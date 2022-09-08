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Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли в парке в Подмосковье
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Застреленного мужчину нашли в Клязьминском лесопарке в Мытищах Московской области, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по области.
«По факту обнаружения тела мужчины 1972 года рождения с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело об убийстве», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
Уточняется, что тело мужчины с огнестрельным ранением нашли на территории Клязьминского лесопарка в Мытищах 7 сентября. Устанавливается личность убийцы и обстоятельства происшествия.
В областной прокуратуре в свою очередь добавили, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в ведомстве.
Ранее в Подмосковье задержали ехавшего с трупом в багажнике мужчину.
До этого женщину застрелили за выгул собаки без намордника в Новой Москве.
Генсек НАТО: Боевые действия на Украине входят в критическую фазу
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Грядущая зима усложнит конфликт на Украине, а боевые действия уже входят в критическую фазу, написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в статье для газеты The Financial Times.
«Боевые действия на Украине входят в критическую фазу. Скоро зима, и будет тяжело – тяжело украинскому народу и вооруженным силам, ... тяжело тем из нас, кто их поддерживает», – написал генсек Североатлантического альянса, сообщает Газета.ru.
Он отметил, что «единство и солидарность» западных стран ждут серьезные испытания, так как жители и бизнес ощутят на себе рост цен на энергоносители и стоимости жизни.
В июле министр обороны Украины Алексей Резников обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой предоставить зимнюю форму и утепленные палатки для 200 тыс. военных. В штаб-квартире НАТО подтвердили, что альянс «находится в контакте со своими членами для сбора зимнего пакета для Украины».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что дефицит газа заставит ЕС изменить отношение к России.
В прошлую пятницу министры финансов стран «Группы семи» (G7) подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, к чему приведут попытки Запада установить потолок цен на российскую нефть.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Украинские военные пожаловались на большие потери в Херсонской области
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Военнослужащие ВСУ сообщают о серьезных потерях при контрнаступлении в Херсонской области и технологическом отставании от России, также им не хватает боеприпасов, сообщают американские СМИ.
Раненые украинские военные в беседе с Washington Post признались, что контрнаступление на Херсонском направлении может привести к множеству новых погибших, передает РИА «Новости».
Один из собеседников рассказал, что военным приходится экономить на боеприпасах, также есть проблемы с системами наведения у старого оружия.
Собеседник с позывным «Пиночет» заявил, что пострадал во время контрнаступления, он отметил, что ВСУ понесли значительные потери. Другой сообщил, что почти все бойцы его подразделения численностью 120 человек получили ранения.
Также собеседники заявили, что не уверены в успехе контрнаступления, и сомневаются, «стоит ли оно полученных потерь».
Газета ВЗГЛЯД писала, чем обернется для ВСУ контрнаступление в Харьковской области.
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Россия припасла сюрпризы для заседания Совбеза ООН по Украине
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Российская сторона подготовила сюрпризы к заседанию Совбеза ООН по Украине, инициированному американской стороной, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Украинская неделя» в СБ не заканчивается. Сегодня в 22.00 очередное заседание, запрошенное США и Албанией. Видимо, высосав пальцы до костей в поисках неудобной для нас темы, они настояли на обсуждении якобы имеющей место «фильтрации» украинцев на территории России», – цитирует Полянского ТАСС.
Он добавил, что России также есть что сказать на этом заседании, она припасла «кое-какие сюрпризы» для бывших западных партнеров.
«Пусть не расслабляются и не питают иллюзий, что нас можно застать врасплох», – заключил Полянский.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы. Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.
Эксперт оценил ход боевых действий в Харьковской области
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«ВСУ активизировали боевые действия на Харьковщине под получение новых траншей помощи от США и стран НАТО. И в ближайшие дни нам стоит ожидать тяжелых позиционных боев, как и неделю назад на Херсонщине», – заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию в регионе.
