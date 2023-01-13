В СПЧ объяснили отмену отсрочки от мобилизации для многодетных отцов

Член СПЧ Киркора: Отмена отсрочки для многодетных отцов может быть связана с окончанием мобилизации

На фоне эскалации ситуации на Украине сложно предположить, будет с отсрочкой для многодетных отцов в будущем. Однако сейчас можно допустить, что ее отмена вызвана завершением мобилизации. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщила член СПЧ Ирина Киркора. Ранее в Госдуме сообщили об отмене Генштабом директивы, дающей право многодетным отцам на отсрочку.

«Вопрос о точном соответствии информации может быть адресован исключительно главному мобилизационному управлению Генштаба Минобороны России. Причина проста – речь идет о документе, который готовится данным управлением. Я видела только текст обращений семей, которым этот документ был продемонстрирован в момент отстаивания прав своих супругов», – разъясняет заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.

«Косвенно это было подтверждено несколькими должностными лицами, но я не видела юридически оформленного текста. Однако есть основания предполагать, что отсрочку могут отменить в связи с завершением мобилизации», – уточняет собеседница.

«Подчеркну, частичная мобилизация, которая проводилась, уже завершена. Данная отсрочка предусмотрена не в законодательном акте Российской Федерации. Но на фоне эскалации ситуации на Украине из-за действий Запада, нужно учитывать любой вариант развития событий», – подчеркивает общественница.

«Говорить о том, что будет с отсрочкой для многодетных отцов в будущем, могут только военные и верховный главнокомандующий. Мы, в свою очередь, можем только рассматривать те ситуации, которые появились в ходе мобилизации. Члены СПЧ часто возвращали многодетных отцов домой с мест боевого слаживания», – акцентирует собеседница.

«Поэтому мы говорим об этом в прошлом времени. Что будет в дальше – мы не знаем. Важно помнить, что директива – это не законодательный акт», – резюмирует Киркора.

Ранее в телеграм-канале депутата Госдумы Нины Останиной появилась информация об отмене отсрочки для многодетных отцов при мобилизации. В сообщении указывалось, что соответствующий документ, был направлен в военкоматы в конце декабря прошлого года за подписью якобы начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Позже военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов сообщил, что Генштаб отменил директиву, которая предоставляла отсрочку от мобилизации многодетным отцам, передает издание Chita.ru. «Решение отменено начальником Генерального штаба решением от 21 декабря. Документ от 4 октября отменен полностью», – заявил он.

Напомним, что 31 октября 2022 года Министерство обороны России сообщило об окончании мероприятий, проводимых в рамках частичной мобилизации. Позже это подтвердил и президент РФ Владимир Путин. При этом министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации 28 октября.