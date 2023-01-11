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Кадыров: В спецоперации на Украине приняли участие свыше 21 тыс. чеченских бойцов
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С начала СВО в ней приняли участие свыше 21 тыс. чеченских бойцов, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
Как сообщил Кадыров в своем Telegram-канале, в ходе заседания республиканского штаба СВО был заслушан доклад главы штаба, председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, который сообщил, что с начала спецоперации в ней приняли участие свыше 21 тыс. чеченских бойцов, а более 9 тыс. военных сейчас находятся на передовой. По словам Кадырова, все они обеспечены необходимым вооружением и обмундированием, что позволяет им эффективно нести службу.
Ранее Кадыров сообщил, что в зону проведения специальной военной операции из Чечни отправились порядка 300 бойцов ОМОН.
Американские бронетранспортеры не выдержали украинских морозов
В соцсетях показали сломавшуюся от мороза на Украине американскую бронемашину
Американская бронемашина не приспособлена для украинских морозов, следует из опубликованной офицером ЛНР Андреем Марочко видеозаписи со сломавшимся бронетранспортером «Бредли».
В своем Telegram-канале он опубликовал видеозапись, на которой солдат ВСУ жалуется, что западная техника не работает в мороз – заводится, но гусеницы промерзают настолько, что машина не двигается с места.
Ранее в Белом доме сообщили о передаче нового пакета военной помощи Вашингтона Киеву на 3 млрд долларов.
До этого военный эксперт Питер Сучиу рассказал, какие три вида вооружений США, по его мнению, никогда не передадут Украине, в том числе из-за страха перед Россией. Кроме того, СМИ сообщали, что США изменили РСЗО HIMARS, которые отправили на Украину, чтобы Киев не смог использовать их для ударов вглубь России.
Пригожин объявил о взятии всей территории Соледара под контроль
Пригожин: Подразделения ЧВК «Вагнер» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел
Подразделения ЧВК «Вагнер» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои, сообщил основатель группы Евгений Пригожин.
Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Он также подчеркнул, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК «Вагнер», передает ТАСС.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об освобождении центра Соледара бойцами ЧВК «Вагнер» и зачистке западной части города. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в Соледаре и Артемовске – стратегических пунктах, которые украинское командование пытается удержать любой ценой.
Арестович заявил о бегстве ВСУ под Соледаром
Советник главы офиса президента Украины Арестович заявил о бегстве украинских вооруженных сил под Соледаром
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о бегстве подразделений украинских вооруженных сил под Соледаром.
Арестович заявил в эфире YouTube-канала Марка Фейгина* (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов), что под Соледаром у вооруженных сил Украине есть подразделения, которые «бежали и бегут». По словам советника главы офиса Владимира Зеленского, когда рота убегает с направления, их соседям, как правило, становится очень грустно, а туда забегает противник, передает РИА «Новости».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил об установлении контроля над всей территорией Соледара. Он также сообщил, что в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои с остатками противника. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в стратегических пунктах Соледар и Артемовск.
Медведев призвал быстрее модернизировать российские танки
Противники России модернизируют советские Т-72 для Украины, Россия должна действовать быстрее и эффективнее, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии.
По его словам, сейчас главный вопрос – производство, ремонт и поставки танков, именно эти задачи являются актуальными, передает ТАСС.
«Обратил сегодня внимание на информацию, что наши противники профинансировали модернизацию 100 танков Т-72», – сказал он.
Замглавы СБ России напомнил, что российский ОПК начал модернизацию танков в прошлом году.
Он отметил, что работа связана с рядом проблем. Медведев попросил подготовить доклад на эту тему, попросив сконцентрироваться именно на результатах выпуска бронетанковой техники в 2022 году и перспективах на 2023 год.
Ранее Дмитрий Медведев предупредил, что частые нарушения при реализации гособоронзаказа обернутся уголовной ответственностью. Задачи в этой сфере он назвал очевидными, призвав оперативно решать проблемы.