«Есть огневое перекрытие дорог, которые ведут на северо-восток и юго-восток из Балаклеи. Сейчас была выведена из строя часть артиллерии ВСУ, поэтому у нас есть возможность вывезти оттуда раненых и доставить туда подкрепление», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«То же самое происходит и на юго-восточной дороге, которая накрывается огнем из занятой противником Вербовки. На утро 8 сентября известно, что наступление ВСУ остановлено, идут тяжелые бои под Шевченково. Это происходит в районе трассы, которая ведет из Балаклеи через Волохов Яр на Купянск. Севернее Волохова Яра противник был остановлен», – добавил собеседник.
«Скорее всего, речь идет о нескольких клиньях, которые были втиснуты в нашу оборону. Очевидно, что следующей целью ВСУ будет район севернее Норцовки, где есть большой выступ Северского Донца. В начале лета противник использовал ее в качестве плацдарма для нанесения ударов по нашей изюмской группировке. Тогда у них ничего не получилось, но теперь, вероятно, они попробуют повторить этот шаг», – допускает Онуфриенко.
«Сейчас к нам подходит подкрепление, противник в районе Андреевки также ждет дополнительные силы. И в ближайшие дни стоит ожидать тяжелых позиционных боев, как это было на Херсонском направлении», – продолжил собеседник.
«То, что противник взял в свои руки инициативу на этом направлении, свидетельствует о том, что он наносит так называемые упреждающие удары, а наши в это время накапливают силы для большого наступления. При этом мы не «дербаним» людей в попытках затыкать дыры. Там сейчас действуют резервы. А основные силы находятся в глубине, и в течение месяца мы можем увидеть серьезный удар по ВСУ», – не исключает эксперт.
«Очевидно, что ВСУ в последние дни ведут такую активную борьбу из-за анонсированного США крупного транша помощи Украине. Им надо всеми силами показать, что они полностью использовали уже выделенные средства. Сюда же относится грядущее в четверг заседание в формате «Рамштайн», где представители стран НАТО должны принимать новые решения о пакетах «помощи» ВСУ. Кроме того, на кону стоят промежуточные выборы в США. Неуспех ВСУ приведет Демпартию США к поражению», – заключил Онуфриенко.
Накануне газета ВЗГЛЯД сообщала о попытках ВСУ пойти в контрнаступление на Харьковском направлении. В частности, речь идет о боях в районах населенных пунктов Балаклея и Шевченково. По предварительным данным, замысел противника заключается в том, чтобы взять под контроль трассу, соединяющую Балаклею и Изюм с Купянском.
По этой причине, как сообщают источники, ВС Украины попытались захватить населенные пункты Волхов Яр и Семеновка к северу от Балаклеи, однако не смогли добиться успеха и обошли эти села в направлении Шевченково. Там противник был остановлен силами десанта ВС России.
К утру среды в Сети появилась информация о том, что ВСУ предприняли несколько попыток подойти к Балаклее с западного направления и взять под контроль трассу Чугуев – Купянск. По официальной информации, власти Купянска организовали эвакуацию женщин и детей ввиду постоянных обстрелов этого населенного пункта боевиками ВСУ. Источники также отмечают активную работу российских ВКС на этом направлении, что позволяет отбивать попытки атак ВСУ.
В то же время командир бригады «Восток» Александр Ходаковский допускает, что «харьковская активизация подкреплена не лучше, чем херсонская, и у нее есть все шансы выдохнуться в короткие сроки». «Я не устаю повторять, что это война вдолгую, и мы будем наблюдать разные картины на частном уровне, но глобально для Украины ситуация не поменяется», – указывает военачальник.
В свою очередь Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие доставили очередную партию гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области. В этих населенных пунктах российские военные врачи продолжают работу по оказанию медицинской помощи. Гуманитарная помощь из России на освобожденные территории доставляется практически в ежедневном режиме.
