Офицер США оценил перспективы Украины в 2023 году

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13 января, пятница | Последнее обновление — 10:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно о массовой переброске танков США в Польшу и Литву
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Когда покидаешь Донбасс, неминуемо становится неловко от того, что ты уезжаешь, а они остаются – делать общее дело. Донбасс показывает всем нам невероятную стойкость, о самой возможности которой при равнинном течении жизни так легко забыть.
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Почему США выдают коррумпированному киевскому режиму очередные бесконтрольные транши на миллиарды долларов из бюджета, в то время как отменяется программа бесплатной медицинской помощи, принятая в связи с ковидом, и миллионы американцев останутся без медицинского обслуживания?
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На наших глазах сейчас западная часть человечества выпускает на волю все новых бесов, все новые силы, одержимые «добром», к которому нужно – пусть и насильно – привести весь цивилизованный мир. Но мы это уже проходили.
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Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
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Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Офицер США оценил перспективы Украины в 2023 году
Офицер США Риттер: Поставки НАТО Украине в 2023 году существенно сократятся
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Украину в 2023 году не ждет ничего хорошего, считает отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
Риттер в интервью изданию Consortium News сказал, что ни США, ни Североатлантический альянс не способны поддерживать поставки вооружения в прежнем объеме, пишет «Царьград».
По словам эксперта, переданная украинской стороне Западом военная техника в большинстве своем уничтожена. Даже если Киев сможет уговорить страны НАТО о новых поставках, они будут существенно ограничены и точно будут отличаться от прежних объемов.
Между тем ранее в пятницу стало известно, что американские танки и боевые машины начали массово перебрасывать в Польшу и Литву.
Блогеры высмеяли участницу «Мисс Вселенная» от Украины
В Сети раскритиковали образ представительницы Украины на конкурсе «Мисс Вселенная»
Представительница Украины на конкурсе «Мисс Вселенная» Виктория Апанасенко выступила на конкурсе национальных костюмов в виде «воина света» с крыльями и мечом.
Девушка вышла на сцену в белом платье и с крыльями за спиной, в руках она держала меч, по задумке, украинка представляла собой «воина света».
В соцсетях костюм конкурсантки раскритиковали. Так, автор Telegram-канала «Выпускайте Кракена» назвал костюм убожеством, который якобы «несет свет через темноту, которая пришла на украинские земли». Он также заявил, что выступление модели – это кривляние с куском пластика в виде меча.
«Страна-аттракцион», – прокомментировал выход модели Telegram-канал «Пул N3».
Стало известно о переброске сил ВСУ под Артемовск после потери Соледара
НМ ДНР: ВСУ перебросили вооружение на Артемовское направление после потери Соледара
ВСУ перебросили различные виды вооружений, в том числе артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), на Артемовское направление после потери Соледара, заявил депутат парламента ДНР Андрей Баевский.
По его словам, артиллерийские и реактивные системы залпового огня и другие вооружения, применявшиеся на направлениях Ясиноватой, Донецка и Горловки, были переброшены на северный фланг, чтобы попытаться сдержать наступление ВС России, передает ТАСС.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о значительном продвижении российских военных в районе Артемовска.
Финский президент назвал условия поставок Украине танков
Финская сторона может рассмотреть возможность поставок танков Leopard киевскому режиму, но их число будет ограничено, заявил финский президент Саули Ниинисте.
В случае создания совместного европейского проекта по оказанию помощи Киеву Финляндия может подключиться, но количество танков будет небольшое, поскольку страна сама граничит с Россией и не входит в НАТО, заявил Ниинисте, передает РИА «Новости».
Финляндия имеет около 200 танков Leopard 2. Для поставки танков на Украину потребуется реэкспортная лицензия Германии.
Ранее СМИ сообщали, что Хельсинки допускают отправку танков Leopard 2, но при условии, что если найдется группа поддерживающих эту идею стран. В частности газета Politico сообщала, что Франция и Польша подталкивают Германию к отправке танков Leopard Украине.
Вассерман: Зеленский хуже меня знает закон о гражданстве Украины
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Всякий, кто получил гражданство страны, с которой Украина не имеет договора о двойном гражданстве, автоматически лишается гражданства Украины. В 2016 году, когда я получил гражданство России, то сам воспользовался данным пунктом в украинском законодательстве, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, комментируя планы Киева лишать гражданства украинцев, имеющих еще и гражданство России.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди с гражданством России, но имеющие политическое или духовное влияние на Украину, должны иметь только российское гражданство.