ВКС России начали применять в зоне СВО вертолеты Ка-52М с ракетами «Изделие 305»
Россия начала использовать в зоне СВО вертолеты Ка-52М с ракетами «Изделие 305»
Российская авиация начала применять в спецоперации на Украине модернизированные вертолеты Ка-52М, вооруженные ракетами «Изделие 305», сообщил информированный источник.
По словам источника, в рамках спецоперации применяются модернизированные вертолеты Ка-52М, которые наносят удары по украинским объектам, бронетехнике и живой силе высокоточными ракетами «Изделие 305», передает РИА «Новости».
Как сообщил источник, возможность применения нового боеприпаса делает Ка-52М важнейшим ударным средством переднего края.
Напомним, в октябре в Сети появился ролик, в котором показано, как «Изделие 305» влетает в окно здания, в котором находится техника ВСУ, причем во время полета оператор сообщает, что цель будет поражена «в окошечко».
В России оценили желание США изменить динамику конфликта на Украине
Эксперт Козюлин: ВСУ могут использовать БМП Bradley для атаки на небольших участках фронта
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БМП Bradley станут первым видом западного наступательного вооружения, который получит Украина. Они создадут ряд проблем для наших войск, однако в корне изменить ситуацию на фронте не смогут. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Вадим Козюлин, комментируя желание Вашингтона изменить динамику конфликта на Украине с помощью поставок БМП.
«Сегодня ВСУ потеряли часть возможностей для атаки, поэтому Вашингтон решил поднять градус эскалации и поставить новое вооружение. Стоит заметить, что ранее Украине не предоставляли наступательную технику. Но БМП Bradley и Stryker можно отнести именно к такому типу вооружений», – сказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ.
«Примечательно, что это еще не самая современная техника. Белый дом пока воздерживается, например, от поставок танков Abrams и авиации. Это связано с опасениями Вашингтона из-за того, что Киев начнет наносить удары вглубь российской территории», – отмечает собеседник.
При этом США пока передают небольшую партию машин, которая не сможет «в корне изменить ход боевых действий». «В целом же Bradley создавалась как ответ на наши БМП-1 и БМП-2», – сказал эксперт.
«Американская машина также может противостоять нашим танкам Т-72. Кроме пушки и пулеметов, у нее есть противотанковые ракеты, которые могут поражать бронетехнику на приличном расстоянии. Bradley способен перевозить живую силу, использоваться для разведывательных операций и наступления», – объяснил Козюлин.
«Stryker – это колесная бронемашина, которая соответствует нашей БТР-80. Она позволяет увеличить маневренность мотопехоты, обеспечивает броневую защиту от осколочных повреждений и даже крупнокалиберных пулеметов», – продолжил он.
«Это универсальное средство, поэтому ВСУ могут использовать машины практически где угодно. Причем если сконцентрировать некий ударный кулак, то есть шанс для наступления на небольшом участке фронта. Украинские военачальники уже неоднократно говорили, что готовят атаку. Возможно, для этого они и будут использовать эти американские поставки», – заключил Козюлин.
Напомним, 6 января США объявили о новом пакете помощи Украине в 2,8 млрд долларов. Среди прочего, они намереваются отправить Киеву 50 БМП Bradley и самоходные гаубицы. Еще 225 млн долларов планируется потратить на укрепление военного потенциала Киева и модернизацию ВСУ. Также в пакет включены 682 млн долларов для партнеров по НАТО на Востоке.
Как рассказал глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, США отправляют БМП, чтобы изменить динамику боевых действий. На брифинге он сообщил, что на Украине есть несколько видов динамики. Одна из них – наличие российской техники и военных. Именно этот аспект Вашингтон и хочет изменить.
После заявлений США об отправке на Украину американских БМП Bradley ряд крупных Telegram-каналов объявили о наградах для первого бойца, кто сможет подбить эту машину. Суммарная стоимость призов уже перевалила за миллион рублей.
Среди призов немало того, что пригодится в зоне ведения боевых действий. Например, Telegram-канал «Zаписки Vетерана» дарит квадрокоптер Mavic 3, «Повернутые на войне» – тепловизор VENOX, «Лаборатория ППШ» – прицел «Легат 335» и подавитель ГНСС ЛГШ-600.