Во вторник также сообщалось, что за предшествующие сутки нанесено поражение пункту временной дислокации подразделения националистов «Кракен» в районе Харькова. Уничтожено до 30 боевиков и 10 единиц техники. Кроме того, уничтожены до 40 националистов из 113-й бригады ТрО в районе населенных пунктов Пришиб, Яворское и Андреевка Харьковской области. Также за сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Чугуев, Дергачи и Пришиб.
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Росгвардия задержала почти 140 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
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В Херсонской и Запорожской областях задержаны 137 сторонников националистических организаций, сообщили в Росгвардии.
«Военнослужащие Росгвардии задержали 137 человек, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ, обнаружили 25 схронов с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Было изъято шесть ПТУР «Фагот», два 14,5-мм пулемета Владимирова танковых, 27 гранатометов, более 100 выстрелов к ним, реактивный пехотный огнемет, свыше 270 ракет и снарядов к РСЗО, 175 единиц огнестрельного оружия, 258 ручных гранат различных модификаций, 11 «коктейлей Молотова», более 65 тыс. боеприпасов, 283 грамма наркотиков.
Также было обезврежено 189 кг тротила, три самодельных бомбы и свыше 600 минометных мин и артиллерийских снарядов.
Во вторник в Северодонецке был обнаружен схрон с вооружением и боеприпасами.
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Главком ВСУ перечислил все необходимое Украине для «захвата Крыма»
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Киеву для перехвата инициативы у Москвы в зоне боевых действий понадобятся группировки солдат численностью до 60 тыс. человек для атаки Крыма и ракеты дальностью 2 тыс. километров для нанесения ударов по России, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью украинским СМИ.
Военачальник отметил, что конфликт на Украине вышел за рамки локального и продолжится в следующем году. Главной целью всех операций ВСУ в 2023 году Залужный назвал Крым. Но, по его мнению, нынешних войск, которые сейчас удерживают фронт, для этого не хватит. «Подготовка наступательной кампании требует создания одной или нескольких оперативно-стратегических группировок в составе от десяти до двадцати общевойсковых бригад», – цитирует Залужного издание Страна.ua.
По его словам, для захвата Крыма Киеву необходима группировка военных размером в 30-60 тысяч, а бригады должны быть обеспечены новым оружием от западных партнеров. «И если с численностью персонала ситуация, вероятно, будет выглядеть достаточно неплохо для ВС Украины, то относительно тяжелого вооружения и боеприпасов такого сказать никак нельзя», – считает Залужный.
Поэтому он говорит, что Россия имеет возможность наносить удары на глубину 2 тыс. километров по украинской территории, тогда как возможности ВСУ ограничены дальностью в 100 км. Для этого, по его словам, Западу нужно поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMC для HIMARS, а также переоснастить всю артиллерию ВСУ (в том числе ракетные войска). Поставки со стороны западных партнеров будут ключевым фактором для ВСУ, подчеркивает украинский главком.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Эксперт: Прибалтика устроила праздник Эрдогану, запретив въезд россиянам
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Произойдет перераспределение турпотоков не в пользу Европы, а Стамбул и Анкара станут хабами масштаба Франкфурта-на-Майне, сказал газете ВЗГЛЯД президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич, комментируя решение стран Балтии ограничить въезд россиянам с шенгенскими визами.
На встрече глав МИД стран Балтии и Северной Европы в Каунасе министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичc заявил, что россияне с шенгенскими визами больше не смогут пересекать сухопутную границу приграничных стран, передает ТАСС. При этом исключения будут делаться по гуманитарным и семейным обстоятельствам, а также в отношении водителей грузовиков и дипломатов.
«Возникает вопрос: а действительно ли россияне будут страдать, не произойдет ли прямо противоположное тому, что хочет Брюссель? А именно: во-первых, разовьется внутренний российский туризм, а во-вторых, будет большой праздник у президента Турции Реджепа Эрдогана, у которого Стамбул и Анкара превращаются в гигантский хаб масштаба Франкфурта-на-Майне», – говорит Межевич.
