В Запорожской области обсудили перспективы развития молодежных программ

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий провел рабочую встречу с министром по молодежной политике региона Антоном Тицким, на которой оценил результаты работы и подчеркнул важность развития добровольческих движений.

«Приятно, что за короткое время министерству удалось открыть для нашей молодежи новые перспективы развития, образовательные площадки, помочь влиться в большие молодежные движения России», – написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Врио губернатора отметил, что было проведено множество образовательных лекций, концертов, форумов, фестивалей, тематических встреч. Также он рассказал, что более 10 тыс. детей и молодежи области отдохнули в летних лагерях страны, побывали на новогодних праздниках в Москве, влились в лучшие российские молодежные организации и движения: «Юг Молодой», «Движение первых», «Волонтеры Победы», «Знание», «Молодая Гвардия Единой России».

Балицкий подчеркнул важность развития добровольческих движений, по его словам, общая численность вовлеченных в эту деятельность ребят составляет 15 тыс. человек.

«Правительство Запорожской области окажет максимальную поддержку нашей молодежи, которая в будущем с багажом знаний, компетенций и любовью к Родине будет развивать Запорожскую область», – отметил Балицкий.