Снайперскую винтовку LAR-10 «Счетчик» дарит канал «Лобаев!», а «Medex Tactical» готов подарить комплект гемостатиков Celox и жгут-турникет CAT Gen 7. Кроме того, среди призов предусмотрены рации авиационного диапазона и складные армейские буржуйки.
В списке также встречаются денежные призы, аптечки, экипировка, билеты на концерт, различные варианты патриотического мерча и книги. При этом канал RSOTM обещает увеличить ставку с миллиона рублей до двух в случае, если кому-то удастся первым подбить танк Leopard (если такие поставки со стороны Запада состоятся).
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как поставки западных танков Украине изменит ситуацию на фронте.
Авиация ВКС России сбила три самолета Су-25 ВВС Украины
Истребительной авиацией ВКС сбиты три украинских самолета Су-25 в районах Пушкино, Ясеновое и Максимильяновка ДНР, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Средствами ПВО за последние сутки уничтожены десять украинских беспилотников в районах пунктов Оборотновка, Площанка, Червонопоповка, Подкуйчанск, Житловка, Голиково и Кременная ЛНР, Волноваха, Валерьяновка и Евгеновка ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Пушилин рассказал о скором освобождении Соледара и Артемовска
После освобождения Соледара российские войска будут освобождать Артемовск и Северск, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Далее усилия будут направлены на Краматорское и Славянское направления, сообщил глава региона в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.
Ранее Пушилин в эфире Первого канала сообщил, что города Соледар и Артемовск близки к освобождению. В понедельник командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов также сообщил, что в ближайшие дни Соледар может быть освобожден.
Напомним, замминистра обороны Украины Анна Маляр подтверждала, что российские войска провели перегруппировку и начали новый штурм Соледара.
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении всей территории ДНР
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Настал переломный момент в освобождении всей территории ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин.
По его словам, в данный момент Марьинка находится практически под контролем российских военных, однако противнику на окраине удалось закрепиться в жилом секторе, передает РИА «Новости».
Врио главы ДНР отметил, что полное освобождение Соледара увеличивает возможности для дальнейшего освобождения Артемовска и Северска. Что само по себе «разрушит раздутый украинской пропагандой миф о несокрушимости ВСУ».
Также Пушилин заметил, что взятие города позволит выйти к Славянскому и Краматорскому направлениям. А это, в свою очередь, ознаменует переломный момент к освобождению всей территории ДНР.
Кроме того, офицер добавил, что занятие российскими военными Соледара, Артемовска и Северска позволит разрушить оборонительную линию ВСУ.
Ранее Пушилин сообщил, что центр города Соледара уже находится под контролем российских сил. До этого Пушилин заявил о скором полном освобождении Соледара.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в Соледаре и Артемовске – стратегических пунктах, которые украинское командование пытается удержать любой ценой.
Пушилин заявил об освобождении центра Соледара от ВСУ
Врио главы ДНР Пушилин: Центр Соледара находится под контролем российских сил
Центр города Соледара уже находится под контролем российских сил, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
Врио главы ДНР заявил в эфире Первого канала, что, по имеющейся у него информации, центр Соледара уже находится под контролем подразделений ЧВК «Вагнер», бойцы проводят зачистку в западной части города. Он также сообщил, что противник несет серьезные потери в живой силе и в технике, передает ТАСС.
Ранее во вторник Пушилин заявил о скором освобождении Соледара. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в Соледаре и Артемовске – стратегических пунктах, которые украинское командование пытается удержать любой ценой.
ВС России уничтожили расчеты польских минометов в ЛНР
Российские военные ликвидировали расчеты 120-миллиметровых польских минометов в ЛНР
Российские артиллеристы уничтожили используемые ВСУ польские 120-миллиметровые минометы в ЛНР.