Он объясняет, что именно через аэропорты этих турецких городов в большей степени будут летать россияне в другие страны, например, в Саудовскую Аравию или Объединенные Арабские Эмираты. На сегодняшний день в тех же ОАЭ можно купить абсолютно такие же товары, которые можно приобрести в Лондоне, Париже, Берлине, Брюсселе, Амстердаме. Свой процент при таком раскладе будут получать Эмираты, а европейцы, в свою очередь, останутся ни с чем, отмечает эксперт.
«И вернусь к туризму. Поскольку в этом плане у россиян осталось не так много альтернатив, будет развиваться внутренний туризм. В этой ситуации, опять же, выиграет Краснодарский, Ставропольский края. Или, например, Азербайджан, который намерен строить на Каспийском море хорошие современные курорты. А значит, перераспределение туристических потоков будет не в пользу Европы. Пострадает та же Прибалтика, южные страны Европы и в меньшей степени такие страны, как Норвегия, Дания, которые и ранее не особо пользовались популярностью среди туристов», – заключил профессор.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что время получения шенгенской визы может увеличиться до полугода, а также возрастет цена консульского сбора.
США передали Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением
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Пентагон поставил Киеву управляемые снаряды Excalibur, сообщает Bloomberg со ссылкой на бюджетные документы, которые ранее не публиковались.
«Пентагон передал Украине свой самый точный артиллерийский снаряд Excalibur с GPS-наведением», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.
Факт поставок этих боеприпасов украинским войскам подтверждает план пополнения запасов Excalibur в самих США, подчеркивает Bloomberg.
Как следует из документов, Пентагон потратит на это 92 млн долларов из одобренных Конгрессом дополнительных средств.
О том, что Вашингтон включил управляемые артиллерийские снаряды Excalibur в последний пакет военной помощи Киеву, уже писала газета Politico со ссылкой на источники. Американские власти не афишировали этот шаг.
Вести огонь этими боеприпасами может гаубица M777 калибра 155 миллиметров. США, Канада и Австралия поставили Украине более ста единиц. Дальность эффективной стрельбы снарядами Excalibur превышает 40 километров с вероятным отклонением от цели десять метров.
Общий объем военной помощи, выделенной Украине администрацией Джо Байдена, превысил 10 млрд долларов.
Ранее издание The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что министерство обороны США в четверг объявит о поставке Украине вооружений на 675 млн долларов, в том числе передаст Киеву боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS.
Эксперт назвал адресатов выступления Путина на ВЭФ
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«Глава государства стремится транслировать в массы уверенность России в собственной правоте. И в первую очередь в его заявлениях мы видим ряд сигналов нашим партнерам», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя выступление российского президента на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
«Россия дает понять, что с ней можно по-прежнему сотрудничать и не опасаться инвестиций. Путин продемонстрировал – ситуация находится под контролем», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Собеседник также отметил, что часть месседжей была направлена на внутреннюю аудиторию. «Не будем отрицать, что сегодня существует некоторый алармизм, который активно подогревается Западом. Это связано с опасениями, что якобы буквально в течение нескольких месяцев Россия начнет по-настоящему чувствовать давление всего массива введенных санкций. Люди переживают, как бы это не сказалось на качестве жизни и работе экономической и социальной инфраструктуры. Слова президента были призваны противостоять такого рода настроениям», – пояснил он.
«И еще часть его пассажей была своего рода заочной полемикой с западными лидерами. Думаю, есть все основания полагать, что его речь будет изучена, а точка зрения – услышана», – предположил эксперт. «Ну и кроме того, становится ясно, что Украина, хотя и является очень обсуждаемой проблемой, но это не единственный вопрос, который должен всех волновать. Именно поэтому президент фактически обошел стороной эту тему», – рассуждает собеседник.