«По закону Украины о гражданстве, всякий, кто добровольно получил гражданство страны, с которой Украина не имеет договора о двойном гражданстве, автоматически лишается гражданства Украины. В законодательстве Российской Федерации нет такого требования об автоматической утрате гражданства РФ в случае приобретения какого-то иного. Поэтому с точки зрения России, двойное гражданство Российской Федерации и Украины возможно, с точки зрения Украины – нет. Соглашения о двойном гражданстве между этими странами нет», – говорит Вассерман.
Он рассказывает, что в 2016 году, когда получил гражданство России, то сам воспользовался данным пунктом в украинском законодательстве, чтобы избавиться от гражданства Украины без прохождения всех формальных процедур, предусмотренных другими статьями этого закона.
«Так что Зеленский, очевидно, знает этот закон хуже, чем я. Но цель его вполне очевидна. Все это нацелено исключительно на то, чтобы убедить основную массу украинцев в том, что они не русские или хотя бы заставить их притворяться, что они не русские. А популярные деятели отреагируют на это по-разному. Но не стоит упускать тот факт, что заработок в России для большей части артистов значительно выше, чем на Украине», – отметил Вассерман.
Он напомнил, что и сам Зеленский стал долларовым миллионером благодаря съемкам в российском кинематографе, телепередачах, а также в связи с многочисленными выступлениями на российской сцене.
Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции в отношении 119 артистов. В их числе Евгений Петросян, певица Лолита Милявская, футболист Анатолий Тимощук, кинорежиссер Никита Михалков, а также певцы Филипп Киркоров и Дима Билан.
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Украина отвела часть войск в сторону белорусской границы
Украина отвела часть своих войск на север к белорусской границе, заявил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко телеканалу Sky News.
Он сказал, что ВСУ пришлось держать войска на севере страны, чтобы отвести их от линии фронта. Это сделано, чтобы не удалось перерезать линию, которая связывает Украину с Западом, передает РИА «Новости».
Ранее в погранкомитете Белоруссии сообщили, что украинские военные наводят оружие в сторону пограничных отрядов, показывают оскорбительные жесты и провоцируют.
В четверг Минобороны России проинспектировало боеспособность российских частей в Белоруссии.
Советник главы ДНР сообщил об оперативном окружении Артемовска
Советник главы ДНР Кимаковский сообщил об оперативном окружении Артемовска и плотном огне артиллерии
Артемовск (Бахмут) взят российскими войсками в оперативное окружение, формируются два «кулака», сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский
Кимаковский заявил, что «серьезные кулаки» создаются с двух сторон и «делают охват города». По его словам, «практически вокруг» города «плотно работает» российская артиллерия, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Напомним, установление контроля над Соледаром позволяет блокировать украинские силы в Артемовске и вести с выгодных позиций огонь артиллерии. В четверг подтверждено занятие российскими военными села Опытное к югу от Артемовска.
В ДНР объяснили стратегическое значение Соледара для взятия Артемовска
Установление контроля над Соледаром позволяет блокировать украинские силы в Артемовске и вести с выгодных позиций огонь артиллерии, заявил подполковник Народной милиции ДНР и депутат парламента республики Андрей Баевский.
Соледар находится на важной стратегической позиции, которая полностью отрезает пути снабжения со стороны Северска, сказал Баевский в эфире «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
Также Соледар дает возможность почти напрямую наблюдать трассу со Славянска на Артемовск и работать по ней прямой наводкой. «Однозначно она будет обстреливаться всеми видами вооружения», – добавил депутат.
Соледар важен как населенный пункт, позволяющий перерезать логистические пути к Артемовской группировке, что не даст пополнять ее личным составом и боеприпасами.
Также город дает возможность вести артиллерийский огонь в сторону Славянска, Краматорска, Константиновки, Артемовска и Северска. Это поможет избежать лишних жертв при штурме и быстро подавить оборону противника.
«Поэтому Соледар очень важен. Возможно, это даже самый важный кирпич в вопросе штурма Артемовска», – подвел итог он.
До этого Баевский сообщал, что украинские войска перебросили на Артемовское направление после потери Соледара различные вооружения, включая РСЗО и артиллерию.
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Украинские зенитчики напугали американцев
Сенатор из Оклахомы Дам потребовал не пускать украинцев для обучения применению Patriot
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Сенатор из Оклахомы Натан Дам потребовал не пускать военнослужащих ВСУ на территорию штата, где они должны учиться использованию систем ПВО Patriot.