По словам военнослужащего с позывным «Слон», вблизи российских военных разорвалась польская мина, это определяют по бесшумным характеристикам. «По нам работает», – передает РИА «Новости» его слова.
В этой связи ВС России определили направление стрельбы противника, рассчитали расстояние до миномета и передали координаты артиллеристам. Те, в свою очередь, ударили по целям из гаубицы калибра 152 мм в районе населенного пункта Червоная Диброва в зоне ответственности Западного военного округа.
Ранее российские войска поразили одну из военных частей ВСУ в зоне спецоперации самым мощным в мире самоходным минометом 2С4 «Тюльпан».
Пушилин: Жители Артемовска смогут выбрать новое название города
Врио главы ДНР Пушилин заявил, что жители Артемовска смогут выбрать новое название города без спешки и законно
Решение о новом названии Артемовска должны принять местные жители без спешки, после формирования местных органов власти, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
В своем Telegram-канале он подчеркнул, что для того чтобы узнать мнение людей, им нужно вначале создать элементарные условия для жизни. Пушилин отметил, что в случае, если жители захотят переименовать название города, им будет предоставлена такая возможность.
Также врио главы ДНР напомнил, что в марте 2022 года был подписан указ, согласно которому населенным пунктам республики, ранее находившимся под контролем Украины, возвращают названия, закрепленные за ними по состоянию на 11 мая 2014 года.
Напомним, российские войска достигли определяющих успехов в Соледаре и Артемовске.
В Харькове объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской области на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Минцифры.
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в регионе в 21.20 мск, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Анналена Бербок первой из членов нынешнего кабинета министров Германии посетила Украину после начала спецоперации России, в сопровождении главы украинского МИД Дмитрия Кулебы она находится в Харькове.
Напомним, после российских ударов по энергетической инфраструктуре единая энергосистема на Украине фактически перестала существовать.
Пентагон назвал сроки и место обучения солдат ВСУ системам ЗРК Patriot
Пентагон подтвердил, что украинские военные начнут на следующей неделе обучение для работы с зенитно-ракетным комплексом Patriot на базе в американском штате Оклахома.
Местом обучения станет Форт-Силл в штате Оклахома, заявил пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер, передает РИА «Новости».
Вашингтон намерен за несколько месяцев ускоренно подготовить 90-100 украинских военных применять и обслуживать комплексы Patriot, первая батарея которых вошла в американский пакет помощи Украине.
В Форт-Силл расположен тренировочный центр, где обучаются зенитчики из союзных США стран.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Напомним, после падения на деревню в Польше украинской ракеты, Германия согласилась направить в Польшу ЗРК Patriot. При этом Варшава высказала предложение предоставить немецкие ЗРК Patriot украинской стороне, хотя свои передавать не стала.
В конце декабря 2022 года Associated Press сообщило, что США поставят Украине системы противоракетной обороны Patriot. Поставки ракетных комплексов начнутся в первой половине 2023 года.
Захарова прокомментировала ситуацию с задержанием Касема в Латвии
Спикер МИД Захарова назвала постыдным то, что инцидента с задержанным журналистом Касемом в Латвии нет в повестке СПЧ
Стыдно, что инцидент с задержанием в Латвии журналиста Марата Касема не стоит в повестке следующей сессии Совета ООН по правам человека, которая начнется в конце февраля, заявила спикер МИД Мария Захарова.
По ее словам, тема преследования журналиста в связи с его профессиональной деятельностью и последующий арест с неоднократными допросами вряд ли может не быть постоянной темой повестки дня Совета по правам человека ООН. «Значит, что-то там не так», – передает радио Sputnik ее слова.
Захарова подчеркнула, что тема об инциденте с Касемом будет постоянно звучать из уст российских представителей в международных организациях.
Ранее Совет по правам человека при президенте России призвал ООН, ОБСЕ и Совет Европы вмешаться в ситуацию с задержанием Касема. Тридцатого декабря он приехал в Латвию по семейным делам и был задержан. Пятого января рижский суд заключил журналиста под стражу. По словам адвоката, Касема могут обвинять в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России, а также в шпионаже.