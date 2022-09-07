Путин заявил о снижении инфляции в России

Инфляция в России идет на снижение, по результатам года будет около 12%, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он рассказал, что инфляция в России ко второму кварталу следующего года, по мнению экспертов, выйдет к целевому уровню. «Инфляция в США составила 8,5%, у нас она сейчас где-то 14% с небольшим, но тенденция, в отличии от западных экономик, – на снижение», – цитирует Путина РИА «Новости».

Он отметил, что «по результатам года у нас будет где-то 12%, а по мнению многих наших экспертов, в первом квартале, ко второму кварталу следующего года мы выйдем, скорее всего, на целевые показатели – кто-то говорит 5-6%, а кто-то говорит, что будет достигнут и уровень 4%».

По данным Минэкономразвития, инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась до 14,31% на 29 августа с 14,6% неделей ранее.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

Напомним, задержка пленарного заседания на ВЭФ связана с рабочими моментами, в том числе с длительностью встречи российского лидера с президентом Мьянмы, DDoS-атак нет, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.