых Киеву «безразличны».
Полищука это не удивляет, ведь «есть восьмилетний опыт киевского саботажа работы контактной группы и нормандского формата, ежедневных обстрелов ВСУ городов Донбасса, невзирая на достигавшиеся тогда договоренности о прекращении огня на Рождество, Пасху и начало школьного учебного года». Он выразил сожаление, что международные структуры и страны Запада, как и прежде, попустительствуют такому поведению Киева.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, требуя признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также был выдвинут ряд политических условий. Однако из-за позиции Киева географические задачи СВО претерпели изменения. Так как ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области захотели вернуться в Россию, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
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В ДНР раъяснили данные об оперативном окружении Артемовска
Донецкий депутат Бердичевский: ВСУ по-прежнему способны поддерживать боевиков в Артемовске
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В Артемовске находится не менее пяти тысяч бойцов ВСУ. И несмотря на оперативное окружение, их до сих пор могут снабжать боеприпасами и провиантом, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее советник врио главы ДНР сообщил об оперативном окружении Артемовска.
«Артемовск действительно находится в оперативном окружении. Но это не означает, что ВСУ лишились возможности подвозить все новых бойцов, технику, боеприпасы и провиант», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Не исключаю, что в дальнейшем мы увидим взятие города по сценарию Соледара. Но это произойдет, скорее всего, не очень быстро. В Артемовске, по моим прикидкам, не менее пяти тысяч боевиков. И нам придется постепенно их оттуда выбивать», – продолжил собеседник.
«Вместе с тем события развиваются очень оперативно. Картина происходящего постоянно меняется. Идет почти непрерывная ротация. Но говорить о том, что ВСУ в этом районе попали в котел, пока рано. Необходимо продолжать разрушать их логистику и шире брать под огневой контроль ведущие к городу трассы», – предостерег Бердичевский.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что Артемовск взят российскими войсками в оперативное окружение. Он также отметил, что «серьезные кулаки» создаются с двух сторон и «делают охват города», плотно работает артиллерия, передает Первый канал.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что в деле освобождения всей территории республики настал переломный момент. Он отметил, что полное освобождение Соледара увеличивает возможности для дальнейшего продвижения в Артемовске и Северске, что само по себе «разрушит раздутый украинской пропагандой миф о несокрушимости ВСУ».
Помимо этого, врио главы ДНР добавил, что планомерное занятие Артемовска и Северска позволит прорвать оборонительную линию ВСУ, а также выйти к Славянскому и Краматорскому направлениям.
При этом накануне президент Украины Владимир Зеленский пообещал «беспрерывно» снабжать ВСУ в Артемовске боеприпасами. Донецкий депутат Владислав Бердичевский, говоря о наиболее перспективных направлениях после Соледара, отмечал, что ВС России надо разрушать логистику противника.
Напомним, установление контроля над Соледаром позволяет блокировать украинские силы в Артемовске и вести с выгодных позиций огонь артиллерии. В четверг подтверждено занятие российскими военными села Опытное к югу от Артемовска.
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Киев собрался предложить ГА ООН проект резолюции о «спецтрибунале» над Россией
Замглавы МИД Украины Джапарова сообщила о планах Киева предложить ГА ООН проект резолюции о «спецтрибунале» над Россией
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В 2023 году Украина собирается вынести на обсуждение проект резолюции ГА ООН о «спецтрибунале» против России, сообщила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.
Джапарова призвала членов ГА ООН поддержать идею «создания международного специального механизма». «Мы называем его между собой спецтрибуналом», – приводит ее слова ТАСС.
Как заявила Джапарова, в феврале для Киева приоритетом будет проект резолюции, касающийся «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского. Украинский постпред при ООН Сергей Кислица намерен «работать над модальностями обсуждения», сказала она. Джапарова сообщила, что «для принятия этой резолюции могут созвать чрезвычайную специальную сессию». Резолюция по трибуналу против России может быть рассмотрена в ГА ООН позднее в 2023 году, добавила она.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что инициативы по трибуналу против России по Украине нелегитимны. Он подчеркнул, что по Уставу ООН решения по созданию трибунала, чтобы судить Россию, может принимать лишь Совет Безопасности, ГА ООН таких «решений принимать не уполномочена».