По его словам, он подал резолюцию об отказе украинцам в доступе в Оклахому для обучения стрельбе из системы ПВО Patriot, поскольку опасается, что военные ВСУ по ошибке могут выпустить ракету по жителям штата, как они «сделали с невинными поляками», передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие ужасные ошибки украинских ракетчиков закончились трагедией. Кроме инцидента в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, на который ссылается генерал, произошел похожий случай за день до этого. Советник МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что ВСУ сбили над Киевом якобы российскую крылатую ракету, которая была нацелена на один из объектов критической инфраструктуры. В результате осколки попали в дом в Печерском районе Киева.
Напомним, в среду Wall Street Journal сообщала, что около ста украинских военных начнут обучение использованию системы противоракетной обороны Patriot на военной базе Форт-Силл штата Оклахома уже на следующей неделе.
СМИ: Украину разозлило желание Германии вести переговоры с Россией
Die Welt: В Киеве разозлились из-за призывов немецкой партии СДПГ начать переговоры с Россией
Социал-демократическая партия Германии призвала учитывать Россию в мировой концепции безопасности и выступила за сохранение дипломатических контактов с Москвой, чем вызвала недовольство в Киеве, пишет немецкая газета Die Welt.
В ежегодной программе партии говорится о том, что в «небольших частичных областях» с Москвой можно достичь успеха в переговорах.
В Киеве осудили такой подход, замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что войны почти всегда решаются на поле боя, и Германия, по его словам, должна знать это лучше других, передает радио Sputnik.
В немецком издании напомнили, что украинские власти скептически относятся к урегулированию конфликта путем переговоров до тех пор, пока Россия не «вернет» Крым и другие территории.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что прекращение огня на Украине и в Донбассе на российских условиях не положит конец «ужасу для украинского народа».
Стало известно о массовой переброске танков США в Польшу и Литву
Reuters: США начали массовую переброску танков в Польшу и Литву
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Американские танки и боевые машины начали массово перебрасывать в Польшу и Литву, сообщают западные информагентства.
По данным Reuters, техника начала поступать 11 января в порт Флиссинген в Нидерландах, затем ее отправят в Польшу и Литву.
Уточняется, что переброска военной техники осуществляется в рамках укрепления восточного фланга Североатлантического альянса, пишет ФАН.
Как сообщил полковник Роберт Келлам, курирующий операцию с американской стороны, во Флиссинген прибывает практически 1250 единиц военной техники. Речь идет о танках M-1 Abrams и боевых автомобилях Bradley из второй бригадной боевой группы первой кавалерийской дивизии из Форт-Худа.
Ранее на этой неделе также стало известно, что Польша передаст Украине партию танков Leopard немецкого производства. Немецкие танки появятся на Украине впервые со времен Великой Отечественной. Газета ВЗГЛЯД писала, чем российская армия встретит немецко-польские танки на Украине.
Киев собрался предложить ГА ООН проект резолюции о «спецтрибунале» над Россией
Замглавы МИД Украины Джапарова сообщила о планах Киева предложить ГА ООН проект резолюции о «спецтрибунале» над Россией
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В 2023 году Украина собирается вынести на обсуждение проект резолюции ГА ООН о «спецтрибунале» против России, сообщила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.
Джапарова призвала членов ГА ООН поддержать идею «создания международного специального механизма». «Мы называем его между собой спецтрибуналом», – приводит ее слова ТАСС.
Как заявила Джапарова, в феврале для Киева приоритетом будет проект резолюции, касающийся «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского. Украинский постпред при ООН Сергей Кислица намерен «работать над модальностями обсуждения», сказала она. Джапарова сообщила, что «для принятия этой резолюции могут созвать чрезвычайную специальную сессию». Резолюция по трибуналу против России может быть рассмотрена в ГА ООН позднее в 2023 году, добавила она.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что инициативы по трибуналу против России по Украине нелегитимны. Он подчеркнул, что по Уставу ООН решения по созданию трибунала, чтобы судить Россию, может принимать лишь Совет Безопасности, ГА ООН таких «решений принимать не уполномочена».
УВЗ отправил Минобороны новую партию Т-90М
«Уралвагонзавод»: Новая партия танков Т-90М «Прорыв» отправлена Минобороны
«Уралвагонзавод» успешно завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М «Прорыв», новая партия модернизированных новейших танков отправлена Минобороны.
Как сообщили в компании, «Уралвагонзавод» завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М «Прорыв» и отправил их Минобороны, передает ТАСС.
