Дефляция в России может продолжиться в сентябре и начале октября, цены перейдут к росту в ноябре и декабре, сообщили в Счетной палате страны.

«По мнению Счетной палаты, дефляция может продолжиться в сентябре и начале октября», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По мнению экспертов Счетной палаты, в середине – конце октября, а также ноябре и декабре цены перейдут к росту, при этом к концу года возможно ускорение инфляции в связи с сезонными факторами.

В ведомстве также уточнили, что дефляции в сентябре и начале октября будет способствовать ряд факторов. Так, в первую очередь это – сезонное снижение цен на продовольственные товары, плодоовощную продукцию, и производные товары, например, муку, сахар, подсолнечное масло при условии хорошего урожая. Также на это повлияет компенсационное удешевление ряда товаров после резкого удорожания на фоне ажиотажного спроса или вследствие временного дефицита.

Кроме того, дефляции в этот период будет способствовать сдержанный потребительский спрос в связи с сокращением доходов и удовлетворения потребительского спроса весной в части товаров длительного пользования, добавили в Счетной палате.

Ранее Центральный Банк допустил снижение уровня потребительских цен в России в августе на фоне дезинфляционного эффекта от продовольствия ни в августе, подчеркнув, что ни в сентябре в рамках его определения «дефляции не будет, как ее никогда не было за всю современную историю России».