«Вместе с тем стоит обратить внимание на риторику в отношении Великобритании. У Москвы и Лондона на протяжении последних нескольких лет довольно напряженные отношения – это угроза создания AUKUS, который формально направлен против Китая, но наверняка затронет и Россию, давняя история со Скрипалями, сокрытие в Лондоне беглых российских олигархов... Поводов для разногласий у нас достаточно. Поддержка Британией Украины стала спусковым крючком для резких заявлений президента в адрес лидеров этого государства», – заключил Кортунов.
Ранее Владимир Путин, выступая в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил: Россия ничего не потеряла и не потеряет в результате проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, но укрепила свой суверенитет. Он также отметил, что Россия не начинала военные действия на Украине, а пытается их закончить, они идут там с 2014 года.
«Хочу еще раз подчеркнуть, мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Начались военные действия в 2014 году после государственного переворота на Украине тех, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа», – сказал он.
Президент добавил, что сегодняшняя киевская власть имеет неонацистский след. Он рассказал, что «(европейские партнеры) отвечают: «Ну ладно, такие (как на Украине) неонацисты и у вас есть, и у нас есть». Да, есть. Но ни у нас, ни в других цивилизованных странах не возводят этих нацистов и крайних националистов нацистского толка в ранг национальных героев. Вот в чем разница. А на Украине делают именно это».
Кроме того, президент сообщил о преодолении самой сложной ситуации в экономике России и добавил, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. С другой стороны, по словам Путина, Запад «кинул» Россию в вопросах реализации «зерновой сделки».
«Мы обещали сделать все для того, чтобы обеспечить интересы развивающихся стран с точки зрения поставок продовольствия на их рынок, в том числе украинского зерна. И все об этом так и говорили, когда шла об этом речь», – сказал он.
Путин подчеркнул, что «то, что мы видим, – это очередной наглый обман. И дело не в нас, это обман международной общественности, обман партнеров в Африке, в других странах, которые остро нуждаются в продовольствии, это просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось». Он добавил, что Россия будет настаивать, чтобы вывоз зерна с Украины и продовольствия России был направлен на улучшение ситуации на мировых рынках и снижение цен.
«Я надеюсь, что все-таки ситуация, в конце концов, как-то поменяется, мы, во всяком случае со своей стороны, будем настаивать на том, чтобы все это мероприятие с вывозом зерна [с Украины] и нашего продовольствия было направлено, прежде всего, на позитивное влияние на мировые продовольственные рынки, чтобы цена пошла вниз», – подчеркнул глава государства. По мнению Путина, Запад «надул и кинул» беднейшие страны с вывозом зерна с Украины.
Также президент России оценил требования жителей Германии включить «Северный поток – 2». «В Германии, мы видим, сейчас демонстрации ходят с требованием включить «Северный поток – 2». Мы разделяем эти требования потребителей в Германии», – сказал он. Путин отметил, что Россия готова «сделать это завтра». «Но не мы же санкции ввели», – сказал Путин. Он напомнил, что санкции ввели под давлением США, и сказал, что они обусловлены тем, что «американцы сами хотят продавать – втридорога».
По словам президента России, Польша и Украина самостоятельно закрыли газопровод. «Северный поток» сейчас практически закрыт. Все говорят: Россия использует энергетическое оружие. Чушь очередная и бред. Какое оружие мы используем? Мы поставляем столько, сколько нужно нашим партнерам, сколько заявку ставят, столько мы исполняем. Мы же не в воздух куда-то поставляем, а по заявкам», – сказал Путин.
«Что произошло: две нитки газопровода (проходят) по Украине – Украина взяла и по своей инициативе отключила одну нитку под надуманным предлогом отсутствия контроля за ней. Сами закрыли. Вторая трубопроводная система «Ямал – Европа» (проходит) через Польшу – Польша взяла и поставила под санкции этот газопровод. Мы, что ли, это сделали? Поляки закрыли», – подчеркнул президент.
