Страны Балтии договорились об ограничении въезда россиян из России и Белоруссии

Латвия, Литва и Эстония достигли принципиальной договоренности по ограничению въезда россиян из России и Белоруссии, заявил глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс.

«Литва, Латвия и Эстония достигли принципиального соглашения, чтобы ограничить перемещение граждан России через их границы с Россией и Белоруссией», – приводит агентство Рейтер слова министра, сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, исключения из ограничений будут сделаны для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по гуманитарным и семейным причинам.

По словам главы МИД Латвии, правительства стран Балтии объявят об ограничениях в ближайшие дни.

Напомним, что страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против. Но теперь сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода из-за отмены Евросоюзом упрощенного режима, также сократится количество выдаваемых виз.