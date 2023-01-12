В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях нового штамма коронавируса «кракен»

Глава Роспотребнадзора Попова предупредила об особенностях штамма коронавируса «кракен»

Субвариант штамма коронавируса «кракен» не стал более тяжелым или более смертельным, но он ведет к непростому заболеванию с осложнениями и длительными проявлениями, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова заявила, что на клинические проявления эта мутация значимого влияния не оказала, но вместе с тем он так же, как и другие варианты «омикрона», «ведет к непростому заболеванию, которое может осложняться еще и длительными проявлениями», передает ТАСС.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что речь идет о лонгковиде и постковиде, иммунной защиты, сформированной после предыдущей встречи с другим геновариантом или после вакцинации, может не хватить.

Напомним, в четверг в России выявили первый случай нового штамма коронавируса «кракен». Вместе с тем, в Роспотребнадзоре подчеркнули, что вводить ограничения не планируется, так как по имеющимся данным, «кракен» не вызывает тяжелого течения заболевания.