При этом Путин исключил поставки за рубеж, если они противоречат интересам России, и «если ЕС не нужны преимущества по дешевому газу из России, тогда для этого есть другие страны». «Но если нам кто-то попытается что-то навязать – хочу отметить, те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть задумаются... И нам остается только одно: как в известной русской сказке приговаривать: «мерзни, мерзни, волчий хвост», – добавил он.
Также Путин считает «странной дипломатической установкой» высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости «победить Россию на поле боя». Путин добавил, что «если бы он (Боррель) был министром обороны какой-то страны, можно было бы понять эту риторику, а для главного дипломата Евросоюза из его уст это звучит очень странно».
По мнению Путина, Боррель «мелет языком, он большой специалист по этой части». Кроме того, глава России полагает, что Боррель сам поддерживал бы фашизм, если бы жил в годы Гражданской войны в Испании.
«Если бы он жил в 1930-е годы в Испании и услышал бы в сводке погоды известную сакраментальную фразу – «над всей Испанией безоблачное небо»... Как известно, это был сигнал к началу государственного переворота со стороны генерала Франко. Он бы взял в руки оружие, и на чьей был бы стороне: на стороне демократически избранного левого правительства того времени или на стороне путчиста? На мой взгляд, он был на стороне путчистов, потому что он сегодня поддерживает как раз таких же путчистов на территории Украины... и тогда он был бы на стороне фашистов наверняка, вот, кто на стороне фашистов», – сказал Путин.
Также Путин раскритиковал процедуру избрания премьера Британии. По мнению президента, в Британии действует «далекая от демократических принципов процедура избрания главы правительства». «Правящие элиты там имеют свои установки, мы знаем позицию тори по этим вопросам, в том числе по отношению к России. Это их дело – как выстраивать отношения с Российской Федерацией. Наше дело – защищать свои собственные интересы. И мы будем делать это последовательно, пусть никто в этом не сомневается», – подчеркнул Путин.
«Народ Великобритании не участвует в данном случае в смене правительства», – указал президент. По его словам, в Великобритании действует «далекая от демократических принципов процедура избрания главы правительства». «Она происходит в рамках победившей на предыдущих парламентских выборах партии», – пояснил Путин.
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Стало известно об отбитой попытке ВСУ взять в кольцо Балаклею
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались взять в кольцо город Балаклею в Харьковской области и были отброшены; город остается под контролем союзных сил, заявил глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«В районе Балаклеи, как вы уже сказали, вооруженные силы Украины предприняли попытку захвата города, взятия его в кольцо. Тем не менее у них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны, и затем они были снова отброшены <...>. Город находится под нашим контролем», – передает его слова в эфире телеканала «Россия-24» ТАСС.
Сообщалось, что ВС Украины попытались взять населенные пункты Волхов Яр и Семеновка к северу от Балаклеи, однако не смогли добиться там успехов и обошли эти села в направлении Шевченково. При этом в администрации региона во вторник заявили, что сообщения о наступлении ВСУ в Харьковской области не соответствуют действительности.
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Внесен закон о запрете пропаганды «чайлдфри» в России
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В Госдуму внесен проект закона о запрете пропаганды «чайлдфри» среди несовершеннолетних, авторы полагают, что такая идеология идет вразрез с традиционными семейными ценностями.
Проект направлен на защиту детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, говорится в опубликованной пояснительной записке к нему.
«В настоящее время широкое распространение среди российской молодежи получила зарубежная идеология «чайлдфри» («свободный от детей»). Популярность идеологии связана с тем, что ее последователи позиционируют себя сторонниками гедонизма – философского направления, сводящего смысл существования человека к удовлетворению исключительно личностных потребностей», – отметили авторы проекта.
Сторонники «чайлдфри», по мнению законотворцев, распространяют идеи, которые формируют основу «деструктивного социального поведения», базирующегося на отказе от рождения детей, это идет «вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой» России.
«В существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения «чайлдфри», ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения», – говорится в записке.