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, на танках установлена динамическая защита нового поколения, новая пушка, новая башня, современные средства связи и более мощный двигатель, которые позволяют экипажу танка эффективно поражать цели.
Сегодня танковый конвейер УВЗ работает круглосуточно, как и другие цеха механосборочного производства, отмечается в Telegram-канале Минпромторга.
Напомним, в августе генеральному директору «Уралвагонзавода» (УВЗ) Александру Потапову вручили госконтракты по поставкам танков Т-90М.
МИД указал на столкновение России с «натовско-украинским конгломератом»
Директор департамента стран СНГ МИДа Полищук заявил о противостоянии России «натовско-украинскому конгломерату»
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Россия противостоит не Украине, а «натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату», заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Полищук указал, что с тех пор, как Киев отказался от переговоров, ситуация изменилась, «в состав России вошли новые регионы», так что в случае возобновления переговоров «должны учитываться новые реалии», передает ТАСС.
Он рассказал, что в конце февраля российская сторона «откликнулась на просьбу Киева», а в марте-апреле стороны «вышли на взаимоприемлемую основу для договоренностей». Однако Украина внезапно отказалась продолжать переговоры. Полищук выразил уверенность, что Киев сделал это «по указке англосаксов, испугавшихся перспективы мирного урегулирования».
Полищук отметил, что России приходится «иметь дело не с Киевом», а с «натовско-украинским военно-промышленным конгломератом», причем украинцы в нем – «инструмент вооруженной борьбы с Россией», а страны НАТО выполняют роль «тыла, поставщика оружия, разведданных и целеуказаний».
Хотя поступило уже около 20 предложений посредничества и так называемых добрых услуг для урегулирования, «не все они искренние и заслуживают доверия», сказал Полищук. В частности, это касается государств, которые ввели санкции против России и поставляют на Украину вооружения, «становясь тем самым стороной конфликта». Он не видит, «как это может сочетаться с их посредническими амбициями».
По мнению Полищука, отказ Киева от предложенного Россией рождественского перемирия говорит о том, что украинские власти не хотят ассоциироваться с жителями новых российских регионов, а также «с собственными гражданами, жизни и судьбы» которых Киеву «безразличны».
Полищука это не удивляет, ведь «есть восьмилетний опыт киевского саботажа работы контактной группы и нормандского формата, ежедневных обстрелов ВСУ городов Донбасса, невзирая на достигавшиеся тогда договоренности о прекращении огня на Рождество, Пасху и начало школьного учебного года». Он выразил сожаление, что международные структуры и страны Запада, как и прежде, попустительствуют такому поведению Киева.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, требуя признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также был выдвинут ряд политических условий. Однако из-за позиции Киева географические задачи СВО претерпели изменения. Так как ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области захотели вернуться в Россию, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
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В Польше раскрыли цель передачи танков Украине
В Польше заявили о принуждении Европы поставлять танки Украине
Власти Польши приняли решение отправить Украине роту танков Leopard, чтобы вынудить другие страны поступить аналогичным образом, заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.
Отвечая на вопрос о том, зачем Варшава решила передать Киеву танки Leopard, Мюллер сказал, что Польша решилась на это, чтобы другие страны начали действовать аналогично, потому что Украине нужно оружие, и подобное политическое давление подключит Европу к таким действиям, передает ТАСС.
Ранее Bild сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц оказался под большим давлением после решения Польши передать Украине танки Leopard, Берлин принуждают принять решение.
Напомним, польский президент Анджей Дуда пообещал передать Украине роту танков Leopard 2 немецкого производства.
Польские наемники расстроились из-за уничтожения боекомплекта ударом ВС России
Разведчики группы «Викинг» Западного военного округа (ЗВО) локализовали пункт временной дислокации наемников в поселке Красногоровка в ДНР, после чего по пункту нанесли удар.
Оператор беспилотника «Викингов» скорректировал огонь из орудия «Мста-С», его 152-мм снаряд пробил укрепления и подорвал боекомплект внутри постройки, передает РИА «Новости».
В пункте находилось до роты личного состава, согласно разведданным, потери составили от 30 до 40 человек.
«Викинги» отметили, что, согласно данным с радиоперехвата, больше всего расстраивались из-за атаки польские наемники. При этом больше всего их возмутила потеря боекомплекта, а не гибель товарищей.
Ранее в январе появились записи переговоров польских наемников, которые умоляли ВСУ вывести их из зоны спецоперации на Украине.
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