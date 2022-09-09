В Кремле пообещали выверенные меры на санкции Запада

Ответные меры на западные санкции, включая рейдерские захваты имущества у российского бизнеса, будут выверенными, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Главная мысль президента заключалась в том, что мы будем делать то, что соответствует нашим интересам, а нашим интересам будут соответствовать шаги, конечно, контршаги, но не всегда те, которые носят зеркальный характер. Разумеется, скажем так, незаконное, преступное, рейдерское отношение к нашему бизнесу, например, конечно, какие-то ответные шаги будут, но, опять же, все это будет разумно, все это будет тщательно выверено», – передает его слова РИА «Новости».

Песков добавил, что Россия заинтересована в тех, кто будет инвестировать в страну, как любая нормальная страна.

«Мы говорили о том, что мы заинтересованы в том, чтобы к нам приезжали туристы, в том числе и из тех стран, которые мы считаем недружественными, почему бы и нет. В конце концов, люди должны видеть нашу страну, они должны понимать, что то, что они смотрят и видят о нашей стране в своих странах, это ложь. Но объяснить им это можно, только пригласив их сюда. Вот что имел в виду президент. Вот таким образом и будет выстраиваться линия», – сказал Песков.

Также, по словам представителя Кремля, Россия зеркально ответит на меры против российских дипломатов и участников международных мероприятий.

«Конечно, если речь идет о совершенно неадекватном поведении в отношении наших дипломатов, в отношении участников тех или иных международных мероприятий, то там будут более зеркальный характер носить наши ответы, в соответствии с принципом взаимности, который является краеугольным камнем дипломатических отношений», – сказал Песков.

Говоря о визовых ограничениях для россиян, Песков заявил, что в отношении них также будет действовать принцип не навредить интересам России. «Мы видим, что они заняли совершенно крайнюю позицию. Будет рассматриваться, опять же, здесь главный принцип то, что не будет вредить нашим интересам», – заключил представитель Кремля.

Напомним, Совет ЕС окончательно утвердил решение о приостановке облегченного визового режима с Россией.