Проект предлагает запретить распространение такой идеологии среди несовершеннолетних.
Отмечается, что внедрение закона не потребует расходования средств федерального бюджета.
Авторами выступили председатель Курултая Башкортостана Константин Толкачев, депутаты Госдумы Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева.
В марте сенатор Маргарита Павлова заявила, что необходимо запретить пропаганду «чайлдфри» среди несовершеннолетних с помощью законов, как запретили пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Стало известно о возможном избрании генсеком НАТО этнической украинки
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Канадский телеканал CBC утверждает, что на пост генсека НАТО рассматривают кандидатуру этнической украинки, вице-премьера и министра финансов Канады Христи Фриланд. Ранее представитель МИД России Мария Захарова указывала, что дед Фриланд – Михайло Хомяк – был фашистским коллаборационистом.
Нынешний генсек Йенс Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября, однако в марте лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023-го. Издание Politico еще в 2021 году со ссылкой на источники сообщало, что вероятными кандидатами на пост следующего генерального секретаря НАТО могут стать три женщины-политика из стран Восточной Европы: экс-президенты Хорватии и Литвы Колинда Грабар-Китарович и Даля Грибаускайте, а также бывшая глава Эстонии Керсти Кальюлайд.
«Есть несколько высококвалифицированных женщин, которые могли бы быть очень хорошими кандидатами. Кажется, есть некоторый импульс к тому, чтобы женщина стала следующим генсекретарем, передает РИА «Новости» слова высокопоставленного чиновника из НАТО, который пожелал остаться неизвестным.
Согласно телеканалу, источники в штаб-квартире альянса предполагают, что Фриланд находится в «середине стаи» женщин, которые могли бы стать сильными кандидатами на должность. По меньшей мере четыре источника из Брюсселя, Вашингтона и Оттавы утверждают, что Фриланд упоминалась в международных кругах как возможная преемница Столтенберга.
Отмечается, что ее знание русского языка и особенностей «работы Кремля» стало бы большим преимуществом.
Но для того, чтобы гарантировать получение этой должности, Фриланд и канадскому премьеру Джастину Трюдо придется активно действовать в дипломатических кругах, в частности, за кулисами, а также расходовать политический капитал. Именно в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Берлине политики занимаются лоббированием и «выкручиванием рук», указывает телеканал.
Однако пока неясно, заинтересована ли Фриланд в этой должности. Когда журналист спросил ее о возможном назначении, она отметила, что у нее уже есть две работы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова указывала, что дед Фриланд – Михайло Хомяк – журналист-коллаборационист с Украины.
Дед Фриланд по материнской линии в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистами и занимал должность главного редактора украинской газеты «Краковские вести», в которой оправдывалось истребление евреев, прославлялись немецкие войска и лично Адольф Гитлер. В 1944 году Михаил Хомяк покинул Польшу вслед за частями вермахта и бежал с семьей на Запад, где сдался американцам и в 1948 году переехал в Канаду. Фриланд знала историю своего деда, но всегда называла его героем, «сражавшимся за возвращение свободы и демократии на Украину».
В ответ на вопросы западных журналистов, считает ли Фриланд своего деда коллаборационистом, она заявляла, что история Михаила Хомяка есть плод «российской кампании дезинформации и пропаганды».
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Росгвардия изъяла поставляемое украинским военным из США оборудование Space X
Росгвардейцы изъяли спутниковую интернет-тарелку Starlink компании Space X Илона Маска, поставленную в рамках военной помощи украинским войскам от США, а также задержали троих пособников украинских боевиков на территории ЛНР, сообщает пресс-служба ведомства.
«В населенном пункте Луганской народной республики в одном из домовладений росгвардейцы обнаружили спутниковую интернет-тарелку Starlink компании Space X... Также росгвардейцы задержали троих пособников ВСУ, в том числе члена запрещенной организации «Правый сектор*», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Ведомство дополнило, что в этом же населенном пункте обнаружено два схрона, из которых изъяли три гранатомета, в том числе два РПГ иностранного производства и 123 выстрела к ним, 165 артиллерийских снарядов, 70 ручных гранат и более 50 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию.
Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Украина при поддержке польского правительства получила новую партию из 5 тыс. терминалов спутниковой связи Starlink.
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Телефонные мошенники начали мстить пошутившим над ними гражданам
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В последние месяцы наметилась новая тенденция телефонного мошенничества: месть не попавшимся на уловки гражданам, рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Он уточнил, что теперь злоумышленники звонят россиянам, которые разыгрывают преступников по телефону или ругаются с ними.
«Телефонные номера таких людей в дальнейшем используются мошенниками в качестве подменных при обзвонах других граждан. В результате позже «шутникам» начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги», – передают «Известия» слова Голованова.
Среди легенд и схем, которые активно применялись в течение шести месяцев этого года, можно выделить роботизированные обзвоны и звонки якобы от сотрудников правоохранительных органов, отметили в компании.
«Как-то я решил над ними подшутить: разговаривал с ними полтора часа и в конце концов сказал, что сразу понял, кто мне звонит. Они обиделись и стали использовать в своих целях мой номер. Есть такая функция: человеку звонят якобы от имени банка, и он видит какой-то номер, но на самом деле эта комбинация цифр принадлежит рядовому абоненту. Таким образом они подставили и мой номер. После этого мне в течение недели звонили и говорили: «Здравствуйте, вы мне только что звонили. У меня от вас пропущенный вызов», – рассказал один из пострадавших от действий мошенников, представившийся, как Евгений.
О подобных случаях знает ведущий специалист департамента анализа защищенности Digital Security Вадим Шелест. По его словам, на Западе известны истории, когда киберзлодеи организовывали группы и сообщества на подпольных площадках с целью отомстить за разоблачения журналистам и исследователям информационной безопасности.
Ранее эксперт рассказал, что мошенники через VPN взламывают телефоны детей и шантажируют родителей.
Замгенсека ООН призвала вернуть продукты из России на мировые рынки
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Российские продовольствие и удобрения должны получить доступ на зарубежные рынки, заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине.
«Чтобы гарантировать, что продовольствие получат все нуждающиеся, российские удобрения и продукты должны выйти на внешние рынки. ООН продолжает способствовать доступу этих продуктов, которые не находятся под международными санкциями, на мировые рынки», – приводит слова замгенсека ООН ТАСС.
Ди Карло отметила, что другая часть договоренностей по зерну – об экспорте продовольствия из Украины – способствует смягчению продовольственного кризиса. «С 1 августа украинские порты покинули 100 судов с 2,3 млн тонн продовольствия, которые отправились на три континента. 30% грузов пошли в том числе в страны с низкими доходами и доходами ниже среднего. Всемирная продовольственная программа ООН зафрахтовала три судна для транспортировки пшеницы из Украины для гуманитарных операций. Отчасти благодаря соглашению об экспорте зерна по Черному мор, как отмечает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, мировые цены на продовольствие снижаются, хотя и остаются повышенными», – добавила заместитель генерального секретаря.
В среду президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Российский лидер отметил, что почти все зерно, вывезенное с Украины, ушло в страны Евросоюза, а не беднейшим странам, куда было отправлено всего два судна из 87.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что Москва может отказаться от продления зерновой сделки, поскольку в рамках соглашения так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, в чем заключается «зерновой обман» Запада и как ответит на него Россия.
Напомним, 22 июля в Стамбуле Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН. В сентябре Украина потребовала от Турции закрыть Босфор для российских сухогрузов.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что представители России на переговорах в Стамбуле настояли на том, чтобы вопросы вывоза российского и украинского зерна решались пакетным образом, Россия не пошла бы на сделку, если бы не был решен вопрос разблокировки вывоза продукции России.
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