Боец ВСУ заявил, что командование бросило его подразделение под Соледаром
Украинский военный заявил CNN, что командование бросило его подразделение под Соледаром
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По словам украинского военного, командование вооруженных сил Украины обещало отвести его подразделение, но «бросило» военнослужащих под Соледаром.
Военнослужащий провел телефонный разговор с журналистом CNN. Боец ВСУ заявил: «Если сегодня (четверг) не поступит указ об отводе войск, у нас, вероятно, не останется времени на отступление», – передает ТАСС.
«Нам сказали, что мы будем отведены. А теперь нас просто бросили», – заявил он, отметив, что последняя эвакуация проходила три дня назад. Его подразделению велели «держаться до самого конца», хотя другие «отступили сами или получили приказ об отступлении». Военный сообщил, что у него и его сослуживцев не осталось еды, кончается питьевая вода, хотя все еще остаются боеприпасы. В подразделении есть раненые, рассказал боец ВСУ.
Напомним, основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «вагенровцы» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Украинские войска потеряли 200 человек при попытке организовать контратаку на Соледар.
Минобороны рассказало о действиях российских войск при освобождении Соледара
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Освобождение города Соледара, имеющее важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении, завершено вечером в четверг, 12 января, сообщило Минобороны.
В сообщении в Telegram-канале ведомства говорится, что установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем подразделения ВСУ.
Подчеркивается, что взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск (сил). Удары по позициям ВСУ наносились непрерывно, отмечается в сообщении.
В Минобороны сообщили, что во время освобождения Соледара истребительной авиацией ВКС России были уничтожены три самолета и вертолет воздушных сил Украины, выполнявших задачи по огневой поддержке с воздуха украинских войск.
Кроме того, российские средства ПВО в районе Соледара сбили девять снарядов РСЗО «HIMARS», «Ольха» и «Ураган», выпущенных по занятым российскими войсками опорным пунктам.
В сообщении Минобороны указано, что во время освобождения города подразделения ВДВ совершили скрытый маневр с другого направления, успешно атаковали сходу позиции ВСУ, заняв господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон.
Также сосредоточенными на данном направлении силами и средствами радиоэлектронной борьбы российской группировки войск была подавлена система управления противника, а также сорвано применение украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что комплекс реализованных российской группировкой войск мероприятий обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению Соледара. Только за последние трое суток в районе города Соледара было уничтожено более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения ВСУ.
В Кремле накануне отмечали, что военные провели огромную работу в Соледаре, это самоотверженные и героические действия.
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Депутат решил обратиться в СК для проверки Гребенщикова на содействие терроризму
Депутат Госдумы Султан Хамзаев решил обратиться в СК из-за высказываний Гребенщикова
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев подготовил запрос в Следственный комитет с целью проверить высказывания музыканта Бориса Гребенщикова на содействие терроризму и дискредитацию ВС России.
Хамзаев заявил, что подготовил запрос в Следственный комитет РФ с просьбой проверить высказывания Бориса Гребенщикова в его интервью по статьям: «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации», а также «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства и «Содействие террористической деятельности», передает РИА «Новости».
По словам депутата, высказывания музыканта не должны оставаться без реакции и должной оценки. Кроме того, Хамзаев считает, что заявления «чумных актеров» являются идеологической войной, направленной на формирование пораженческого общественного мнения.
Ранее награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством» музыкант Борис Гребенщиков назвал русских, которые поддерживают СВО, «фашистами» и заявил, что собрал 12 млн евро, в том числе на нужды ВСУ.
Пригожин ответил на заявления Госдепа США о ЧВК «Вагнер»
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Высказывания представителей американского Госдепартамента о военной компании не беспокоят, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Вы знаете, меня не очень беспокоят действия США, поскольку, безусловно, это серьезный противник, но в данный момент, не ключевой», – отметил Пригожин в ответ на просьбу телеканала RTVI прокомментировать заявления советника Госдепартамента США Дерека Шолле о том, что деятельность ЧВК «Вагнер» вызывает беспокойство у Вашингтона, передает Telegram-канал группы «Конкорд».
Ранее советник Госдепа Дерек Шолле заявил, что США ведут работу, которая должна «нейтрализовать» деятельность ЧВК «Вагнер». По его словам, такая работа ведется, в частности, с правительством в Белграде.
