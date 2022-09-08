Раймонд Паулс высказался о запрете на въезд россиян в Прибалтику

Эксперт оценил ход боевых действий в Харьковской области

«ВСУ активизировали боевые действия на Харьковщине под получение новых траншей помощи от США и стран НАТО. И в ближайшие дни нам стоит ожидать тяжелых позиционных боев, как и неделю назад на Херсонщине», – заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию в регионе.

«Есть огневое перекрытие дорог, которые ведут на северо-восток и юго-восток из Балаклеи. Сейчас была выведена из строя часть артиллерии ВСУ, поэтому у нас есть возможность вывезти оттуда раненых и доставить туда подкрепление», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«То же самое происходит и на юго-восточной дороге, которая накрывается огнем из занятой противником Вербовки. На утро 8 сентября известно, что наступление ВСУ остановлено, идут тяжелые бои под Шевченково. Это происходит в районе трассы, которая ведет из Балаклеи через Волохов Яр на Купянск. Севернее Волохова Яра противник был остановлен», – добавил собеседник.

«Скорее всего, речь идет о нескольких клиньях, которые были втиснуты в нашу оборону. Очевидно, что следующей целью ВСУ будет район севернее Норцовки, где есть большой выступ Северского Донца. В начале лета противник использовал ее в качестве плацдарма для нанесения ударов по нашей изюмской группировке. Тогда у них ничего не получилось, но теперь, вероятно, они попробуют повторить этот шаг», – допускает Онуфриенко.

«Сейчас к нам подходит подкрепление, противник в районе Андреевки также ждет дополнительные силы. И в ближайшие дни стоит ожидать тяжелых позиционных боев, как это было на Херсонском направлении», – продолжил собеседник.

«То, что противник взял в свои руки инициативу на этом направлении, свидетельствует о том, что он наносит так называемые упреждающие удары, а наши в это время накапливают силы для большого наступления. При этом мы не «дербаним» людей в попытках затыкать дыры. Там сейчас действуют резервы. А основные силы находятся в глубине, и в течение месяца мы можем увидеть серьезный удар по ВСУ», – не исключает эксперт.

«Очевидно, что ВСУ в последние дни ведут такую активную борьбу из-за анонсированного США крупного транша помощи Украине. Им надо всеми силами показать, что они полностью использовали уже выделенные средства. Сюда же относится грядущее в четверг заседание в формате «Рамштайн», где представители стран НАТО должны принимать новые решения о пакетах «помощи» ВСУ. Кроме того, на кону стоят промежуточные выборы в США. Неуспех ВСУ приведет Демпартию США к поражению», – заключил Онуфриенко.

Накануне газета ВЗГЛЯД сообщала о попытках ВСУ пойти в контрнаступление на Харьковском направлении. В частности, речь идет о боях в районах населенных пунктов Балаклея и Шевченково. По предварительным данным, замысел противника заключается в том, чтобы взять под контроль трассу, соединяющую Балаклею и Изюм с Купянском.

По этой причине, как сообщают источники, ВС Украины попытались захватить населенные пункты Волхов Яр и Семеновка к северу от Балаклеи, однако не смогли добиться успеха и обошли эти села в направлении Шевченково. Там противник был остановлен силами десанта ВС России.

К утру среды в Сети появилась информация о том, что ВСУ предприняли несколько попыток подойти к Балаклее с западного направления и взять под контроль трассу Чугуев – Купянск. По официальной информации, власти Купянска организовали эвакуацию женщин и детей ввиду постоянных обстрелов этого населенного пункта боевиками ВСУ. Источники также отмечают активную работу российских ВКС на этом направлении, что позволяет отбивать попытки атак ВСУ.

В то же время командир бригады «Восток» Александр Ходаковский допускает, что «харьковская активизация подкреплена не лучше, чем херсонская, и у нее есть все шансы выдохнуться в короткие сроки». «Я не устаю повторять, что это война вдолгую, и мы будем наблюдать разные картины на частном уровне, но глобально для Украины ситуация не поменяется», – указывает военачальник.

В свою очередь Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие доставили очередную партию гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области. В этих населенных пунктах российские военные врачи продолжают работу по оказанию медицинской помощи. Гуманитарная помощь из России на освобожденные территории доставляется практически в ежедневном режиме.

Во вторник также сообщалось, что за предшествующие сутки нанесено поражение пункту временной дислокации подразделения националистов «Кракен» в районе Харькова. Уничтожено до 30 боевиков и 10 единиц техники. Кроме того, уничтожены до 40 националистов из 113-й бригады ТрО в районе населенных пунктов Пришиб, Яворское и Андреевка Харьковской области. Также за сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Чугуев, Дергачи и Пришиб.

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