Напомним, Госдеп заявил, что в связи с действиями ЧВК «Вагнер» в Центрально-Африканской Республике организация включена в список «вызывающих особую озабоченность» из-за якобы нарушения религиозных свобод. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что в Африке ЧВК «Вагнер» якобы подвергает опасности миротворцев и сотрудников ООН.
Захарова отказала Бербок в праве рассуждать о правде и лжи
Захарова напомнила о признании Меркель и отказала Бербок в праве рассуждать о правде и лжи
После стольких лет вранья Берлина о желании соблюдать минские договоренности у главы МИД Германии Анналены Бербок нет морального права говорить о правде и лжи, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова отметила в Telegram, что Бербок продемонстрировала «дипломатический класс», обвинив главу МИД России Сергея Лаврова в том, что он ее якобы обманул. Бербок утверждала, что «на пресс-конференции в Москве спросила Лаврова» о российских войсках на границе с Украиной. «Он ответил, что это обычные военные учения», – сказала Бербок. По ее словам, Россия всегда заявляла, что стремится «защитить русскоязычное население Украины», но «русские танки несли не детское питание, а смерть».
«Про танк и детское питание – это какой-то каламбур, видимо. Детское питание, одежду, лекарства в Донбасс возили тоннами восемь долгих лет. А такие как Анналена заявляли, рассматривая белые фургоны из биноклей, что это «вторжение танков в фурах», – ответила на это Захарова.
Бербок на пресс-конференции «никаких вопросов не задавала», хотя и заявила, что «сложно не рассматривать как угрозу» скопление российских войск у границы, отметила Захарова, пояснив, что «похожий вопрос» был задан не Бербок, а журналистом.
Лавров тогда указывал, что речь идет о «проведении необходимых мероприятий по боевой подготовке» российских войск на российской же территории. Он подчеркнул, что подобным занимается «любая страна», и что Россия «не может принимать какие-то требования, касающиеся российских вооруженных сил на нашей собственной земле».
«А теперь о лжи. Односельчане Ангелы Меркель помалкивали бы. Ложь – это то, что Бербок и все ее предшественники (а их было минимум трое на этом посту, начиная с Франка-Вальтера Штайнмайера) на протяжении семи с лишним лет говорили про Минские договоренности», – заявила Захарова, напомнив о высказываниях экс-канцлера Германии.
Напомним, в конце 2022 года Меркель признала, что минские соглашения рассматривались как попытка «дать Украине время», чтобы Киев стал сильнее. Позднее она подтвердила такую оценку договоренностей. После Меркель об этом же заявил Олланд. Президент России Владимир Путин указал, что это признание лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
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Небензя назвал США мировым жандармом и источником украинского кризиса
Постпред при ООН Небензя назвал США мировым жандармом и источником украинского кризиса
Истоки украинского кризиса лежат в нежелании Запада считаться с чужими интересами и стремлении США играть роль мирового жандарма, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза всемирной организации по теме верховенства права.
По его словам, главным тезисом во время выступлений западных коллег сейчас стало то, что поворотным моментом с точки зрения международного права якобы явилось начало специальной военной операции на Украине.
«Из этого может создаться впечатление о том, что до этого момента будто бы вообще ничего противоправного в мире не происходило», – передает ТАСС слова Небензи. Он отметил, что международное право ранее было попрано неоднократно и вовсе не Россией.
Небензя добавил, что истоки нынешней непростой ситуации лежат еще и в «неудержимом стремлении Вашингтона играть роль мирового жандарма, которую он самолично присвоил».
Ранее Небензя заявил, что он хотел бы увидеть решение конфликта на Украине, установленное путем переговоров, но при условии, что цели спецоперации будут достигнуты.
Путин простился с Рахимовым
Президент России Путин простился с первым президентом Башкирии Рахимовым
Президент России Владимир Путин, прибывший в Уфу в пятницу, простился с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым.
Путин пришел с букетом красных роз. Глава государства постоял, положив руку на гроб, передает РИА «Новости».
Траурное мероприятие проходит в государственном концертном зале «Башкортостан». Рядом с гробом установлен почетный караул.
Рахимов умер 11 января в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Он возглавлял регион более 20 лет. 15 июля 2010 года Рахимов ушел в досрочную отставку с поста главы Башкирии.